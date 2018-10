Op naar een klimaat-SuperNova

Hoe duidelijker de gevolgen van de opwarming worden, hoe groter het draagvlak om ze te bestrijden. Laten we beginnen met de Bel­gische kennis en ervaring met windenergie op zee beter in te zetten. En waarom geen SuperNova-technologiefestival voor het klimaat organiseren?

Door Caroline Ven, CEO van Blauwe Cluster, een vzw die de samenwerking tussen bedrijven, kennis­instellingen en de overheid rond projecten in de Noordzee wil stimuleren

Na de warme, droge zomer moet ook het najaar niet onderdoen in aangename temperaturen en zonneschijn. De keerzijde is dat we al voor het tweede jaar op rij een enorme droogte kennen. Hier en daar heeft een gazon of een jonge boom in de tuin er duidelijk onder geleden. Erger is het voor de landbouwers, wier oogst zonder irrigatie verloren zou gaan.

De gevolgen van de klimaatverandering worden ook bij ons tastbaarder. Niet enkel onder de vorm van droogte, maar mogelijk ook met meer onstuimig weer en - dat is al heel wat minder aangenaam - met superstormen.

Hoe duidelijker de gevolgen voor ons worden, hoe groter hopelijk het draagvlak om de strijd tegen de klimaatverandering ernstig te nemen. Dat ons energiesysteem grondig anders moet, is al lang geweten. Het stop-and-gobeleid rond de sluiting van de kerncentrales heeft niet echt geholpen bij de omslag. Het gevolg is dat we de energiefactuur opdrijven en er allesbehalve bevoorradingszekerheid is.

Gelijklopend gaat het steeds verstrengen van de isolatienormen van woningen gepaard met maatschappelijke nadelen. Een nieuwe woning is bijna onbetaalbaar voor wie geen rugzakje van ouders of grootouders meekreeg.

De auto vervloeken en de fiets tot keizer kronen biedt onvoldoende oplossingen voor complexere mobiliteitsnoden, onder meer van de groeiende groep ouderen. En dat we de kraan maar hoeven open te draaien voor onbeperkt kwaliteitsvol drinkwater zal misschien niet altijd een evidentie zijn.

De toekenning van de Nobelprijs Economie aan William Nordhaus voor zijn onderzoek naar de klimaatproblematiek en Paul Romer, die technologische vernieuwing en economische groei met elkaar in verband bracht, is sprekend. De klimaatproblematiek, net als vele andere uitdagingen, kan enkel met innovatie en creativiteit worden aangepakt. Vervuilende installaties sluiten volstaat niet. Er is een volwaardig alternatief nodig.

Vogelkolonie

Maar zolang het protest tegen een windmolen wegens de impact op het zicht en een lokale vogelkolonie de overhand kan krijgen op de voordelen door het afbouwen van vervuilende energiebronnen elders, staan we nog niet ver.

De Vlaamse regering heeft eind september de middelen voor innovatie in 2019 met 260 miljoen euro verhoogd. Die zouden prioritair ingezet moeten worden om een duurzame - klimaatvriendelijke - groei mogelijk te maken.

We moeten onze ambities niet beperken tot oplossingen aan land. Waarom niet investeren in een ontziltingsinstallatie op de Noordzee? De koppeling aan hernieuwbare windenergie maakt dat een van de belangrijkste angels - het energieverslindende karakter - geen probleem hoeft te stellen. Zo’n installatie kan perfect enkele kilometers in zee worden gebouwd. Daar kan ze met andere functies worden gecombineerd.