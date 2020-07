Please, let the show go on!...

Wij vragen de overheid geen financiële steun, wel de juiste randvoorwaarden om een gedeelte van onze activiteiten te kunnen hervatten.

Bart Haeck stelt in zijn commentaar de juiste vragen: moet de overheid de eventsector stutten tot er een vaccin is? En wat doen we zolang er geen vaccin is? Het antwoord is minder eenduidig dan de voorbije weken voorgesteld werd door de pers en de overheid.

Schermvullende weergave Michiel Vanderheyden en Barbara Stevens.

Dat komt omdat de eventsector een bonte verzameling van diverse spelers is: professionele eventagentschappen, organisatoren van beurzen, concerten en festivals, zaaluitbaters, dienstverleners voor technische faciliteiten, cateraars, enzovoort. In die zin is een vergelijking met siertelers, taxibedrijven of aardappelboeren - die in de coronacrisis allen sectorspecifieke financiële steun kregen - kort door de bocht.

Als wij, als professioneel eventagentschap, naar onze business kijken, dan is onze eerste vraag aan de overheid niet om financiële steun te krijgen. Wel vragen wij de juiste randvoorwaarden te schetsen om een gedeelte van onze activiteiten te kunnen hervatten.

Bedrijfsevents zoals seminaries, productvoorstellingen, netwerkavonden, congressen en beurzen vallen relatief eenvoudig te beheersen. Met creativiteit en een doordacht plan van aanpak kunnen we businessmensen bijeenbrengen in een omgeving die covidproof is. Daar bestaan intussen de nodige oplossingen voor.

Het organiseren van safe events, dat is ons nieuwe vak.

Wij en tal van collega’s zijn de voorbije maanden in de weer geweest om bedrijfsevents te herplannen, een nieuwe format te geven, te zoeken naar creatieve mogelijkheden. Het organiseren van safe events, dat is ons nieuwe vak. We evolueren, leren bij en innoveren. Met andere woorden: er is een toekomst voor dergelijke events. En we zien er zelfs een opportuniteit in. Als de overheid ons toelaat om - met de nodige randvoorwaarden en spelregels - bedrijfsevents te organiseren, kan dat in perfect gecontroleerde en te controleren omstandigheden. Professionele eventagentschappen zijn gewoon met risicobeheersing om te gaan en kunnen in deze Covid-19-tijden meer dan ooit hun meerwaarde bewijzen.

Netwerking

Laten we ook het economisch belang van events in een business-to-business-context niet vergeten. Netwerking en zakelijke contacten tijdens zulke evenementen zijn essentieel voor het bedrijfsleven. Er worden contacten gelegd, ideeën besproken en kaartjes uitgewisseld, en vaak wordt daar de basis gelegd van een volgende samenwerking. Net die netwerking vertaal je niet zomaar even naar een virtuele omgeving.

Geef een duidelijk signaal dat corporate events mogen, mits ze op een veilige manier worden georganiseerd.