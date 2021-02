Party like it’s 1999...

Er trekken nieuwelingen naar de beurs die geen flauw benul hebben van waarin ze hun geld steken. Maar er is ook een hele nieuwe generatie die zeer goed weet waarmee ze bezig is.

Mocht The Artist Formerly Known As Prince nog geleefd hebben - rust zacht, klein groot genie -, het zou geen slecht moment geweest zijn om een remake uit te brengen van die grote hit.

Ik ga al bijna 25 jaar mee in de financiële markten. En de vergelijkingen met de periode 1999-2000 zijn niet uit de lucht. Ik zie ze ook wel. En toch: ‘this time is different.' Zoals geen enkele periode trouwens ooit dezelfde is op de beurs.

De vraag is niet of er een bubbel wordt geblazen, wel hoeveel lucht er nog in kan en wanneer en door wat hij wordt doorprikt.

Ja, er zijn minstens tekenen van bubbelvorming, zoals die er ook in 1999 waren. Hoe kan het ook anders? De drukpers van de centrale banken houdt de rente niet alleen laag, ze maakt ze zelfs negatief. Ik moet nog altijd moeite doen om aan de doorsnee spaarder helder uit te leggen waarom die nu geld moet bijleggen als hij het wil bewaren, in casu bij de Europese Centrale Bank. En dat doet zelfs de meest risicoschuwe ‘Belgian dentist’ overstag gaan: ‘Moeder, zouden we toch niet?'

Ja, ik zie ook wel nieuwelingen naar de beurs komen die in de verste verte niet weten waarin ze beleggen. Of liever: waarin ze speculeren. ‘Ik koop het liefst wat stijgt, meneer.’

Mochten de cafés en de kappers al open geweest zijn (o zalige gedachte), er zou daar de jongste weken voluit over de beurs zijn gepraat. Successen delen, en zedig zwijgen over de occasionele uitschuiver.

Toogpraat

De digitale cafés zijn wel open natuurlijk. Meer nog, de toogpraat die er wordt gedeeld - ge-share-d - mag er ook zijn. Ik heb de voorbije weken het betere infotainment op de beurs mogen volgen met de fameuze Reddit-saga. Een klassiek pump- en dumpmechanisme, maar dan met nieuwe middelen. Een roedel lemmingen die, geleid door best sluwe influencers, een redelijk voor de hand liggend doelwit kiezen (een short interest van meer dan 150%, of wat was het?) en dan op redelijk magistrale wijze inhakken op de achilleshiel. En ja, heel wat van die ‘activisten’ zullen van dit avontuurtje zeer bekaaid afkomen.

Ik heb de voorbije negen maanden aandoenlijke pogingen gezien van Nostradamussen die het moment waarop de bubbel zal barsten denken te kunnen voorspellen. Neem het van mij aan: don’t even try.

Je hoeft ook geen ervaren econoom te zijn om te zien dat de hoorn des overvloeds (te goedkoop geld) her en der al ‘asset inflation’ veroorzaakt. Opgeblazen prijzen door te grote vraag, schaars aanbod en kopers die elkaar overbieden. ‘Want het geld brengt toch niets meer op, meneer.' TINA (There Is No Alternative) is nu sterker dan ooit.

Ik heb de voorbije negen maanden al aandoenlijke pogingen gezien van de obligate Nostradamussen die - als je lang genoeg hetzelfde vertelt, krijg je ooit wel eens ‘gelijk’ - dat moment denken te kunnen voorspellen. Neem het van mij aan: don’t even try. En hou er gewoon altijd je hoofd bij.

Gewonnen generatie

Het is in veel opzichten ook heel anders dan in 1999. Toen de bubbel in 2000 ontplofte, waren er ook wat later onherstelbare trauma’s bleken te zijn rond de Lernout & Hauspie’s van deze wereld. Mijn mentor en grote voorbeeld Roland Van der Elst zei toen: ‘Dieter, ik denk dat we een generatie verloren zijn voor de beurs.’ En hij had - alweer - gelijk.

Ik belde Roland laatst nog eens op. ‘Professor, ik denk dat we nu een hele nieuwe generatie hebben gewonnen voor de beurs’. Ik meen het. Ik zie bij onze nieuwe klanten veel gezond verstand. Ze doen geen al te rare dingen. Of toch niet op een schaal of voor een deel van hun vermogen dat geen occasionele ‘duik/deuk’ zou kunnen verdragen. Integendeel: ze hebben meer en betere informatie dan in 1999 ook maar enigszins beschikbaar was. Ze delen ook veel meer, informatie én inzichten, met elkaar. Ze willen weten. Begrijpen.

De nieuwkomers zijn mensen die nu inderdaad horen te beginnen met beleggen, als ze het al niet deden. Veel dertigers, jonge veertigers.

Ze doen het ook, als we kijken naar de data in onze systemen, door de band goed. Zowel in de opbouw van de portefeuille (niet alles ineens de markt in, bijvoorbeeld) waarin ze beleggen, als in de risicospreiding. Ik bekijk ook de profielen van de nieuwkomers. Dat zijn mensen die nu inderdaad horen te beginnen met beleggen, als ze het al niet deden. Veel dertigers, jonge veertigers. Wat ze hebben opgebouwd en/of overhouden op het einde van de maand gaat niet alleen meer naar de spaarrekening. Goed zo.

Wil dat zeggen dat er geen geween en tandengeknars zal zijn als de markt eens stevig de andere kant opgaat? Natuurlijk niet. Maar, om het met de woorden van Van der Elst te zeggen, toen we zelf als studenten in zijn klas zaten: ‘Het beste wat jullie in het begin van jullie beleggerscarrière kan overkomen, is een goeie crash.’ Ik kan dat bevestigen.

Ik wens iedereen een goeie crash. Maar vraag me niet of die er nog in 2021 komt. Leergeld is trouwens het beste geld dat je kan betalen. Maar waak er wel over dat je er geen boterham minder door gaat eten. Enjoy the party, intussen!

Dieter Haerens