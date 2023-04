Parlementaire voorzitters, verdedig de wetgevende macht...

Een algemeen statement van de verschillende parlementaire voorzitters, met het engagement om alle statuten te evalueren, is de enige juiste optie in de heisa over de pensioenen van de parlementsleden.

Welke bekwame mens zal in 2024 nog zo gek zijn te debuteren in de politiek na een nieuwe beschadigende mediacampagne ten aanzien van het politieke ambt? Welke rekeningen stonden hier nog open, dat zo eenvoudig in zo’n beschadigende campagne meegegaan werd? Wie heeft baat bij een mediaproces tegen een al in de lappenmand liggende wetgevende macht?

Dat bepaalde partijen het thema aangrijpen om hun politieke marketing te voeden, is bedroevend voor ons land en onze samenleving.

Zo onrechtvaardig als het pensioensysteem tot op vandaag is, zo onrechtvaardig is het om alle parlementsleden over dezelfde kam te scheren. Niet alleen is er een verschil in de onderlinge werkethiek, veel geëngageerde parlementsleden kennen ook gewoon hun statuut niet. Inderdaad, zo ‘geïnteresseerd’ zijn ze in hun pensioen. Vaak weten ze dat het een zeer afdoend pensioen is voor hun periode in het parlement, maar verder dan dat gaat de kennis ook echt niet.

De essentie De auteur

Simon Vandendriessche is gemeenteraadslid in Avelgem en parlementair medewerker van Jasper Pillen en Kathleen Verhelst (Open VLD).

De kwestie

De Kamer en het Vlaams Parlement lagen de voorbije dagen zwaar onder vuur wegens de gunstige pensioenregeling voor parlementsleden.

Het voorstel

Evalueer het pensioen van parlementairen en stuur bij naar een doorsnee universitair ambtenarenpensioen, zodat we nog waardige en geëngageerde mensen kunnen aantrekken om onze belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.

Logisch ook. Is een parlementair ambt niet voor een groot stuk ook een ‘gelukje’? Wat is de politieke toekomst van een parlementslid? Permanent onduidelijk. Is hun eerste legislatuur niet ook meteen hun laatste? De kans is reëel. De reflex om dan in eerste instantie de pensioenregeling uit te pluizen is onbestaand. Daar is geen tijd voor, noch is het zinnig voor de gemiddelde politicus. De gemiddelde leeftijd in pakweg het Vlaams Parlement ligt op 45 jaar. Dat is ver van de pensioenleeftijd. Er zijn ten slotte ook niet veel politici die hun hele leven in de discussie-arena van de samenleving willen blijven staan, en er zijn er weinig die het politieke geluk en de gunst van de kiezer kennen/krijgen om tot de bewuste pensioenleeftijd in het parlement te zetelen.

Harde werkers

Het vertoon is ongezien, de houding van bepaalde media beschamend. Extremen krijgen op de televisie gezamenlijk een forum om aan antipolitiek te doen. De vraag is of dat de maatschappelijke rol van een politiek programma is. ’s Avonds wordt de minister van Justitie op de rooster gelegd door een politieke journalist, in een praatprogramma. Als die aangeeft dat de harde werkers in de politiek het slachtoffer zijn van prehistorische statuten die voor hen werkelijk ongekend zijn, komt de opmerking: ‘Er zijn veel werknemers die ook hard werken en geen 120 procent pensioen opstrijken.’ Een non-antwoord. Het gaat er namelijk over dat de parlementsleden een overmatige gunst ‘krijgen’ zonder het te ‘weten’.

Dat bepaalde partijen het thema aangrijpen om hun politieke marketing te voeden, is bedroevend voor ons land en onze samenleving. Het legt de ware toedracht van die partijen bloot. Het zijn democratisch verkozen antidemocratische partijen die de media gretig misbruikten om, in plaats van interne hervormingen te bepleiten, een mediaproces op te starten tegen hun eigen maatschappelijke ambt. Het toont dat een democratie effectief van binnenuit vernietigd kan worden.

Heilige boontjes

De heilige boontjes van onder meer het Vlaams Belang en de PvdA vallen ook onder die statuten. Filip Dewinter (Vlaams belang) zetelt in diverse parlementen sinds, hou u vast, 1987. Dat hij het mediaproces nu voedt en zelfs leidt om een klasse te veroordelen waar hij zelf al 36 jaar deel uit van maakt, is op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig. Ook de PvdA hoeft niet hoog van de toren te blazen. Want zolang zij hun zogenaamde ‘surplussen’ boven het mediaanloon niet aan de sociale zekerheid doorstorten, moeten ze zich niet heiliger voordoen dan de paus. Ook zij ontvangen en benutten de middelen uit de partijfinanciering en de parlementaire weddes. Log in op Facebook en de advertenties worden je opgedrongen.

Schaf de forfaitaire onkostenvergoedingen af en laat parlementsleden onkosten bijhouden en bewijzen, om ze daarna te laten controleren. En doe het snel, zodat de redelijkheid terugkeert.

Waar ligt de oplossing en wie neemt het woord om de wetgevende macht te verdedigen? Sterke parlementaire voorzitters hebben de heilige taak om de wetgevende macht hier te verdedigen. Of om minstens te verklaren waarom ze die heilige taak tot nog toe niet opnamen en de statuten niet evalueerden tijdens hun ambtstermijn. Een algemeen statement vanuit de verschillende parlementaire voorzitterszetels, met het engagement alle statuten te evalueren, is de enige juiste optie.