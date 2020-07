Overheid subsidieert terecht innovatie en ondernemerschap

Technologische innovatie en digitalisering zijn de groeihefboom bij uitstek. Economische groei is de motor voor welvaart en dus maatschappelijk welzijn. Niet toevallig is technologie volgens economen ‘the only free lunch’. Maar is het dat wel, nu we sinds de uitbraak van Covid-19 de subsidies aan de lopende band zien passeren?

Ondernemingen zijn de beste vehikels voor het realiseren van innovatie in een vrije markt, dat staat buiten kijf. Maar bij sommigen heerst de mythe dat de overheid eerder een belemmering vormt voor ondernemerschap en innovatie. Terwijl net het omkeerde waar is. Het is juist die overheid die de risico’s eigen aan (grootschalige) innovatie en wetenschappelijk onderzoek absorbeert. Zonder overheid geen GPS, touchscreen, internet, ruimtevaart of spraakherkenning. Het niet erkennen van de sleutelrol van een overheid bij innovatie komt neer op het ontkennen van een economische realiteit.

Daarom zijn de recente beslissingen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen om innovatie en ondernemerschap een sterke duw te geven - via respectievelijk VLAIO, AdN en Innoviris - niet alleen moedig maar ook broodnodig in deze tijden van economische onzekerheid. Idem voor Europa, dat strategische keuzes maakt die enorme gevolgen hebben voor onze toekomst. Denk aan de bijsturing van de Green Deal in de richting van een relanceplan.

Zetje

Het financieel stimuleren van ondernemingen heeft natuurlijk enkel zin als dat selectief gebeurt en door projecten te steunen die het verschil kunnen maken, door vooral het deel met het hoogste risico af te dekken. En juist in crisistijden kan dat voor bedrijven het zetje zijn om alsnog te durven springen. Zeker wat betreft de digitalisering, in essentie een nieuwe industriële revolutie, is er weinig ruimte voor onze bedrijven om die te negeren. Innovatiesubsidies en de ondersteuning van bedrijven kunnen hier het verschil maken.

Dat de ondersteuning zowel rechtstreeks door de overheid als via partnerorganisaties gebeurt, is een troef.

Vooral in België, waar kmo’s de ruggengraat vormen van de economie, is die stap van levensbelang. Met nieuwe producten en diensten, andere bedrijfsmodellen, de aanpassing en de digitalisering van de organisatie en de toeleveringsketen kan een bedrijf aan zijn duurzame groei werken en tegelijk veerkrachtiger worden. Dat de ondersteuning zowel rechtstreeks door de overheid als via partnerorganisaties gebeurt, is een troef. Het succes van een bedrijf speelt zich niet af in een vacuüm maar in een ecosysteem van infrastructuur, middelen, ervaring en kennis die het verschil maken, dag na dag, jaar na jaar. Welk bedrijf kan nog in zijn eentje de weg vinden tussen alle mogelijke beschikbare technologieën zoals AI, VR/AR, robotics, drones, 3D-printing, RPA, APIs, blockchain, IoT?

Subsidies zijn wel niet vrijblijvend. De maatschappij mag en moet iets terugvragen. In de vorm van jobs, belastingen, leveranciers, klantenmeerwaarde en maatschappelijk engagement.

Men mag ook niet vergeten dat in de financiering van het opschalen van gevalideerde innovatie, dus in venture capital en zelfs private equity, de overheid ook een vooraanstaande rol speelt. Niet toevallig zijn PMV en het Limburgse LRM de grootste risicokapitaalverschaffers in ons land. Idem in Frankrijk met Bpifrance en in Duitsland met High-Tech Gründerfonds. En de visie die de FPIM onlangs demonstreerde met een cluster rond lucht- en ruimtevaart is indrukwekkend. Gaat het allemaal lukken? Dat weten we niet, maar we moeten het in elk geval een kans geven.

Performante innovatie

Organisaties zoals Sirris en Agoria zijn goed geplaatst om niet enkel de technologieparels te bereiken maar ook de vele kleintjes, de k in kmo dus. Veel van die bedrijven en bedrijfjes hebben zelf simpelweg niet de absorptiecapaciteit om succesvolle innovatie te realiseren. Terwijl ze toch allemaal het (groei)potentieel in zich hebben, daarvan zijn wij meer dan ooit overtuigd.