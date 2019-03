Pak schaarste aan vrouwen in wiskunde en wetenschap aan

Wiskunde is onbemind. Nochtans heeft iedereen er aanleg voor, al zijn er uiteraard individuele verschillen. Een beter contact met de creatieve aspecten en de samenwerkingsaspecten, zeker op school, kan een groter percentage jonge vrouwen ertoe brengen wiskundige te worden. Er zijn echt te weinig vrouwen in de wiskunde en de wetenschap.

Door Ingrid Daubechies, hoogleraar wiskunde aan Duke University. Kreeg de L’Oréal-Unesco For Women in Science Award 2019 voor Noord-Amerika. Met de prijs wil men de aanwezigheid van vrouwen aan de top van de wetenschap stimuleren.

Vrouwen zijn ondanks een lichte verbetering de laatste 10 jaar nog steeds ondervertegenwoordigd in de internationale wetenschappelijke wereld. Maar wist je ook dat minder dan een op drie wetenschappers in de wereld een vrouw is en dat de Nobelprijs voor wetenschappen sinds zijn ontstaan in 1901 in minder dan 3% van de gevallen uitgereikt werd aan een vrouw?

Deze kloof tussen vrouwen en mannen verbreedt op een aantal belangrijke momenten van het leven. Stereotypen en vooroordelen zijn de eerste obstakels in de keuze voor een wetenschappelijk parcours door jonge studentes, daarna kan het afhaken van een wetenschappelijke carrière te wijten zijn aan een familiale keuze of een glazen plafond.

Daar moet verandering in komen, want de wetenschap heeft ook de visie en het denkpatroon van de vrouwen nodig om technologieën te ontwikkelen die overeenstemmen met de behoeften van 100% van de wereldbevolking.

Schaarste

Ik ben wiskundige, een domein waar de schaarste aan vrouwen aanzienlijk is. Jammer. Mijn vak is levend en fascinerend. Ik gebruik mijn verbeelding om verbanden te leggen en nieuwe inzichten te verwerven. Ik geniet telkens weer van de schoonheid en elegantie die ik waarneem in de constructies waarmee ik dagelijks werk, en die ik zelf verder help uitbouwen. Het is telkens een adrenalinetrip om, samen met collega's van over de hele wereld, een nieuwe aanpak uit te kienen door het creatieve samenspel van onze verschillende benaderingen.

Verbaast het je nu hoe ik mijn wereld beschreef? Dan maak je deel uit van de waarschijnlijk overgrote meerderheid van lezers. En dat vind ik erg jammer.

Er zijn er die volhouden dat al de wiskunde die ze er ooit ingestampt kregen, totaal nutteloos is gebleken in de rest van hun leven. Dat kan ook wel kloppen - immers, wat je er moet ‘instampen’, is namelijk iets héél anders dan wat ik wiskunde noem

Het is erg jammer dat, ondanks de talrijke uren besteed aan wiskunde tijdens hun schoolonderwijs, de meeste leerlingen opgroeien tot volwassenen die aan wiskunde een broertje dood hebben. Die wiskunde saai en doods vinden, en die volhouden dat al de wiskunde die ze er ooit ingestampt kregen, totaal nutteloos is gebleken in de rest van hun leven. En dat kan ook wel kloppen - immers, wat je er moet ‘instampen’, is namelijk iets héél anders dan wat ik wiskunde noem. Het heeft net zo veel te maken met ‘echte’ wiskunde als rijmschema's (je weet wel, a-a-b-b of a-b-b-a, enz.) te maken hebben met echte dichtkunst. (Waarmee ik geenszins bedoel dat alle poëzie moet rijmen, maar dat is een andere kwestie.)

Aanleg

Wiskunde is wat gebeurt als je een bepaald interessant redeneringspatroon ineens herkent in een heel ander kader, onafhankelijk van waarover de redenering nu juist ging. Dat herkenningsgevoel, dat aha-moment heeft iedereen wel eens ervaren. Ik geloof dan ook ten stelligste dat iedereen wel aanleg heeft voor wiskunde. Natuurlijk zijn er individuele verschillen, net zoals niet iedereen even atletisch begaafd is: het is heel uitzonderlijk te mogen meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen, maar anderen die het niet zover hebben gebracht kunnen even goed plezier beleven aan sport en lichaamsbeweging.

Zo is ook niet iedereen in de wieg gelegd om later onderzoeker in de wiskunde te worden, maar dat belet anderen niet om ook fijne momenten van wiskundig inzicht mee te maken, en ervan te genieten. Als kind is het spannend om te ontdekken dat door de einden van een lint papier verdraaid aan elkaar te plakken, het resultaat een oppervlak is met maar één kant, en niet een boven- en onderkant zoals een gewoon blad papier. Mieren die er in de lengte over kruipen zien hun voorgangers ondersteboven aan de andere kant - zoals op de Escherprent. Hoe komt dat toch? Als je dat intrigerend vindt, dan ben je wiskunde aan het bedrijven. Kinderen verzeilen er spelenderwijs in.

Leerkrachten

Hoe komt het dan dat wiskunde op school dikwijls zo anders ervaren wordt? Voor een deel ligt dat aan een gebrek aan leerkrachten die een echte wiskundige vorming hebben en zelf houden van wiskunde. Zoals bij andere vakken, sta je als leerkracht veel sterker als je heel wat meer kent van de materie dan enkel wat in het schoolboek staat. Die extra kennis laat je toe te herkennen dat sommige leerlingen het materiaal anders begrijpen dan via het pad uitgestippeld in het schoolboek, en erop in te spelen - in wiskunde zijn er vaak heel wat verschillende paden die allemaal juist zijn.

We moeten nog veel beter leren die valstrik te vermijden in ons wiskundeonderwijs, en leerlingen helpen om wiskundig te leren denken, iets dat wel nuttig zal zijn in hun later leven, of ze nu een STEM-richting uitgaan of niet.

Vaak ook, omdat zovelen enkel het rijmschema-aspect kennen van wiskunde, wordt begrip van wiskunde getoetst met rijmschema-vragen, en dat verleidt de leerlingen om zich te concentreren op enkel die volg-de-regeltjes-aspecten, en dat ‘erin te stampen’ voor de examens. We moeten nog veel beter leren die valstrik te vermijden in ons wiskundeonderwijs, en hen helpen om wiskundig te leren denken, iets dat wel nuttig zal zijn in hun later leven, of ze nu een STEM-richting uitgaan of niet. Ze zullen dan voelen, net als ik, hoezeer wiskunde levend is, en fascinerend.