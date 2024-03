'Ook niet-beursgenoteerde bedrijven moeten 40 procent vrouwelijke bestuurders hebben'

Quota hebben de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen sterk vervrouwelijkt. Tijd dat dat ook gebeurt voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Al hoeven daar geen verplichtingen aan te pas te komen, schrijft Gaëlle Helsmoortel van Women on Board.

De Belgische quotawet, die bijna 13 jaar oud is, schrijft voor dat raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij niet meer dan twee derde bestuurders van hetzelfde geslacht mogen tellen. In de praktijk wil dat veelal zeggen dat in die raden minstens een derde vrouwen dient te zetelen.

De verplichting blijkt succesvol. Europese landen die actief inzetten op genderdiversiteit halen ook effectief de drempel van een op de drie, blijkt uit een recent rapport van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). Een belangrijke kanttekening is dat dat ook geldt voor landen met niet-bindende maatregelen. Zo wordt ons land, met 39 procent vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven, op de voet gevolgd door Denemarken, met 37 procent, terwijl dat land alleen ‘zachte’, stimulerende acties ondernam.

Intrinsiek overtuigen

Hoewel we erkentelijk zijn voor de stappen die gezet zijn dankzij de quotawet heeft het geen zin bedrijven bijkomende verplichtingen op te leggen. Wel moeten we ze inhoudelijk overtuigen, stimuleren en in contact brengen met de juiste profielen. Ze moeten intrinsiek overtuigd zijn van de meerwaarde van een genderdivers bestuur.

Vrouwen zijn minder snel geneigd toe te treden tot een raad van bestuur als die volledig uit mannen bestaat.

Daarbij moeten we ook kijken naar niet-beursgenoteerde bedrijven. In een jaar tijd telt ons land elf nieuwe niet-beursgenoteerde miljardbedrijven, wat het totaal op 39 brengt. Tegelijk verlaten in heel Europa almaar meer bedrijven de beurs. Van de 165 bedrijven die in 2009 genoteerd stonden op de Brusselse beurs, bleven er in 2033 maar 126 over, blijkt uit cijfers van de Europese kapitaalmarktenvereniging AFME. Het is niet meer dan logisch dat we de blik op die grote spelers richten en ook daar mikken op vier vrouwen op de tien in het bestuur, zoals bij beursgenoteerde bedrijven.

Ons richten op raden van bestuur waar nog weinig vrouwen zetelen, is een stuk moeilijker, maar de impact is groter. Vrouwen zijn minder snel geneigd toe te treden tot een raad van bestuur als die volledig uit mannen bestaat. Waar een homogene bedrijfscultuur heerst, is het nu eenmaal lastiger je stempel te drukken op de discussies en beslissingen.