Over fiscale koterijen en homogene bevoegdheidspakketten...

Het debat over homogene bevoegdheidspakketten moet worden uitgebreid tot de fiscaliteit. De federale overheid moet bevoegdheden inleveren in domeinen waar ze niet verantwoordelijk voor is.

Ons fiscaal stelsel en zeker onze personenbelasting zijn ondoorzichtig. Hun vele koterijen geven voordelen aan vaak beperkte bevolkingsgroepen, en die ontelbare gunstregimes verklaren mee het hoge niveau van de belastingtarieven voor arbeidsinkomens.

Dat komt ruim aan bod in het advies dat de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën (HRF) in mei 2020 uitbracht over het thema 'Verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan'. Dat de complexiteit van onze personenbelasting de jongste decennia spectaculair is toegenomen, blijkt uit de groei van het aantal codes op het aanslagformulier van de personenbelasting. In het aanslagjaar 1982 waren er 224 codes, vandaag meer dan 800. Een van de principiële en unanieme aanbevelingen uit het HRF-advies was: 'Creëer een transparanter en eenvoudiger fiscaal systeem met minder uitzonderingen, vrijstellingen, aftrekken en belastingverminderingen.'

Dat werd uitgebreid besproken toen een delegatie van de HRF op 7 juli 2020 ontvangen werd door de Kamercommissie Financiën en Begroting. Na een presentatie van de kernpunten uit het advies volgde een boeiende gedachtewisseling met de commissieleden. Niemand stelde de nood aan fiscale vereenvoudiging ter discussie.

Microchirurgie

Ik heb de lijst met wetsvoorstellen bekeken die in die commissie voorliggen. De afgelopen parlementaire zittijd zijn er ongeveer 140 ingediend. Bijna de helft stelt extra gunstregimes voor of de uitbreiding van bestaande gunstregimes voor de btw (zowat 25 voorstellen) of de personenbelasting (een 40-tal).

Voor de btw wordt vooral voorgesteld de tarieven voor een reeks goederen en diensten terug te brengen van 21 naar 6 procent. Het gaat over de btw op elektriciteit, maar ook op specifieke, vaak beperkte productgroepen zoals brillen, de kosten ter verbetering van de toegankelijkheid van woningen en de autokeuring voor gehandicapten en invaliden.

Het gros van de parlementaire voorstellen gaat in tegen de aanbeveling om het fiscaal stelsel transparanter en eenvoudiger te maken.

Voor de inkomstenbelasting wordt gemikt op soepeler regimes voor de aftrek van kinderopvangkosten, elektrische en andere fietsen, een taxshelter voor klank- en lichtspel, een ruimere vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel, en zelfs een fiscale tegemoetkoming bij de aankoop van kunstwerken door een particulier. Sommige voorstellen kunnen we bestempelen als fiscale microchirurgie.

Het gros van die voorstellen gaat in tegen de aanbeveling het fiscaal stelsel transparanter en eenvoudiger te maken. Ze zouden het aantal codes in de aangifte van de personenbelasting doen toenemen. De begrotingskosten van de voorstellen komt eerder zelden aan bod in de toelichting erbij.

Opmerkelijk is dat de meeste voorstellen voor de btw en de inkomstenbelasting betrekking hebben op materie waarvoor niet de federale overheid maar de ziekteverzekering, de gemeenschappen of de gewesten de uitgavenbevoegdheid hebben. Wetgevende fiscale initiatieven van federale parlementsleden over gemeenschapsmateries bezwaren zo de federale begroting, terwijl die er het slechtst aan toe is van alle overheidsbegrotingen in België.

Het doel van die fiscale voorstellen kan minstens evengoed - en meestal met minder administratie voor de overheid en de burger - nagestreefd worden door meeruitgaven van die andere overheden.

De federale overheid de bevoegdheid ontnemen om fiscale stimulansen te geven bij materies die niet tot haar uitgavenbevoegdheid behoren, is logisch.

De jongste maanden zijn veel pleidooien gehouden voor meer homogene bevoegdheidspakketten in de taakverdeling tussen de overheden. Die gaan in eerste instantie over de reglementaire en uitgavenbevoegdheden van die overheden. Bij de aanpak van de coronacrisis bleek dat de bevoegdheden van de federale en gemeenschapsregeringen te verstrengeld zijn. Een gelijkaardige verstrengeling bestaat echter ook tussen fiscale en uitgavenbevoegdheden voor dezelfde maatschappelijke vraagstukken.

Het is daarom aangewezen het debat over homogene bevoegdheidspakketten uit te breiden tot het domein van de fiscaliteit. Het zou logisch zijn de federale overheid de bevoegdheid te ontnemen om bijkomende of ruimere fiscale stimulansen te geven in materies die niet tot haar uitgavenbevoegdheid behoren.