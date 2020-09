Open VLD moet af van communautaire smetvrees...

De Vlaamse liberalen moeten de noodzaak van een staatshervorming inzien. Anders haalt België in 2030 zijn 200ste verjaardag niet en gaat Open VLD mee de dieperik in.

‘België is op sterven na dood. Dat is het resultaat van de tientallen communautaire en institutionele compromissen en politieke koopjes. De hervorming van onze instellingen moet radicaal worden overgedaan. In plaats van steeds nieuwe communautaire compromissen te bedenken naar aanleiding van de vorming van een regering, moet er een nieuwe staatshervorming komen. Beide grote gemeenschappen moeten samen nagaan wat ze met elkaar nog willen doen.’

Dit komt niet van de hand van een splitsingsdolle flamingant, maar werd warempel geschreven door Guy Verhofstadt, die in zijn tweede Burgermanifest (1991) een bijna-grafrede voor België uitsprak. Het communautaire geknoei resulteerde in een land dat qua staatsstructuur met spuug en paktouw aan elkaar hing. Alleen een institutionele tabula rasa kon volgens Verhofstadt ons land van een gewisse dood redden.

De paars(-groen)e regeringen-Verhofstadt konden de verwachtingen echter nooit inlossen. Ze maakten geen komaf met de kapotte bestuurscultuur en het institutioneel kluwen. Ook het sociaal-economische palmares was niet om over naar huis te schrijven. De coalitiepartners vertroetelden elk hun achterban met financiële cadeautjes, het geld klotste toch tegen de plinten. Het was met het vergrootglas zoeken naar een langetermijnvisie.

Nostalgie naar de Verhofstadt-jaren is niet zonder gevaar.

Twee decennia en enkele staatshervormingen later is de situatie er niet op verbeterd. België staart in de economische afgrond en is institutioneel zo mogelijk nog complexer geworden. De Vivaldi-coalitie die weldra op het schild gehesen zal worden, doet de paars(-groen)e vibe in de Melsensstraat terugkeren van nooit helemaal weggeweest. Gezien de pesterijen en de aanvallen ad hominem van de N-VA is dat niet geheel onlogisch.

Afgekocht

Nostalgie naar de Verhofstadt-jaren is echter niet zonder gevaar. De economische situatie is anno 2020 sterk verschillend. Meningsverschillen tussen coalitiepartners kunnen niet meer worden afgekocht, het geld is op. De coronacrisis doet onze groei krimpen en slaat een krater van meer dan 50 miljard euro in de begroting. België bengelt achteraan in het economisch EU-peloton: te weinig mensen aan het werk en een torenhoge belastingdruk. Hoog tijd dus voor een doortastende federale regering.

De aanstelling van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert tot preformateur is voorlopig het laatste bedrijf in wat tot nu een bedroevend formatieschouwspel is geweest.

De aanstelling van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert tot preformateur is voorlopig het laatste bedrijf in wat tot nu een bedroevend formatieschouwspel is geweest. Terecht werd de tandem Magnette-De Wever door Lachaert wandelen gestuurd. Meer belastingen in ruil voor een bric-à-bracstaatshervorming brengt geen zoden aan de dijk. Eens te meer is duidelijk dat het economisch-liberale cachet dat de N-VA zichzelf aanmeet een politiek-strategisch schaamlapje is.

Het is daarom des te bemoedigender dat Lachaert een relanceproject bepleit dat tien jaar omspant. Komaf maken met de tirannie van de korte termijn, zou het?

Verkiezingen 2024

Lachaert staat een gigantische taak te wachten. Hij tracht een regering in het zadel hijsen die geen Vlaamse meerderheid heeft en dient tegemoet te komen aan het boodschappenlijstje van vier linkse tot hardlinkse partijen. Een tienjarenplan lanceren is nobel, maar dan moet Vivaldi de verkiezingen van 2024 wel nog ongeschonden doorkomen. Geen sinecure, een absolute meerderheid van de N-VA en het Vlaams Belang wenkt.

De traditionele partijen dreigen bij de volgende federale stembusslag tot onbeduidende koorknapen gedegradeerd te worden. Wil de Open VLD de dans ontspringen, dan moet ze het Belgische status quo tot elke prijs doorbreken en communautair klare wijn schenken. Waar wil ze naartoe met onze staatsstructuur? Op welk beleidsniveau kan men het best een liberaal beleid voeren? Dat Open VLD haar lot tijdens de formatie expliciet aan de Franstalige zusterpartij MR koppelt, is gezien de parallelle partijprogramma’s best te begrijpen. Toch mag dat niet leiden tot een communautaire stilstand.

Iedereen kan zien dat het sociaal-economische en het communautaire met elkaar verbonden zijn. Dat is geen geflirt met romantisch Vlaams-nationalisme, maar een rationele vaststelling.

De eerlijke lezer zal erkennen dat nagenoeg elk belangrijk sociaal-economisch dossier sinds 1999 op federaal niveau geblokkeerd zit. Dat het in ons land zo goed als onmogelijk is nog een federale regering te vormen, is daar een pijnlijke illustratie van. De grote regionale economische verschillen en verkiezingsuitslagen tussen Vlaanderen en Wallonië zijn daar de rechtstreekse oorzaak van.

Iedereen kan zien dat het sociaal-economische en het communautaire met elkaar verbonden zijn. Dat is geen geflirt met romantisch Vlaams-nationalisme, maar een rationele vaststelling. De lamentabele economische toestand van ons land staat politici niet toe nog eens twee decennia voorbij te laten gaan zonder het Belgische huis institutioneel grondig te renoveren.

'Dodenmars'

Om te vermijden dat Vivaldi’s 'Vier seizoenen' voor Open VLD uitmondt in Chopins 'Dodenmars' moet de partij in de schoot van de regering een traject uittekenen richting een zevende en laatste staatshervorming in 2024. Een staatshervorming die voor eens en voor altijd ons land institutioneel op orde stelt. Homogene bevoegdheidspakketten, fiscale responsabilisering en beleid zo dicht mogelijk bij de burger.

Er is geen rationele verklaring te vinden waarom onderwijs bij de deelstaten zit, maar het gros van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg nog federaal geregeld wordt.

Er is bijvoorbeeld geen rationele verklaring te vinden waarom onderwijs bij de deelstaten zit, maar het gros van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg nog federaal geregeld wordt. De drie beleidsdomeinen hebben één iets gemeenschappelijk: grote regionale verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Bij mijn weten zijn ‘maatwerk’ en ‘subsidiariteit’ geen scheldwoorden in liberale middens.

Als pakweg de broodnodige bijsturing van de regels over arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en langdurige ziekte door Vivaldi blauwblauw gelaten wordt maar er wel een Vlaamse meerderheid voor te vinden is, mag regionalisering in 2024 geen taboe zijn.

Regionalisering is echter geen panaché. Corona heeft aangetoond dat wat Vlamingen zelf doen, ze niet noodzakelijk beter doen. Er moet ook werk gemaakt worden van een deugdelijke beleidscultuur op Vlaams niveau. Afbouw van ministeriële kabinetten, ministers die directer samenwerken met de administraties, een modern ambtenarenkorps, digitalisering, de begroting laten opstellen door een onafhankelijke commissie… Het zijn stuk voor stuk bouwstenen voor een robuuste toekomst.

Maar ook dus die vermaledijde staatshervorming. Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar als de Vivaldisten op de communautaire rem gaan staan, is het slotakkoord van het Koninkrijk België ingezet.

Thibault Viaene

Voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, de koepel boven het liberale middenveld (zoals mutualiteit, vakbond, Willemsfonds en de Open VLD).

