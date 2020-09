Pandemiedokter schrijft meer uitgaven en lagere belastingen voor...

Een stimuleringsbeleid doet de overheidsschuld stijgen, maar de houdbaarheid van de schuld neemt toe door de daling van de rente, met daartegenover nog een relatief sterkere aantrekkende groei.

President Macrons strijdkreet tegen het coronavirus van begin maart - ‘We are at war!’ - is vanuit economisch perspectief een tikkeltje misleidend. De langetermijngevolgen van een pandemie voor economische parameters zoals rente en lonen verschillen radicaal van die van een oorlog. De boodschap voor de overheden is massaal te lenen om zo snel mogelijk uit de crisis te klauteren. Voor de investeerders oogt de toekomst uitdagender.

Hoe herstellen we het best van corona? Beleidsvoerders zouden geneigd kunnen zijn lessen te trekken uit recente natuurrampen en oorlogen. Niet doen, waarschuwen Oscar Jorda, Alan Taylor en Sanjay Singh, drie professoren van de universiteit van Californië. Zij doken de historische archieven in om de langetermijngevolgen van pandemieën in kaart te brengen. Sinds de 14de eeuw zijn er dat 19 waarbij telkens minstens 100.000 mensen stierven. Bij die 19 zijn er twee superpandemieën: de Zwarte Dood en de Spaanse Griep, met naar schatting 10 tot 100 miljoen doden. Of Covid-19, de pandemie nummer 20, ook zo’n superpandemie wordt, moet de toekomst uitwijzen. Het aantal doden loopt ondertussen op tot 935.000.

Oorlogen hebben een heel andere impact op de economie. Het belangrijkste verschil is de kapitaalvernietiging bij oorlogen door schade en vernielingen.

De gemiddelde economische impact is zonder meer indrukwekkend. Pas 40 jaar na de pandemie ebt het effect weg. Vooreerst daalt de neutrale reële rente. Dat is de rente op veilige activa die ervoor zorgt dat het aanbod van spaargeld in evenwicht is met de vraag naar investeringen. De effecten van de pandemie duwen de rente fors lager, met een absoluut dieptepunt van min 1,5 procentpunten na 20 jaar, om daarna langzaam te normaliseren. De reële lonen stijgen over de volle vier decennia 15 procent meer dan zonder pandemie. De reële groei klokt cumulatief 10 procentpunten hoger af.

Oorlogen hebben een heel andere impact op de economie. In de decennia volgend op oorlogen gaat de rente tot 1 procentpunt hoger. Lonen en groei laten geen abnormale stijging of daling optekenen. Het belangrijkste verschil is de kapitaalvernietiging bij oorlogen door schade en vernielingen. Dat drukt op de toekomstige productiviteit en het economische herstel. Die kapitaalvernietiging is er niet bij pandemieën, waar de productiviteit nadien toeneemt.

De boodschap is dat de gevolgen van pandemieën op korte termijn dan wel gelijkaardig mogen zijn aan die van andere economische rampen - een grote terugval van de economische activiteit -, de gevolgen op middellange en lange termijn zijn volledig verschillend. En dat is belangrijk bij de bepaling van het toe te dienen medicijn. Een stimuleringsbeleid met meer uitgaven en lagere belastingen is wat de pandemiedokter voorschrijft. De overheidsschuld zal daardoor stijgen, maar de houdbaarheid van de schuld neemt toe door de daling van de neutrale reële rente met daartegenover nog een relatief sterkere aantrekkende groei. Bij oorlogen is dat net het omgekeerde.

Voor de beleggers is er minder positief nieuws. De structureel lagere neutrale reële rente wijst naar minder winstgevende investeringsopportuniteiten voor de komende 40 jaar.

Positief voor de huidige globale maatschappij is ook een stijging van de reële lonen. Een daling van het aantal arbeidskrachten legt meer onderhandelingsmacht bij de werknemers. Op die manier kan de enorme inkomensongelijkheid die in tal van landen de voorbije jaren is ontstaan, gereduceerd worden. De vraag is of die evolutie bij de huidige pandemie ook zal opgaan. Het overgrote deel van de Covid-19-slachtoffers zijn mensen die het actieve beroepsleven al lang achter zich gelaten hebben.

Voor de beleggers tot slot is er minder positief nieuws. De structureel lagere neutrale reële rente wijst naar minder winstgevende investeringsopportuniteiten voor de komende 40 jaar. Meer sparen - de spaarquotes zijn in heel wat landen bijna verdubbeld sinds corona - weegt op de behaalde return. Hogere lonen drukken op de door de ondernemingen gerealiseerde marges.

Ten oorlog trekken tegen Covid-19, zoals Macron oproept, is absoluut nodig om het virus klein te krijgen. Om nadien de economie zo snel mogelijk recht te helpen onthouden we best dat pandemieën hun eigen specifieke dynamiek hebben. Recepten van na de oorlog zijn niet van toepassing.

Koen De Leus

Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis