Pak overgewicht op de werkvloer aan...

In de rechtspraak merken we eenstemmigheid dat zwaarlijvigheid een ‘handicap’ kan uitmaken in de zin van de discriminatiewet. Dat is geen vrijblijvende juridische kwalificatie: een werkgever die een werknemer met een handicap tewerkstelt, is wettelijk verplicht redelijke aanpassingen door te voeren aan de werkplek. Hoever hij daarin moet gaan, is niet duidelijk: de maatregelen mogen geen onevenredige belasting inhouden. Het komt rechtbanken toe die open norm in te vullen.