Overheid moet inspireren, niet subsidiëren, in strijd tegen populisme...

Het populisme spruit voort uit onzekerheid over de toekomst. De leidinggevende elite moet een ander beleid voeren. We hebben geen actieve, maar een begeleidende welvaartsstaat nodig.

Het populisme is eeuwenoud. Het komt in vele vormen voor. Kenmerkend is dat een bevolkingsgroep botst met de leidinggevende elite. Populisten voelen zich miskend. De populistische bevolkingsgroep kan klein of groot zijn. Elk decennium kan anders zijn. In de jaren 20 en 30 was het populisme sterk in Europa, in 60 en 70 was het nauwelijks te bekennen. Vanaf 1980 is de groei niet te stoppen. Zowel in Europa als Amerika volgen de golven elkaar snel op, rechts en links.

Soms zijn het korte golven, met een sterk boegbeeld: Pim Fortuyn en Thierry Baudet in Nederland, Donald Trump in Amerika, Nigel Farage in het VK, Le Pen in Frankrijk. De boegbeelden zijn vaak niet representatief voor de volgelingen, die hebben meestal andere sociale en economische wortels. Met Trump is dat heel duidelijk, bij Fortuyn was het niet anders. De boegbeelden ge(mis)bruiken de volgers om politieke macht te verwerven.

Soms zijn het golven zonder boegbeelden. De Indignados liepen in 2011 vanuit Spanje storm tegen het kapitalisme. Daarna begon de Occupy Wall Street-beweging in Amerika. Ook de Tea Party was een populistische golf zonder echte leider. Meestal duren de golven slechts enkele jaren, dan verbrokkelen en verschrompelen ze. Maar de aanhangers verdwijnen niet, die surfen van golf naar golf. Van de Tea Party naar het trumpisme. Van de Indignados naar Occupy Wall Street en dan naar… Ondanks de op- en neergaande golven is er sinds de jaren 80 een groeiende onderstroom van populisten. Waarom?

Economen - onder wie ik - en beleidsmakers maakten de fout te denken dat de markt de transformatie zou sturen.

Academici verwijzen naar maatschappelijke evoluties als immigratie, economische crisissen, ongelijkheid en racisme. Die spelen allemaal een rol, maar er is een gemeenschappelijk basismechanisme. Een groeiende groep burgers is onzeker over haar toekomst en vindt dat de overheid niets aan haar onzekerheid kan doen. Dat falen verklaart waarom populisten botsen met de elite. Dat basismechanisme - het ervaren van onzekerheid en het falen van de overheid om iets te doen - vind je bij elke maatschappelijke evolutie terug. Het verklaart waarom populisten ontstaan en in golven aangroeien. Het verklaart ook de opflakkering na 1980. Toen kwamen de grote maatschappelijke evoluties op gang.

Maakindustrie

De globalisering en het openen van de grenzen bracht wereldwijd een grote verschuiving op gang. De maakindustrie kreeg hier en in Amerika zware klappen en verloor honderdduizenden jobs. In de nieuwe technologieën ontstonden natuurlijk duizenden jobs en ook de diensten namen een grote vlucht. Maar economen - onder wie ik - en beleidsmakers maakten de fout te denken dat de markt de transformatie zou sturen. Werklozen van de maakindustrie zouden jobs zoeken in de tech- en dienstensector. Wie zijn job verloor, had echter niet de vaardigheden voor de nieuwe jobs. Bovendien riepen alle deskundigen dat het nog erger zou worden. De economie moest helemaal anders worden. Grote groepen in de bevolking werden verlamd door die toenemende onzekerheid.

Ontgoochelde arbeiders vonden dat de elite hen in de steek liet en wisselden massaal van partij. De Republikeinen veranderden van een patriciërspartij in een proletariërspartij, wat een ironie!

In Europa werd omscholing het grote thema. Maar niet iedereen heeft de talenten om omgeschoold te worden. België koos voor het brugpensioen. Dat maakt mensen minder onzeker, maar dat pensioen is economisch onhoudbaar. In de VS gebeurde niets, de markt moest het maar oplossen. Het midden van Amerika verloor zijn economische ruggengraat, verhuizen naar de westkust bracht de laaggeschoolden geen heil. Geen wonder dat midden-Amerika twee keer massaal voor Trump stemde en hoop putte uit het verleden: Make Amerika Great Again. Het woord 'again' is cruciaal. Ontgoochelde arbeiders vonden dat de elite hen in de steek liet en wisselden massaal van partij. De Republikeinen veranderden van een patriciërspartij in een proletariërspartij, wat een ironie! In Europa gebeurde hetzelfde.

Reconversie

Grote transformaties kunnen beter aangepakt worden. Enkele Europese regio’s hebben met succes reconversies doorgevoerd. Vlaanderen ook. Typisch voor die reconversies is dat perspectief werd geboden. Er werd meer beloofd dan zakken overheidsgeld. Het ging over het scheppen van nieuwe jobkansen en van werk voor lager geschoolden - niet door de overheid, wel door ondernemers - en over het begeleiden van mensen.

De overheid moet begeleiden en helpen, niet geld geven en dan zeggen ‘we kunnen het wel niet blijven betalen’.

We hebben te lang gedacht dat een transformatie zonder begeleiding kan. Dat blijkt niet zo te zijn. Topsporters worden ook begeleid om te presteren. Waarom zoekende werknemers niet? Het concept van de actieve welvaartsstaat moet omgebouwd worden tot de begeleidende welvaartsstaat.

Als we het populisme willen aanpakken, moet de onzekerheid bij de burgers over de grote maatschappelijke evoluties verdwijnen. Breng een verhaal waaraan iedereen meedoet. Een overheid die begeleidt en helpt, niet een overheid die geld geeft en dan zegt ‘we kunnen het wel niet blijven betalen’. De overheid moet geloofwaardig inspireren in plaats van te subsidiëren. Zo zullen de onzekerheid van de burgers over de grote evoluties die de maatschappij veranderen, verminderen en de populistische golven verdwijnen.

Herman Daems