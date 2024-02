Ook merendeel niet-aangevochten omgevingsvergunningen is onwettig...

De milieu-vzw Dryade verliest haar subsidies omdat ze te eng focust op het juridisch aanvechten van vergunningen. Maar ook veel niet-aangevochten vergunningen zijn 'accidents waiting to happen'. Experts maken onvoldoende duidelijk dat die vaak wettelijk niet kunnen, omdat er geen ruimte voor bijkomende vervuiling is.

‘Als de slinger doorslaat, moet de politiek ingrijpen. Het algemeen belang moet primeren. De te enge focus van Dryade op louter reactieve juridische actie is weinig verantwoord. Daarom kennen we geen subsidie toe’, meldde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag op X. De milieu-vzw, die onder meer de Antwerpse ethaankraker van de chemiereus Ineos in het vizier heeft, ligt al langer onder vuur wegens haar focus op gerechtelijke procedures. Haar oproep om ‘niet te schieten op de boodschapper’ mocht niet baten.

De auteur

Isabelle Larmuseau is advocate gespecialiseerd in omgevingsrecht.

De milieu-vzw Dryade, bekend van haar strijd tegen de Ineos-kraker, verliest haar subsidies omdat ze te eng focust op het juridisch aanvechten van vergunningen. De conclusie

Ook met niet-aangevochte vergunningen zijn er problemen. Experts maken onvoldoende duidelijk dat veel nieuwe vergunningen wettelijk niet kunnen, omdat er geen ruimte voor bijkomende vervuiling is.

De vergunningverlening in Vlaanderen staat onder druk. Het merendeel van de vergunningen die voor de bestuursrechter worden aangevochten wordt vernietigd. Dat is inmiddels welbekend. Minder bekend is dat ook het merendeel van de niet-aangevochten omgevingsvergunningen onwettig is. Als accidents waiting to happen kunnen ze elk moment een drama doen ontstaan.

Hoe valt de onwettige vergunningverlening in Vlaanderen te begrijpen? Moeten onze gemeentelijke, provinciale en Vlaamse overheden zich niet aan de regelgeving houden? Is Vlaanderen dan geen rechtsstaat?

Vervuilingsruimte

Steevast wordt de overdaad aan al te complexe Europese en Vlaamse regelgeving als oorzaak aangewezen. De vergunningverlening zou onwerkbaar geworden zijn.

Dat onze overheid, vooraleer ze een vergunning kan verlenen, eerst moet nagaan of er ‘milieugebruiksruimte’ te verdelen valt, blijft veelal onvermeld. Het gaat nochtans om de essentie van vergunningverlening. Welke marge is er nog tussen de bestaande milieukwaliteit en de voor het gebied geldende milieukwaliteitseisen? Wie krijgt welk deel van de milieukoek?

Erkende experts in milieueffectrapportage moeten de milieugebruiksruimte in kaart brengen. Ze moeten de milieu- en gezondheidseffecten van het beoogde project bepalen en de contouren afbakenen van de ‘vervuilingsruimte’ die nog rest. Pas dan kan over de vergunningsaanvraag worden beslist.

Maar wat als er geen milieugebruiksruimte meer te verdelen valt? Wat als de vergunningsaanvrager al zit ondergedompeld in het spreekwoordelijke bad van verontreinigende stoffen, waarvoor de milieukwaliteitsnormen al ruim zijn overschreden? Delen de erkende deskundigen dat slechte nieuws dan met zoveel woorden mee in hun milieueffectenrapport? Maakt de overheid dan zwart-op-wit duidelijk dat het voortbestaan of de uitbreiding van het bestaande bedrijf of de vestiging van een nieuw bedrijf niet wettig kan worden vergund?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Toen bij het losbarsten van het pfas-schandaal bleek dat de gezondheidskundige grenswaarde voor pfas al decennialang in heel Vlaanderen ruim werd overschreden, adviseerde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de hoorzitting van de bevoegde parlementaire onderzoekscommissie om het vergunningenbeleid in geen geval op die gezondheidskundige grenswaarde af te stemmen, want ‘dan stopt alles wat je kunt doen met de bodem in Vlaanderen. Overal. Punt.’

Hetzelfde deed zich voor tijdens de recente hoorzitting van het Vlaams Parlement over de gevolgen van het klimaatarrest. Op aangeven van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap werd tot de onuitvoerbaarheid van het arrest besloten. Met het oog op welvaartsbehoud zal de Vlaamse overheid bij de vergunningverlening verder abstractie maken van het overvolle CO 2 -bad.

‘In Vlaanderen heeft de overheid zich veel te lang beschouwd als de facilitator van vergunningen, terwijl ze spelverdeler zou moeten zijn’, zei Dries Verhaeghe van Dryade onlangs in deze krant. Alain Bloch, een van de eerste en bekwaamste milieumagistraten van ons land, begonnen als onderzoeksrechter en geëindigd als cassatierechter, zei 40 jaar geleden al: ‘Milieurecht is een tak van het recht die ons voortbestaan op aarde moet verzekeren.’