Overal gft-inzameling verplichten is geen goed idee

Samen met de Vlaamse overheid willen de gemeenten werken aan nog meer selectieve inzameling, meer recyclage en minder restafval. Ondanks onze koppositie in Europa kiest het meest recente Vlaams afvalplan voor nog meer ambitie en een verdere daling van dat restafval. Om die resultaten te halen, zullen we moeten inzetten op die maatregelen die echt het verschil zullen maken. Zoals gft inzamelen waar dat zin heeft. En neen, dat is niet overal.

Christof Delatter Coördinator Interafval Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Vlaams parlementslid Bart Nevens breekt een lans voor een veralgemening van de gft-inzameling in Vlaanderen. Dat zou het restafval snel en fors laten dalen. Sommige gemeenten zien dat niet zitten omdat ze geld zouden verdienen aan de afvalverbranding. Tegelijk kan gft-inzameling de kosten voor de burger verminderen, zo vermoedt hij.

Dat laatste is echter verre van altijd het geval. Uit vroeger OVAM-onderzoek bleek dat inzameling van gft bovenop tuinafval inderdaad een beperkte milieuwinst oplevert, maar in heel wat gevallen jammer genoeg ook hogere kosten. En naast een beperking van het restafval is kostenbeheersing en doelmatigheid ook belangrijk voor de overheid in tijden van begrotingstekorten. Zomaar kiezen voor gft-inzameling, laat staan dat overal verplichten, is daarom niet zomaar de beste optie.

Het Vlaams afvalplan voorziet trouwens heel wat andere mogelijke maatregelen voor gemeenten om te werken aan minder restafval. Maatregelen die vaak meer zoden aan de dijk kunnen brengen. Zoals mobiele recyclageparken bij die mensen die anders nooit op het recyclagepark raken. Het invoeren van ondergrondse inzamelstraatjes in stedelijke kernen. Het opzetten van een sterkere lokale controle en organisatie van de selectieve inzameling. Nog meer inspanningen inzake communicatie, inclusief persoonlijk contacten met moeilijk bereikbare doelgroepen. Het verder stimuleren van het thuiscomposteren. Of het streven naar meer hergebruik en herstel alvorens we dingen zomaar weg gooien. En ja, ook het invoeren van selectieve inzameling van nog meer fracties, tenminste als dat zinvol is. Lokale besturen moeten uit dat menu die maatregelen kiezen die bij hen echt zullen werken en het verschil maken. Het invoeren van een nog niet bestaande gft-inzameling is één van de opties. Maar niet noodzakelijk voor alle 308 gemeenten de beste. In Vlaanderen zijn er overigens gemeenten die, met goedkeuring van de OVAM, ooit hun gft-inzameling hebben stopgezet, omdat men met andere maatregelen veel efficiënter kon komen tot minder organisch afval in het restafval.

Afvalverbranding

Gemeenten hebben er alle baat bij om dat restafval te voorkomen. Want afvalverbranding kost altijd geld aan de lokale besturen, wat men daar ook over moge beweren. Het klopt dat sommige gemeenten via hun intercommunale mede eigenaar zijn van een afvalverwerkingsinstallatie. Maar zeggen dat ze dan een economisch voordeel hebben om zoveel mogelijk afval te verwerken, klopt niet. Ook dan moeten die gemeenten de kosten van die afvalverwerking nog altijd financieren. Ze hebben er ook dan geen baat bij om wat lakser om te springen met de selectieve inzameling omdat ze zogezegd liever wat meer afval zouden verbranden. De cijfers bewijzen dat. Uit de OVAM-inventarisatie van het huishoudelijk afval in Vlaanderen blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten die geen direct belang hebben in een verwerkingsinstallatie in 2014 per inwoner gemiddeld 130,01 kg niet recycleerbaar huisvuil en grof vuil ophaalden bij hun gezinnen. De gemeenten die wél een belang hebben in een verwerkingsinstallatie haalden in datzelfde jaar per inwoner gemiddeld 129,70 kg niet recycleerbaar huisvuil en grof vuil op bij hun gezinnen. De cijfers verschillen m.a.w. nauwelijks, en de stelling dat gemeenten met een belang in een verwerkingsinstallatie minder moeite zouden doen voor de selectieve inzameling en daarom geen gft-inzameling willen, is in de feiten onjuist.

Minder restafval willen we allemaal. Maar laat ons niet vergeten dat al het laaghangend fruit al lang is geplukt. Met meer dan 72 procent inzameling doet Vlaanderen het beter dan wie ook. Vlaams onderzoek toonde net aan dat het de komende jaren bijzonder moeilijk wordt om dat niveau te behouden. Mensen gaan steeds kleiner wonen. Gezinnen verdunnen. De diversiteit van onze bevolking neemt toe. De armoede stijgt. Allemaal tendensen die een aantoonbaar verhogend effect hebben op de productie van restafval. Het wordt al een hele klus om er met de juiste extra beleidsmaatregelen voor te zorgen dat de gemeenten die negatieve gevolgen op de afvalproductie kunnen wegwerken. Niettemin kiest Vlaanderen, mét steun van de gemeenten, voor een beleid dat toch hogere ambities en minder restafval wil nastreven. Net daarom zien we heel wat redenen om te pleiten voor doelmatigheid. Voor beleidsruimte voor lokale besturen, zodat deze kunnen kiezen voor die maatregelen die lokaal het verschil kunnen maken. Gft-inzameling kan zo’n maatregel zijn. Maar dat ie overal het meeste resultaat zal brengen, klopt niet.