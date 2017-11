Paars was en blijft potverterend beleid

‘Paars begrotingsbeleid helpt vandaag vergrijzing te betalen’ kopt de column van Andreas Tirez in De Tijd van gisteren. Een controversiële titel en helaas ook volledig fout.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van ‘Superstaat’

Tirez toetst het begrotingsbeleid van paars aan de dynamiek van de overheidsschuld tijdens de beschouwde regeerperiode. Mocht dat effectief een goede waardemeter voor het begrotingsbeleid zijn, dan had paars inderdaad een fantastische rit gereden. Van 1999 tot 2007 zakte de overheidsschuld van 114 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 87 procent, nog altijd het laagste niveau van de voorbije 35 jaar. Meer nog, paars kon tijdens de helft van zijn regeringsjaren een begrotingsoverschot voorleggen. Het sloot daar ook zijn regeerperiode mee af.

Dikke onvoldoende

En toch prijkt op het echte rapport van het paarse begrotingsbeleid een dikke onvoldoende. De dynamiek van de overheidsschuld, en zelfs het totale begrotingssaldo, zijn immers geen goede waardemeters voor de werkelijke begrotingsinspanningen.

Dat paars de beschikbare budgettaire marge niet nog sneller opgesoupeerd heeft, is als beleidsprestatie wel heel erg mager.

De daling van de schuld toeschrijven aan het beleid van paars wijst vooral op een zeer gebrekkig inzicht in wat de dynamiek van de overheidsschuld drijft. De schuldgraad wordt bepaald door de combinatie van de economische groei en de inflatie, de gemiddelde rentevoet op de schuld en het primaire saldo op de begroting. Dat laatste is het begrotingssaldo zonder de rentelasten.

Er kan gediscussieerd worden over hoeveel impact paars had op de economische groei. Maar de realiteit is dat Belgische regeringen, van welke kleur ook, bitter weinig invloed hebben op de groei. Die laatste is vooral afhankelijk van het internationale conjunctuurklimaat.

Hetzelfde geldt voor de rente op de overheidsschuld. De rente op Belgische overheidsobligaties op 10 jaar zakte de voorbije decennia van meer dan 10 procent in de eerste helft van de jaren 80 naar een dieptepunt van 0,1 procent in 2016. Dat leverde de overheid een enorme financiële marge op. Maar dat had weinig te maken met enige beleidsinspanningen.

Primair saldo

De echte waardemeter voor het begrotingsbeleid is het begrotingssaldo zonder de rentelasten. En dat saldo wordt dan nog het best gezuiverd voor de impact van de conjunctuur. Betere economische omstandigheden zullen immers automatisch het begrotingsrapport verbeteren, zonder dat daar enige beleidsinspanningen aan te pas komen. De wijzigingen van het conjunctuurgezuiverde primaire saldo zijn de echte weerspiegeling van de beleidskeuzes.

De wijzigingen van het schuldniveau zijn louter het gevolg van die keuzes, in combinatie met een aantal externe factoren. In die zin valt het Belgische begrotingsbeleid van de voorbije decennia vooral op door de spectaculaire begrotingsinspanningen in de tweede helft van de jaren 80 en in het grootste deel van de jaren 90.

In die periode werd vooral onder impuls van premier Jean-Luc Dehaene met pijnlijke inspanningen een aanzienlijk primair overschot opgebouwd. Die sanering wordt door internationale instellingen nog altijd aangehaald als een van de beste voorbeelden van hoe het moet.

Farce van het Zilverfonds

Dankzij de inspanningen van zijn voorgangers kon paars starten met een primair overschot van meer dan 6 procent van het bbp. Paars stemde zijn begrotingsbeleid evenwel vooral af op het weinigzeggende totale begrotingssaldo. Dankzij heel wat kunst- en vliegwerk, een relatief gunstig economisch klimaat en vooral de dalende rentelasten slaagde paars erin de begroting in evenwicht te houden. Dat betekent evenwel pijnlijk weinig.

Het conjunctuurgezuiverde primaire saldo verslechterde in die periode van een overschot van 6 procent van het bbp in 1999 tot 2,3 procent in 2007. Dat betekent dat de economische en de rentemeevallers vlot opgesoupeerd werden. De overheidsschuld daalde ondertussen snel door het primaire overschot dat met eerdere inspanningen opgebouwd was. De enige verdienste van paars was dat het de opgebouwde marge niet nog sneller opsoupeerde.

Bovendien is het gebrek aan begrotingsinspanningen allicht niet eens het grootste minpunt van het paarse beleid. Met het misplaatste discours over het begrotingsevenwicht en vooral de farce van het Zilverfonds - een spaarpot om de pensioenen betaalbaar te houden - probeerde paars de indruk te wekken dat België op de goede weg was om zich voor te bereiden op de enorme uitdaging van de vergrijzing. In werkelijkheid was het Zilverfonds niets meer dan een bewust misleidende pr-stunt.

Ondanks het vrij gunstige economische klimaat, met een gemiddelde reële economische groei van 2,7 procent per jaar over de hele regeerperiode, liet paars na noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren om onze economie echt voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen.

Vals gevoel

Met het Zilverfonds creëerde paars een vals gevoel van vertrouwen bij de bevolking over de ernst van de vergrijzing. Dat maakte het zelfs moeilijker om de noodzakelijke ingrepen door te voeren. Pas laat in de regeerperiode, eind 2005, werd met het generatiepact op dat vlak een beperkte stap gezet.

Dat het paarse begrotingsbeleid van toen vandaag helpt de vergrijzing te betalen is onzin. De enige manier waarop dat kan zijn, is dat paars de beschikbare budgettaire marge (gecreëerd door zijn voorgangers) niet nog sneller opgesoupeerd heeft. Dat is als beleidsprestatie wel heel erg mager.