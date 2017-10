Ook millennials willen een eerlijk loon naar werken

Leidt de deeleconomie tot sociale afbraak? Bij velen is de vraag spontaan gerezen na de berichten over hoe de maaltijdleverancier Deliveroo zijn fietskoeriers behandelt.

Door Pieter De Koster, advocaat-vennoot bij Strelia

De boude zet om met één vingerknip het sociaal statuut van de koeriers te wijzigen van werknemer naar zelfstandige (De Tijd, 26 oktober) heeft bij velen de wenkbrauwen doen fronsen. Naast de vragen over de risico’s en de fairness van zo’n gedwongen overstap, is het ruimere debat over de tewerkstelling in de deeleconomie daarmee erg snel scherp gesteld.

De werknemer in de deeleconomie wil voldoende verzekerd zijn en inspraak hebben.

Dat de meting van de arbeid (die het loon, de tegenprestatie, bepaalt) voortaan anders zal geschieden - niet tijdsgebonden, maar per prestatie - maakt de overstap naar een ander statuut niet noodzakelijk, want stukwerk kan ook binnen een arbeidsrelatie.

Er moet dus meer aan de hand zijn: de totale kosten van de arbeid (met onder meer afgeleide looncomponenten en sociale lasten) en de weinig aantrekkelijke verhouding tussen kostprijs en netto, strikte rigide regels van arbeidsreglementering (zoals rond minimale en maximale arbeidsduur en nachtarbeid) en andere beperkingen vanuit het sociaal recht (zoals rond ontslag en gewaarborgd loon) kunnen allemaal redenen zijn die Deliveroo inspireren tot zijn beslissing.

In elk geval is deze beslissing koren op de molen van diegenen die met lede ogen de ontwikkeling van deze nieuwe economisch modellen zien als een regelrechte aanval op ons sociaal model en als sociale afbraak beschouwen. Is dat terecht?

Het klopt dat de essentiële contouren van een arbeidsrelatie - werk, loon en gezag - stoelen op concepten uit de 19de eeuw. Het klopt ook dat de sociale bescherming - die een grote verworvenheid van Europa blijft - vandaag volgens velen een totaal andere invulling nodig heeft dan vroeger (eerder welzijn dan welvaart).

Het is eveneens relevant dat de financiering van de sociale zekerheid - het klassieke stokpaardje van de vakbonden tegen elke vorm van nieuwe verloning of nieuwe samenwerkingsvormen - meer en meer buiten het klassieke arbeidsinkomen kan geschieden.

Degelijk kader

Toch wenst ook de millennial terecht een eerlijk en passend loon naar werk, en veilige en werkbare arbeidsomstandigheden. Hij wil ook een degelijk kader waarin ruimte is voor professionele activiteit en privétijd, een verzekering die de gangbare risico’s des levens afdoende afdekt, en recht op inspraak.

Tegelijk is er een ogenschijnlijk onomkeerbare beweging aan de gang die de deeleconomie in allerlei sectoren en activiteiten vooruit stuwt. Er lijkt geen weg terug.

Waar ligt de oplossing voor dit spanningsveld tussen deeleconomie en de terechte verzuchtingen van de millennial?

Waar ligt dan de oplossing voor dit spanningsveld? Een verbod op de deeleconomie en haar ogenschijnlijke uitwassen? In een open economie als de Belgische, met zware Europese invalshoek, is dat idee slim noch doenbaar. Een derde weg dan maar, zoals die van de ‘autonome medewerker’?

Intussen is dit concept geëvolueerd naar een containerbegrip waar verschillende belanghebbenden een heel verschillende inhoud aan geven, als werknemer (FOD Werk), als zelfstandige met opstap (Partena) of als echte derde weg (VOKA).

Daarbij trekt elkeen de koord een beetje naar de ene of de andere kant. Mosterd vinden velen in het buitenland, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar hybride tussenstatuten al bestaan. Ook de Europese Unie mengt zich in het debat, al is het dan via de achterdeur en de actualisering van de ‘written statement’-richtlijn. Dat zou moeten leiden tot het creëren van minimumrechten - opzegtermijn, recht op training... - ongeacht de aard van het contract.

Egelstellingen

Wat er ook van zij, de verontwaardiging maakt het best plaats voor een grondige analyse van wat echt nodig is ter bescherming van de rechtmatige belangen van de betrokkenen (opdrachtgever en uitvoerder) en voor een constructieve aanpak, wars van steriele concepten, egelstellingen, verroeste structuren en corporatistische overwegingen.

Waarom ook niet nadenken over een soort eenheidsstatuut in de individuele professionele relatie, dan niet van arbeiders en bedienden, maar van iedereen (werknemers en zelfstandigen) die in een sociale markteconomie diensten levert aan een ander?

Of indien te utopisch, toch minstens nadenken over wat beide ‘statuten’ bindt eerder dan wat hen verdeelt of verschillend maakt, in termen van onder meer de sociale bescherming en de financiering daarvan, contractuele relaties, en het reglementair kader van veiligheid en gezondheid?