Plaats de waarde van de vrouw centraal in het relancebeleid...

Vrouwelijk leiderschap ondersteun je niet door quota voor te stellen. Vrouwen willen gewaardeerd worden voor hun toegevoegde waarde, niet voor hun vrouw zijn.

Inspiratie, empowerment en rolmodellen. Elke expert zal die woorden naar voor schuiven om de shift naar een gendergelijke samenleving te maken. Helaas voel ik die vibe nog niet in het beleid van onze nieuwe staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo). Ik blijf op mijn honger zitten en verwacht meer ambitie.

Niemand zal ontkennen dat er nog veel werk aan de winkel is. We kennen de pijnpunten al jaren, en de coronacrisis heeft ze nog versterkt. Het partnergeweld neemt toe, vrouwen staan meer in voor de zorg van kinderen bij thuisonderwijs, het coronaverlof dwingt vrouwen minder professionele taken op te nemen… Als we niet opletten, stevenen we af op een recessie van de rechten van meisjes en vrouwen. Dat is het laatste wat we willen.

Het relancebeleid is nochtans het moment bij uitstek om de vrouw centraal te plaatsen en vrouwelijk leiderschap op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Dat doe je niet door quota voor te stellen en bijkomende data te vergaren. Vrouwen willen helemaal niet benaderd worden omdat ze vrouw zijn, wel wegens hun toegevoegde waarde. Het zou de evidentie zelf moeten zijn dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen, dat onze samenleving ervoor gaat, los van het man-vrouwverhaal.

Ondernemerschap

Waarom slaagt het beleid er niet in dat uit te ademen? Waarom geen out-of-the-boxideeën invoeren die het verschil maken? Laat ons ambitieus en creatief zijn en het voortouw nemen in België. Creëer een netwerk van rolmodellen en experten, mannen en vrouwen, die de evenwaardigheid van man en vrouw hoog in het vaandel dragen. Maak komaf met stereotypen. Stimuleer vrouwelijk ondernemerschap. Herzie onze verlofsystemen, zodat vrouwen alle kansen krijgen om naar de top door te groeien. Communiceer en faciliteer als overheid. Maak daar promotie over. Deze vibe wil ik voelen.

Waarom versnellen we niet om meisjes van kindsbeen af warm te maken voor wetenschap en techniek?

Er zijn bijvoorbeeld heel weinig meisjes die kiezen voor een studierichting in IT of wetenschap (STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics). Die studierichtingen helpen mee zoeken naar oplossingen voor de grote uitdagingen van onze samenleving: een duurzame gezondheidszorg, het klimaatvraagstuk en een duurzame circulaire economie.

De digitale transitie is een van de twee grote pijlers van het relancebeleid. Waarom hinken we dan achterop in ons onderwijs en versnellen we niet, om meisjes van kindsbeen af warm te maken voor wetenschap en techniek? We creëren meer jobs in dat domein, maar stellen ons geen vragen of die wel op een evenwaardige manier ingevuld kunnen worden? Leg de lat hoog, motiveer en stimuleer de ‘generation now’ in zesde versnelling.

Verlofsystemen

Dat minder topfuncties in de politiek en het bedrijfsleven bekleed worden door vrouwen heeft ook te maken met de verlofsystemen. Die zijn te veel gericht op traditionele gezinsvormen en onvoldoende afgestemd op de huidige noden van alleenstaande ouders (man of vrouw) en/of nieuw samengestelde gezinnen. Laat flexibele werktijden toe, focus op de combinatie van arbeid en gezin, eerder dan verlof en gezin. Pas de structuur aan rondom de vrouw, zodat ze alle kansen kan grijpen om een topjob uit te oefenen.

Samen in diversiteit en inclusie staan we zoveel sterker. Waarom lukt dat vandaag nog altijd niet? Nee, vrouwen hebben niet minder ambitie. Wij moeten het alleen meer onder de spotlights brengen. De buitenwereld moet kunnen zien en horen waar wij, vrouwen, mee bezig zijn en hoe wij het verschil maken.

Ik verwacht hetzelfde van de overheid. Een sluitende ambitieuze aanpak, met oog voor frisse ideeën die de waarde van de vrouw centraal stellen en evenwaardige kansen stimuleert. Geen quota en geen nieuwe studies om de ongelijkheid te onderzoeken. Maar meer girlpower en rebellie in het beleid om dat haantjesgedrag te challengen.

Tineke Van hooland