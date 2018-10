PS en PTB dansen op de tonen van Je t'aime, moi non plus

Door Pascal Delwit, politicoloog Université libre de Bruxelles

In Vlaanderen waren de verkiezingsresultaten van de communistische PVDA-PTB eerder teleurstellend maar de PTB heeft goed gescoord in Wallonië (gemeenteraden en provincieraden) en in Brussel (gemeenteraden).

De vraag is hoe ze die prestatie politiek gaan vertalen. Dat geldt ook voor de PS, die merkelijk achteruit gaat. De twee partijen hengelen elk naar een fors deel van een kiespubliek dat keuze heeft tussen de twee. En uiteraard heeft iedereen de ‘moeder aller verkiezingen’ in het achterhoofd.

Beide partijen staan voor heikele kwesties. De socialistische PS kan de eigen achteruitgang en de goede prestatie van de PTB op haar ‘terroir’ niet negeren. De PTB is nu de tweede partij in Charleroi, La Louvière, Seraing en Herstal. De socialisten willen ongetwijfeld de PTB zien deelnemen aan de macht, temeer omdat de partij tijdens haar campagne voor de lokale verkiezingen voorstellen heeft gedaan voor zaken die niet eens tot de gemeentelijke bevoegdheden behoren. Het salaris van burgemeesters, een speerpunt van de PTB-communicatie, is een regionale bevoegdheid. Sinds 2014 hebben de PTB-parlementsleden nochtans geen enkel voorstel gedaan om het decreet daaromtrent te wijzigen.

Mocht de PTB toch in een meerderheidscoalitie stappen loopt de PS wel het risico dat de PTB de lof krijgt toegezwaaid voor een hypothetische ‘ruk naar links’. En op die manier zou de partij ook haar ‘nut’ bewijzen.

Besturen

Voor de PTB, die te kennen heeft gegeven noch regionaal noch federaal mee te willen besturen, is het moeilijk om geen rekening te houden met de ‘boodschap van de kiezer’. Aan de kant blijven wanneer je sterk vooruitgaat voedt de perceptie van een ‘nutteloze stem’ of zelfs een stem die gunstig is voor het behoud van een rechtse coalitie in 2019.

De partij lijkt echter weinig bereid om politieke verantwoordelijkheid op te nemen. In een coalitie stappen zou haar eenvoudige boodschap ook niet ten goede komen. Die boodschap draagt immers de zware stempel ‘We hoeven slechts dit of dat te doen en het is opgelost’. Besturen is wel wat anders. Je moet de confrontatie aangaan met politieke, juridische en budgettaire beperkingen en besturen is ook vaak ontgoochelen.

Verwacht u aan een intens communicatiegevecht tussen de twee partijen over het resultaat van hun onderhandelingen

Op dit moment laat PTB de tijd spelen om er voordeel uit te proberen halen, schuift ze ontmoetingen voor zich uit en vuurt ze onhoudbare budgettaire voorstellen af. Alles ligt nog open, en zowel bij de PS als bij de PTB overheerst koortsachtigheid.

Hoe dan ook, verwacht u aan een intens communicatiegevecht tussen de twee partijen over het resultaat van hun onderhandelingen. De interpretatie daarvan zal een groot stuk bepalen van de positionering voor 2019 en van een van de centrale kwesties voor de volgende verkiezingen: gedaan met de Zweedse regering, of meer van dat?