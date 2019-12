Over blauw-groen, de feiten zwart op wit...

Het beleid van de paarse regeringen-Verhofstadt, dat de federale lasten deed dalen met 6 miljard euro, wegzetten als een economisch mislukking omdat hij zogenaamd ‘aan zijn troon’ bleef vasthouden, is een brug te ver.

Door Thomas Leys, coördinator studiedienst Open VLD

Ignace Van Doorselaere gaat wel erg kort door de bocht door te stellen dat ’Guy Verhofstadt economisch faalde als groen-blauwe (we vergeten ‘rood’ even) premier. Zijn compromissen slaagden er niet in om in gouden tijden de staatschuld te laten dalen, en ook niet om geldverslindende mechanismen of een inefficiënt staatsbestel uit de wereld te helpen. Zijn troon was belangrijker dan onze welvaart.’

Mythes zijn hardnekkig als ze voortdurend worden verspreid, maar het kan geen kwaad ze aan de waarheid te toetsen. Het is na al die jaren nog altijd ‘bon ton’ om Guy Verhofstadt en zijn paarse regeringen te kapittelen voor de dingen die vandaag mislopen. De aantijgingen zijn echter zo flagrant fout dat een reactie niet kan uitblijven. Want het is jammer dat de voor het overige interessante tekst van Van Doorselaere deze valse noot bevat.

Laat ons beginnen met de staatschuld. Bij zijn aantreden trof Verhofstadt een staatsschuld aan van 113 procent van het bbp, die hij afbouwde tot 83 procent in 2008. Had hij economisch de wind mee? Jazeker. Maar die gunstige rugwind hebben zijn regeringen ook grotendeels zelf gecreëerd door in te zetten op lastenverlagingen en het verhogen van de koopkracht. De OESO erkende dit dan ook. In de woorden van haar toenmalige topman Angel Gurria in 2007: ‘Het sociaaleconomisch beleid dat België de jongste jaren voerde, is indrukwekkend. (…) De wereld neemt hier nota van.’ Men verklaarde Verhofstadt trouwens gek toen hij 200.000 jobs beloofde, maar wat bleek? Het doel werd gehaald.

Als men vandaag schrik zou hebben van de heruitgave van bepaalde coalities, vindt men hiervoor geen bewijs terug in de geschiedenis

De paarse regeringen Verhofstadt - inderdaad mét ‘rood’ - hebben de inkomstenbelastingen laten dalen met 1,7 procent. De vennootschapsbelasting laten zakken van 40 naar 33 procent en zelfs naar 26 procent via de notionele interestaftrek. De RSZ-korting via de dienstencheques werden doorgevoerd. De auto-industrie in ons land werd gered dankzij de verlagingen van de lasten op nacht- en ploegenarbeid. En ja, ook de koopkracht voor de laagste werd verhoogd via het optrekken van de uitkeringen, in het bijzonder de pensioenen van de zelfstandigen, de invaliditeitsuitkeringen en de leeflonen.

Had Guy Verhofstadt meer kunnen doen? In een ideale wereld met een homogeen liberale regering? Ongetwijfeld. In de toenmalige politieke context? Misschien. Maar het beleid van Verhofstadt, dat de federale lasten deed dalen met 6 miljard euro, wegzetten als een economisch mislukking omdat hij zogenaamd ‘aan zijn troon’ bleef vasthouden, is een brug te ver.

Begrotingen

Terwijl de andere Europese landen tijdens zijn regeringsjaren een gemiddeld begrotingstekort van twee procent lieten optekenen, waren de paars(-groene) begrotingen structureel, dus na uitzuivering van cyclische en tijdelijke factoren waaronder eenmalige maatregelen, in evenwicht. Er was inderdaad tussen 2004 en 2007 een lichtjes negatief saldo, maar het IMF - dat doorgaans erg streng is in haar beoordeling - spreekt zelfs in deze jaren van een ‘quasi structureel evenwicht’, omdat het veel kleiner is in vergelijking met de andere landen van de eurozone.

Tijdens Verhofstadts regeringsjaren waren de paars(-groene) begrotingen structureel, dus na uitzuivering van cyclische en tijdelijke factoren waaronder eenmalige maatregelen, in evenwicht

Ook het primair saldo van de paars(-groene) begrotingen bleef, net als onder Jean-Luc Dehaene, de volledige acht jaar 3% boven het EU-gemiddelde. Zelfs op het einde van de legislatuur, toen het nog ‘maar’ 4,2% bedroeg, deden we beter dan Duitsland, Nederland en Frankrijk, die op 1 procent zaten. Dat ook andere Europese landen hun primair saldo lieten zakken, toont aan dat er een goede reden was, namelijk de vertragende groei die gecounterd moest worden door stimuleringsmaatregelen.

Copernicus

Tot slot nog een woord over het feit dat Verhofstadt zogezegd niets gedaan zou hebben aan het ‘geldverslindende’ staatsbestel. Onder zijn regeringen zijn twee enorme hervormingen doorgevoerd: de politiehervorming en de Copernicushervorming van de federale overheid. Die vormde een revolutie in de manier van werken met meer efficiëntie en effectiviteit op het terrein.