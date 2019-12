Open VLD mag niet koste wat het kost in regering stappen...

De vraag is niet met wie Open VLD in de regering moet stappen. De echte vraag is wie er aan zet is om een regering te vormen. En dat is aan Vlaamse zijde meneer De Wever zelf. Hoe dan ook denkt mijn partij beter twee keer na.

Door Irina De Knop, burgemeester van Lennik en gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

In de hetze over de federale regeringsvorming verslikte ik me bijna in mijn koffie toen ik hoorde dat mijn partij daadwerkelijk overweegt om in een regering te stappen op basis van de nota-Magnette.

Los van de inhoud van die nota, waarvan je je als liberaal sowieso afvraagt wie dat allemaal moet betalen, was ik oprecht aangedaan dat Open VLD de pretentie zou hebben dat ze absoluut moet deel uitmaken van die volgende regering. Verantwoordelijkheid nemen, ja, maar dan wel op basis van een sterk inhoudelijk liberaal verhaal.

De geschiedenis en ervaring van met de PS te besturen, leert ons wel dat de PS geen liberale recepten biedt op economisch vlak, en al zeker geen structurele oplossingen. Dat gaat over lastenverhogingen bij de bedrijven, en over bijkomende vermogensbelastingen. Meer van hetzelfde dus. En over hogere uitkeringen. Alle maatregelen samen uit de nota-Magnette betekenen 8 miljard euro aan extra uitgaven. Sinterklaas is nu wel heel dichtbij, maar ik betwijfel of hij zoveel zal meebrengen uit Spanje.

Ons land heeft dringend nood aan echte economische en financiële hervormingen, aan meer financiële ademruimte voor ondernemers en mensen die hard werken. Niet om de rijken nog rijker te maken, wel om ervoor te zorgen dat kleine ondernemingen kunnen groeien en mensen die werken, financieel kunnen vooruitgaan. Dat is immers de economische rijkdom van Vlaanderen. Daarbij mogen we ons niet alleen blindstaren op lonen, de totale koopkracht is de norm.

De vraag is trouwens niet met wie Open VLD in de regering moet stappen, de vraag is wie er aan zet is om een regering te vormen. En dat is aan Vlaamse zijde mister De Wever himself.

Is hij in staat om samen met de PS of de MR een meerderheid te vormen die een economische en fiscale hervorming doorvoert, die bereid is om te snoeien in het overheidsapparaat en tegelijk bijkomend te investeren in justitie en politie? En is hij bereid om een sociaal liberaal verhaal te schrijven?

Is hij in staat om de migratiecrisis om te buigen tot een correcte, menselijke en Europees gedragen migratieaanpak, is hij in staat om sommige bruingebrande overtuigingen van zijn partij daarvoor te laten varen?

Twee keer ja

Pas als het antwoord daarop twee keer ja is, mag Open VLD overwegen om mee in die regering te stappen.

Als liberaal heb ik het helemaal gehad met de koude ‘ontmenselijkende’ migratiepolitiek en retoriek van de N-VA, en met het geblaat van de PS over de hoogte van de uitkeringen. We gaan de migratiecrisis niet oplossen door een muur te bouwen rond België, en we gaan de armoede niet oplossen door de uitkeringen stelselmatig te verhogen.

Ik zeg ja tegen een federale regering die haar verantwoordelijkheid neemt om het land grondig te hervormen. We hebben nood aan een verregaande vereenvoudiging van alle mogelijke regelgeving, aan een reële belastingverlaging voor alle inkomensgroepen, en aan een afbouw van het staatsapparaat, federaal én Vlaams. Want wat vandaag federaal wordt afgebouwd, wordt morgen op Vlaams niveau weer opgebouwd. En doet opnieuw alle mogelijke besparingen teniet. We moeten stoppen met justitie uit te kleden op federaal niveau en impliciet te regionaliseren.

We moeten stoppen met een energiebeleid te voeren op twee fronten, waarbij de regio’s niet verantwoordelijk zijn voor energiebevoorrading en de federale overheid wel verantwoording moet afleggen aan Europa over de mate waarin ze alternatieve energie krijgt opgewekt via de deelstaten. Dit land heeft nood aan meer eenheid, niet aan nog meer verdeeldheid. Als de volgende regering die eenheid niet kan brengen, zou Open VLD beter passen.

Ik zeg ja aan een federale regering met een menselijker gelaat. Teveel mensen vallen uit, mensen met een beperking of zorgnood zijn vaak onvoldoende geholpen. Onze arbeidsmarkt is zo competitief dat vele mensen er hun plaats niet meer in vinden. Er zijn dus ook sociale hervormingen nodig, waarbij mensen makkelijker van werk kunnen veranderen zonder rechten te verliezen, waarbij ze hun ervaring uit de privé kunnen meenemen naar het onderwijs, en waarbij ze arbeid en gezin vlotter kunnen combineren.