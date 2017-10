Overheid trekt terecht naar digitaal front

Jarenlang konden Google, Amazon, Facebook en Apple doen wat ze wilden: een enorm marktaandeel verwerven, data monopoliseren, belastingen ontwijken, maatschappelijke macht vergaren... Nu vallen overheden de digitale reuzen op al die fronten aan. Dat is geen moment te vroeg.

Door Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en auteur van ‘De Winnaarseconomie’ (2017), een boek over de digitale revolutie

Facebook heeft juridisch de degens gekruist met onze Privacycommissie. Het is wachten op een vonnis. Toch is dit een akkefietje tegenover de obstakels waartegen GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple), de reuzen van de digitale economie, aankijkt.

Datamonopolies moeten verdwijnen. Iedereen moet toegang tot de data krijgen.

De digitale revolutie creëerde sinds 2000 nieuwe bedrijfsmodellen, zoals de deeleconomie en online diensten. Het is de habitat van de digitale platformbedrijven. Niet gehinderd door de nalatenschap van tientallen voorbijgestreefde informaticamodellen voelen ze zich als een vis in het water in dit nieuwe digitale landschap.

Dat heeft geleid tot scheeftrekkingen. Het marktaandeel van GAFA is enorm. De zoekrobot Google heeft een marktaandeel van 77 procent tegenover 67 procent in 2016. Android, het besturingssysteem van Google voor smartphones, haalt een aandeel van meer dan 80 procent. Amazon heeft 43 procent in de online kleinhandelsverkopen, 74 procent in de online boekenverkoop en meer dan 30 procent in cloud infrastructure services. Het marktaandeel van Facebook is 39 procent.

Nog een doorn in het oog is dat die bedrijven amper belastingen betalen in Europa. Ze slagen daarin omdat ze digitaal maar niet fysiek in een EU-land aanwezig zijn. Voor dat laatste zoeken ze het land op dat hen de mooiste belastingdeal geeft. Dit levert een fors concurrentieel voordeel op tegenover kleinere concurrenten die wel hun fair deel van de belastingen betalen.

Machtig

Tot slot is GAFA bijzonder groot, lees machtig, geworden. Zijn marktkapitalisatie is de helft groter dan die van alle bedrijven in de Franse CAC40-beursindex samen. Analisten ramen de omzetgroei tot 2019 (inclusief 2017) op 54 procent. De operationele cashflow over die drie jaar, het beschikbare bedrag voor investeringen, loopt op tot 535 miljard dollar. Gooi daar 400 miljard dollar cash bovenop en geen prooi is voor GAFA te groot.

Tot voor kort hanteerden de overheden een laisser-faireaanpak. Dat was terecht, om de nieuwe technologieën de mogelijkheid te geven tot wasdom te komen. Vandaag zijn ze volwassen, vrezen de overheden wereldwijd voor een te grote invloed van de digitale reuzen en grijpen ze in.

Europa eist van Google 2,42 miljard euro omdat het ‘zijn dominante positie in de relevante markten voor horizontale zoekdiensten op het web misbruikt’. In de Verenigde Staten neemt de Federal Trade Commission dat onder de loep. Facebook kreeg een boete van 110 miljoen euro aangesmeerd. Bij de overname van WhatsApp beweerde Facebook dat het niet mogelijk was de profielen van WhatsApp-gebruikers en hun Facebook-varianten met elkaar te koppelen. Daar is het achteraf toch maar mooi in geslaagd.

Monopolie

Overheden moeten het begrip ‘monopolie’ herdefiniëren. Er is een nieuwe concurrentiedynamiek aan het werk. De digitale reuzen beschikken over steeds meer data en een immense computerkracht. Het doel is het datanetwerkeffect te exploiteren. Daarbij worden data gebruikt om meer gebruikers aan te trekken, die meer data genereren, waardoor de diensten verbeterd kunnen worden, wat weer nieuwe gebruikers aantrekt. Zodra dat mechanisme loopt, wordt het voor andere bedrijven lastig om nog toegang te krijgen.

Datamonopolies, waarbij sommige bedrijven exclusief toegang hebben tot bepaalde data, moeten verdwijnen. Iedereen moet toegang krijgen tot de data. Alle bedrijven krijgen dan dezelfde ingrediënten. Het komt erop aan het juiste recept toe te passen. En zelfs daar hebben de techreuzen nog een grote voorsprong.

Komaf maken met die belastingakkoorden - die de fiscale ‘race to the bottom’ versterken - vergt een fundamentele oplossing

Ook inzake belastingen nemen de (Europese) overheden het heft in handen. Wie de infrastructuur van een land gebruikt, moet zijn fair deel belastingen afdragen. Apple kreeg van Europa een boete van 13 miljard euro. Het akkoord van Apple met Ierland leidde tot een belastingtarief van amper 0,05 procent op de Europese winst over 2015. Amazon komt er in Luxemburg vanaf met een boete van 250 miljoen euro.

Komaf maken met die akkoorden - die de fiscale ‘race to the bottom’ versterken - vergt een fundamentele oplossing. De onlangs voorgestelde Europese omzetbelasting is dat niet. Een gemeenschappelijk geconsolideerde belastingbasis, een initiatief van de Commissie, misschien wel. De belastinginkomsten zouden veel eerlijker verdeeld worden over de EU-landen. Aanbevelingen van de OESO gaan dezelfde richting uit. Hopelijk leidt dat tot internationale samenwerking.

Maatschappelijke impact

GAFA wordt steeds meer onder vuur genomen wegens zijn uit de hand lopende maatschappelijke impact. In de VS krijgen Google en Facebook het zwaar te verduren wegens de Russische inmenging in de voorbije presidentsverkiezing via hun platforms. Veel mensen laten zich vandaag uitsluitend informeren door Facebook, waardoor ze alleen nog informatie lezen die volledig overeenstemt met hun profiel. Dat leidt tot meer polarisatie. In de VS is dat nu al zichtbaar.

De Chinese overheid reguleert al de internet- en mediabedrijven, maar de macht van de Chinese digitale reuzen dijt snel uit

In China wenst, of eist, de overheid een belang van 1 procent in Tencent, Weibo en een dochter van het almachtige Alibaba. Het wil een stem hebben in bedrijfsbeslissingen. De Chinese overheid reguleert al de internet- en mediabedrijven, maar de macht van de Chinese digitale reuzen dijt snel uit. WeChat van Tencent wordt de ‘App For Everything’ genoemd en telt maandelijks 963 miljoen actieve gebruikers. Meer dan de helft zou meer dan 90 minuten per dag met de app bezig zijn.

China gaat een stap te ver, maar dat geldt niet voor het weerwerk van de westerse overheden. De digitale revolutie heeft de wereld grondig veranderd. De wetten en de regels moeten daaraan aangepast worden. De overheden lieten tot nu toe begaan. Maar onbehagen over de uitdijende macht en ongenoegen over de toenemende ongelijkheid maken dat de techreuzen steeds meer de wind van voren krijgen. Na de spectaculaire winstgroei van de voorbije jaren breekt voor GAFA een periode van consolidatie aan.