Oplossing Italiaans migratieprobleem ligt in Italië

De nieuwe Italiaanse regering wijt de problemen met migratie en de economie aan boeman Europa. Maar enkel Italië zelf kan die problemen oplossen.

Door Daniel Gros, directeur van het Center for European Policy Studies

De antisysteempartij Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega, die de nieuwe Italiaanse regering vormen, hebben één ding gemeen: ze wijten de meeste problemen van Italië aan Europa.

De perceptie van de Italiaanse kiezers dat de EU hen in de steek laat als het over de migratie vanuit Noord-Afrika gaat, verrast natuurlijk niet. Van de honderdduizenden migranten die de voorbije jaren vanuit Libië de Middellandse Zee zijn overgestoken, landt het overgrote deel in Italië. De meesten zijn economische migranten, maar doen zich voor als vluchtelingen omdat dat de enige manier is om legaal in Europa te blijven.

Italië heeft een beter systeem nodig om asielaanvragen te verwerken, vluchtelingen onderdak te geven en hen in de maatschappij te integreren.

Toch zitten de Italiaanse populisten fout met hun bewering dat Italië een disproportioneel en onrechtvaardig deel van de asielzoekers opvangt. Sinds 2014 werden in Italië zo’n 400.000 asielaanvragen ingediend. Dat is 11 procent van het Europese totaal van 3,9 miljoen aanvragen, en komt overeen met het aantal inwoners van Italië in verhouding tot de Europese Unie.

De migratiecrisis lijkt veel acuter in Italië omdat het systeem om asielaanvragen te verwerken en wie niet in aanmerking komt te repatriëren trager werkt dan elders. Bovendien is de verdeling van migranten en vluchtelingen er geconcentreerd rond steden met te weinig adequate huisvesting. Ook dat doet het probleem groter voorkomen dan het is.

Het is aannemelijk dat de nieuwe regering een herziening van de Dublinregel zal vragen, al is het regeerakkoord vaag daarover. De Dublinregel stelt dat de Europese lidstaat waar een asielzoeker het eerst voet aan de grond zet verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Dat systeem hervormen kan misschien zinvol zijn, maar het zou voor Italië weinig veranderen. Het land zou nog altijd hetzelfde aantal asielzoekers moeten opvangen als vandaag.

In tegenstelling tot wat de Italiaanse populisten beweren, ligt de oplossing voor het Italiaanse migratieprobleem in Italië zelf. Italië heeft een beter systeem nodig om asielaanvragen te verwerken, vluchtelingen onderdak te geven en hen in de maatschappij te integreren.

Uitzonderingen

Voor de economische problemen kom je tot hetzelfde besluit. Populistische politici beweren dat het Europese stabiliteitspact de regering belet de vraag en dus ook de jobcreatie te stimuleren. Ze vergeten erbij te zeggen dat alle landen in de eurozone aan dezelfde regels onderworpen zijn. Het verklaart ook de zwakke economische groeiratio van Italië niet, die steevast onder het gemiddelde van de eurozone ligt, in slechte en in goede tijden.

De EU gebruiken om binnenlandse problemen te camoufleren levert misschien winst op in de verkiezingen, maar het leidt ook tot isolatie

Veel economen vinden dat te zware besparingen in de lidstaten die het zwaarst door de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende eurocrisis zijn getroffen, de recessie hebben verergerd. Maar ook al geloof je dat, het verandert niets aan het feit dat diezelfde landen een veel sterker herstel hebben neergezet dan Italië. Bovendien is de bewering dat Italië geen grotere begrotingstekorten werd toegestaan om de groei te stimuleren fout. Het land heeft de voorbije jaren verschillende uitzonderingen op de Europese begrotingsregels gekregen.

Ongemakkelijke waarheden

Gelijkaardige ongemakkelijke waarheden gelden voor de immense Italiaanse overheidsschuld, die werd opgebouwd door overmatige overheidsuitgaven gefinancierd door binnenlandse spaarders (in tegenstelling tot Griekenland). Gezien de bron van die schuld raakt het voorstel van beide regeringspartijen om aan de Europese Centrale Bank (ECB) een kwijtschelding van de schuld te vragen kant nog wal. De nieuwe regering zou kunnen vragen dat de EU in haar officiële statistieken niet langer rekening houdt met de schulden die de Banca d’Italia op haar balans heeft staan. Maar opnieuw, het gaat over schulden die worden aangehouden door een Italiaanse instelling en dus heeft boeman Europa daar niks mee te maken.

Met de terugkeer van de economische groei en de verzachting van de migratiedruk verkennen de Europese leiders de mogelijkheden om hervormingen door te voeren op het niveau van de EU en van de eurozone. Het hoeft geen betoog dat zoiets een doodgeboren kind is als Italië gemeenschappelijke regels naast zich neerlegt of weigert de basisprincipes van gezond begroten te aanvaarden.

Tot nog toe heeft de gematigde reactie van de financiële markten op de Italiaanse regeringscoalitie de rest van Europa amper geraakt

Goed nieuws voor Europa kan je dat niet noemen. Maar de toestand is gelukkig niet te vergelijken met het hoogtepunt van de eurocrisis, toen de Griekse problemen (en problemen in de rest van de perifere landen van de eurozone) dreigden door te sijpelen naar de kernlanden. Tot nog toe heeft de gematigde reactie van de financiële markten op de Italiaanse regeringscoalitie de rest van Europa amper geraakt. Beleggers lijken te besluiten dat hoewel een antisysteemregering een probleem voor Italië kan zijn, die de euro niet in gevaar brengt.

Een meer waarschijnlijke uitkomst van een Vijfsterren-Lega-regering is dus geen ineenstorting van de euro, maar stagnatie. Het huidige, onvolledige bestuursraamwerk van de eurozone blijft wellicht het status quo.