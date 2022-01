PFOS-commissie dreigt muis te baren

Nu de Vlaamse PFOS-commissie een strijd tussen de politiek en de administratie is geworden, dreigt de berg een muis te baren. Zoeken naar verantwoordelijken voegt weinig toe als we niet ook de systeemrisico’s durven te benoemen.

Het is ongezien: een administratie die de bevoegde Vlaamse minister open en bloot van leugens beschuldigt. Nadat die minister even openlijk die administratie nalatigheid had verweten in het zeer gevoelige PFOS-dossier. Het toont hoe strak de zenuwen gespannen staan nu een parlementaire onderzoekscommissie de verantwoordelijken moet vinden voor het falen van de overheid in een van haar kerntaken: het garanderen van een gezond woon- en leefmilieu.

Het ‘systeem’ bepaalt de werkelijke rollen - en dus ook de eventuele verantwoordelijkheden - van politici en ambtenaren. In die zin heeft Vlaams minister Zuhal Demir een punt.

Met de conclusie dat de politiek altijd verantwoordelijk is, ook als de administratie fouten maakt, schieten we niets op. Daar is geen onderzoekscommissie voor nodig. We weten dat 3M jarenlang ongehinderd kon vervuilen, dat de overheid dat te laat heeft vastgesteld, en dat er veel te laat werd gecommuniceerd. Volgens de doctrine van de politieke verantwoordelijkheid moeten de bevoegde politici dan opstappen, punt. Maar als Zuhal Demir (N-VA) nu haar koffers zou pakken heeft niemand daar iets aan, zeker de getroffen burgers niet.

De essentie De auteur

Bram Verschuere is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent.

Bram Verschuere is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. De kwestie

De parlementaire PFOS-commissie is in een strijd tussen de politiek en de administratie gemanoeuvreerd.

De parlementaire PFOS-commissie is in een strijd tussen de politiek en de administratie gemanoeuvreerd. Het voorstel

De zoektocht naar verantwoordelijken voor overheidsfalen biedt maar een toegevoegde waarde als men ook de systeemrisico’s durft te benoemen.

Ook als we vertrekken van de klassieke maar ondertussen voorbijgestreefde rolverdeling tussen de politiek en de administratie - politici bepalen het beleid, ambtenaren voeren uit - gaan we er niet komen. Dat is de verdedigingslinie van OVAM: ‘De politiek besliste dat niet gecommuniceerd mocht worden, dus hebben wij gezwegen en ook geen verder onderzoek gedaan.' Men heeft gehandeld zoals ambtenaren horen te handelen.

Autonomie

Maar ook dat is te simpel, want OVAM is meer dan een beleidsuitvoerder. Het is een organisatie met een jarenlange expertise rond een duidelijke doelstelling: een propere bodem. OVAM stelt hooggeschoolde specialisten te werk en krijgt van de Vlaamse overheid een zekere autonomie - ze is verzelfstandigd - om haar taken uit te voeren. De minister houdt wat afstand van de dagelijkse werkzaamheden en laat in theorie OVAM binnen het kader van een beheersovereenkomst haar ding doen. Dat levert de administratie een informatievoordeel op. En dat is de verdedigingslinie van Demir: ‘Beleidsmakers zijn grotendeels afhankelijk van de informatie die de specialisten in de administratie aanleveren’.

Wil de onderzoekscommissie een bijdrage leveren, dan zal ze voorbij enkele theoretische politiek-ambtelijke verhoudingen moeten durven te kijken. Want de betrokkenen kunnen zich makkelijk achter die theorie verschuilen. In realiteit ontwikkelen verhoudingen zich vaak helemaal anders. Het ‘systeem’ bepaalt de werkelijke rollen (en dus ook eventuele verantwoordelijkheden) van politici en ambtenaren. In die zin heeft Demir een punt, met dien verstande dat ze een prominente positie in dat systeem inneemt. Net als de ministers voor haar, en net zoals de topambtenaren in de administratie.

Hoe groot is de kloof tussen de agentschappen en het kabinet van de minister? En in hoeverre verhindert die kloof een correcte beleidsvoering?

Om een echt zicht te krijgen op hoe het ‘systeem’ werkt, moeten we enkele cruciale vragen durven te stellen. Is er na jaren van besparingen en afbouw nog voldoende capaciteit in de overheid? Capaciteit bij de administratie die een gezond leefmilieu moet handhaven, maar ook capaciteit in het ministerie om te controleren of gespecialiseerde verzelfstandigde agentschappen hun taak uitvoeren. Dat een minister zegt dat het agentschap meer metingen had moeten doen, is een impliciete bekentenis dat de politiek misschien te weinig zicht heeft op wat de administratie doet.

Kabinet

Hoe groot is de kloof tussen de agentschappen en het kabinet van de minister? En in hoeverre verhindert die kloof een correcte beleidsvoering? Dat een agentschap expertise en informatie heeft in een beleidsdomein is geen probleem. Het wordt een probleem als die informatie niet correct gedeeld wordt. En hoe ontstaat die kloof? We kennen geen traditie van het overdragen van dossiers bij kabinetswissels. Dat is een probleem: ministers komen en gaan en om beleid te voeren zijn ze dus afhankelijk van de mate waarin ze geïnformeerd worden door hun voorgangers of door hun administratie.

Hoewel de administratie het beleid moet voorbereiden, oplossingsgericht en met het algemeen belang voor ogen, komen kabinetten toch vaak gevraagd en ongevraagd tussenbeide.

Diezelfde kabinetten ontsnappen grotendeels aan controle wat betreft hun samenstelling. Er is een risico dat bepaalde particuliere belangen in het centrum van de macht belanden. En hoewel in theorie de administratie het beleid moet voorbereiden, oplossingsgericht en met het algemeen belang voor ogen, komen kabinetten toch vaak gevraagd en ongevraagd tussenbeide. En is beleid altijd voor een stuk een confrontatie tussen politieke en bestuurlijke logica’s.

Ambtenaren zijn niet altijd en in alle omstandigheden ‘neutraal’. Dat is de theorie. Wat is de impact van de politisering van de ambtenarij? Bij de uitvoering van beleid hebben agentschappen een zekere ruimte: ze kunnen voor een stuk zelf bepalen waar en hoeveel gehandhaafd en gecontroleerd wordt. Op dat vlak is de anonieme getuigenis van een milieu-inspecteur in 'Pano' sprekend: ‘De harde aanpak werd door mijn chefs afgeraden.'