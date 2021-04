Peking heeft een plan, Brussel en Washington niet...

We moeten ons voorbereiden op een wereld waarin China meer en meer op het voorplan treedt, of we dat nu goed vinden of niet.

Elke vijf jaar maakt de Chinese overheid een plan dat de leidraad vormt voor de sociale en economische ontwikkeling van het land. Dit jaar was het weer zo ver. Het veertiende vijfjarenplan focust vooral op één concept: de ‘dubbele circulatie’, die de basis vormt voor economische groei.

‘Dubbele circulatie’ is geen nieuw idee, maar het is recent wel prominent op het voorplan getreden. Er is geen officiële of welomlijnde versie, alleen maar een blueprint van de algemene lijnen. De details worden meestal pas naderhand ingevuld. De visie is echter duidelijk: de economische groei zal meer en meer moeten komen uit China (interne circulatie), ondersteund met internationale handel en buitenlandse investeringen (externe circulatie).

Concreet wil dat zeggen dat de binnenlandse consumptie verhoogd moet worden en dat technologische innovatie en het opwaarderen van de industriële sector centraal komen te staan. De overheid zet zwaar in op blockchain, 5G, kunstmatige intelligentie, en alles wat digitaal is. China was al de grootste digitale markt ter wereld, nu wil het ook de industriële sector in ijltempo digitaliseren. Omdat het zich tot doel heeft gesteld dat zowat iedereen de blockchain kan gebruiken, werd het blockchain service network (BSN) gelanceerd. Op dat gestandaardiseerd platform kunnen alle kmo’s en particulieren zich aansluiten, ongeacht hun sector en locatie.

2020 was een scharnierjaar, aangezien China voor het eerst meer buitenlandse investeringen binnenkreeg dan de VS.

China wil blockchain op grote schaal integreren in de logistieke kanalen en de kwaliteitscontrole. Niet alleen om op termijn de productiekosten te verminderen, maar ook om bijvoorbeeld de voedselkwaliteit en de veiligheid te verhogen. De Chinese centrale bank heeft ook de Digital Currency Electronic Payment (DCEP) geïntroduceerd. DCEP is een digitale versie van de Chinese munt. Op het vlak van 5G loopt China ook sterk voorop. Bijna 9 op de 10 van alle 5G-verbindingen in de wereld zitten in China.

Internationale handel

Internationale handel zal altijd belangrijk blijven. China zal sterk betrokken blijven in de wereldhandel – de globalisering maakt China rijk -, maar het zal meer en meer de leiding willen nemen in de verschillende multilaterale handelsorganisaties. De ondertekening door 15 landen - waaronder Japan, Australië, Zuid-Korea en een groot aantal Zuidoost-Aziatische landen - van het RCEP-handelsakkoord (Regional Comprehensive Economic Partnership) eind 2020 is daar een voorbeeld van.

Het door China geleide RCEP-blok is nu het grootste handelsblok en omvat 29 procent van de wereldwijde economie en een derde van de wereldbevolking. Verwacht wordt dat RCEP tegen 2030 500 miljard dollar extra zal toevoegen aan de wereldeconomie. China kan nu goedkoop lagekwaliteitsproducten importeren uit Vietnam, terwijl het zelf hightechproducten produceert. Hoe meer handel met Azië, hoe beter.

Of we dat nu goed vinden of niet, we zullen ons allemaal moeten voorbereiden op een wereld waar China meer en meer op het voorplan zal treden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt dat China de globale economische heropstanding in 2021 zal leiden. Met een geschatte groei van 8 procent zal het land goed zijn voor een derde van de groei van de wereldeconomie. Buitenlandse bedrijven zetten hard in op China en geven de Amerikaanse markt even op. In 2020 kelderden de directe buitenlandse investeringen in de VS met 49 procent tot 134 miljard dollar. China daarentegen tekende een groei van 4 procent op, en zag 163 miljard dollar binnenkomen. 2020 was een scharnierjaar, aangezien China voor het eerst meer buitenlandse investeringen binnenkreeg dan de VS.

Westerse plannen

Waar zijn de plannen van Brussel en Washington? In tegenstelling tot landen als China, Japan en Australië, waar de Covid-19-uitbraak bedwongen is, zijn Amerika en Europa nog druk bezig met de pandemie onder controle te krijgen en de economie te ondersteunen. Plannen voor de toekomst is al lang niet meer aan de orde. Het herstelpakket van 1.900 miljard dollar dat de VS pas goedgekeurd hebben, dient vooral om families en kleinere bedrijven financieel te ondersteunen, scholen te heropenen en het minimumloon te verhogen. In tegenstelling tot de Amerikanen die er wel in slagen snel te vaccineren, staat Europa er op dat vlak veel slechter voor. De Europese Unie slaagde er niet in voldoende dosissen te kopen van de farmabedrijven, en wordt versmacht door de eigen bureaucratie.