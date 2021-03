Overheidsschulden schrappen is onnodig en gevaarlijk

Schrap de overheidsschulden die de ECB heeft opgekocht en gebruik de vrijgekomen ruimte voor klimaatinvestering en het wegwerken van de ongelijkheid. Dat voorstel van een groep economen klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Het is niet alleen onnodig, maar ook gevaarlijk.

Bijna 25 procent van de Europese overheidsschulden staat geparkeerd op de balans van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze kocht die overheidsobligaties op om de rente te drukken. Als we dat bedrag moeten terugbetalen, moeten we het gaan lenen of belastingen verhogen, zeggen 150 Europese economen. Die middelen kunnen dan niet gebruikt worden om te investeren. Waarom die schulden niet schrappen en zo ruimte vrijmaken? En vermits de ECB zelf tot de overheid behoort en de overheid dus geld aan diezelfde overheid verschuldigd is, zijn er geen negatieve gevolgen. Toch ...?

... niet! Er zijn belangrijke bezwaren. Vooreerst is het onnodig. De opgekochte overheidsschulden staan letterlijk ‘geparkeerd’ op de ECB-balans. Er is geen reden om die overheidsschulden snel opnieuw op de markt te plaatsen. Ze daar houden, door ze bij afloop door te rollen en niet te laten terugbetalen - en zeker ook niet te schrappen - heeft zelfs voordelen. Stijgt de inflatie in de verre toekomst, dan kunnen ze opnieuw op de markt worden aangeboden. Geld wordt uit de economie gehaald. De rente verhoogt en de economie en inflatie koelen af.

De centrale bank reikt politici de hand om extra te investeren. Met hun oproep schulden te schrappen, grijpen de ondertekenaars van het pamflet naar de hele arm.

Er stelt zich ook geen probleem voor de betaalbaarheid van de schuldenlast. Ondanks de hogere schuldgraad zijn de rentelasten nooit zo laag geweest. De Belgische overheid betaalde in 2020 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan rentelasten, tegenover meer dan 11 procent in 1990. In 2022 gaat dat door de extreem lage rente richting 1,3 procent. Tot een looptijd van tien jaar zijn de overheidsrentes negatief.

Meer aanbod van spaarcenten dan vraag naar investeringen heeft die rente de voorbije decennia continu doen dalen. Met de opkoop van obligaties houdt de ECB de rente nu extra laag. De centrale bank reikt politici de hand om extra te investeren maar dat lieten ze tot nog toe na. Met hun oproep schulden te schrappen, grijpen de ondertekenaars van het pamflet naar de hele arm.

Gevaarlijk

De oproep is niet alleen onnodig. Hij is ronduit gevaarlijk. Een monetarisering van de schulden verhoogt de vrees voor inflatie. De inflatiepremie stijgt en daarmee ook de rentevoeten. Je kan beloven dat het schrappen van 2.500 miljard euro aan schulden eenmalig is. Maar wie gelooft dat nog? Waarom zou de ECB bij een volgende crisis en nieuwe opkoop van obligaties niet onmiddellijk overgaan tot monetarisering?

Geld is geen free lunch en moet altijd terugbetaald worden. Is het niet in centen, dan wel via de uitholling van de koopkracht.

Zeker voor buitenlandse investeerders in Europees overheidspapier is dat een probleem. De monetarisering creëert een vicieuze cirkel waarbij de hogere inflatieverwachtingen zich vertalen in een effectief hogere inflatie, met weerom hogere inflatieverwachtingen tot gevolg. De rente gaat omhoog, de euro omlaag: een dubbel verlies voor externe investeerders die euroschulden gaan mijden. Minder interesse jaagt de rente verder omhoog. En plots wordt de betaalbaarheid van de schulden wel een issue in tal van lidstaten.

Tot slot impliceert de uitvoering van de oproep een inmenging in het monetair beleid. Dat bedreigt de onafhankelijkheid van de ECB. Het was mede door de verworven onafhankelijkheid in de jaren 80 en 90 dat de centraal bankiers de inflatie op de knieën brachten. Het is een eerste stap richting moderne monetaire theorie die geld als gratis beschouwt. Maar geld is geen free lunch en moet altijd terugbetaald worden. Is het niet in centen, dan wel via de uitholling van de koopkracht.

Hopelijk sterft de oproep een stille dood. Maar ik vrees dat met de lancering van het monetariseringsidee de geest al uit de fles is.