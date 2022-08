Politici en de Grote Tunnelvisieshow...

Sociale media creëren een tunnelvisie, bij het publiek maar ook bij politici.

Helaas, de voorspelde roaring twenties waarnaar we collectief zo snakten, zijn uitgebleven. Waar we tijdens het nasmeulen van de coronapandemie nog dachten dat we ons een decennium lang zouden laten gaan op wilde feestjes, voelen we intussen vooral de klauw van de Russische beer. Die heeft meteen de politieke autoriteit in ons land en in de westerse wereld in een diepe crisis gestort. Dat zeg ik niet alleen. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) hekelde onlangs in een interview met De Tijd de profilering van zijn collega’s die via tweets, TikToks en Reels zoveel mogelijk verschillende mensen proberen te bereiken met makkelijk te doorprikken ballonnetjes. In dat parallelle online-universum is het al like, love en share wat de klok slaat. Het zou me niet verbazen mocht Conner Rousseau (Vooruit) z’n gamingavonturen binnenkort op Twitch streamen.

De essentie De auteur: Kutlu Taskin Tuna, Docent Digital Marketing Hogeschool UCLL en oprichter Learnable.

Kutlu Taskin Tuna, Docent Digital Marketing Hogeschool UCLL en oprichter Learnable. De kwestie: Politici gebruiken sociale media te veel voor de likes.

Politici gebruiken sociale media te veel voor de likes. Het voorstel: Echt communiceren haalt het van de show als je politiek succesvol wil zijn.

Machiavelli schreef het vijf eeuwen geleden al: een slimme verhouding tussen schijn en werkelijkheid is de sleutel tot succes in de politiek. Keeping Up Appearances, maar dan voor een groter publiek. Het probleem is dat onze politici hun sociale media inzetten als de eerste de beste puberende influencer die verlangt naar een nieuw shot dopamine door een nieuwe lading likes. Het besef dat sociale media net níét de juiste plek zijn om aan je imago te werken lijkt nog niet helemaal te zijn doorgedrongen. Het bleef op sociale media langs de kant van onze politici muisstil op de dag van het Offerfeest. Ik ga ervan uit dat het merendeel van onze beleidsmakers best wel sympathie - of op z’n minst respect - heeft voor de moslimgemeenschap. Die sympathie ook publiekelijk tentoonspreiden, levert in België niet veel retweets op. Dat dachten tenminste toch hun medewerkers die aan de knoppen zitten van hun sociale media. Duitse en Britse beleidsmakers laten dat soort gelegenheden om te verbinden met minderheden daarentegen zelden schieten.

Als je echt op zoek bent naar een goede indicator voor het effect dat je op sociale media sorteert, kun je beter het bereik van je posts opvolgen.

Intussen zijn kiezers prima in staat het onderscheid te maken tussen iemand die louter met influencing bezig is en een politicus die op zoek is naar daadwerkelijke connectie. Wie theater opvoert, wordt misschien wel snel opgemerkt en vervolgens online gevolgd, maar vooral ook geconsumeerd - net zoals de eerste de beste andere influencer die meespringt op alweer een nieuwe viral challenge.

Reputatie

Je bekendheid als persoon of bedrijf en het aantal likes dat je daarmee scoort, vallen niet per se samen met je reputatie. Het is net die reputatie die je helpt mensen te overtuigen, en niet het aantal mensen dat jou op TikTok ziet dansen. Voor politici werkt het net zo. Wat je kiest om al dan niet te tweeten, is veel belangrijker dan hoeveel retweets je haalt. Wie je volgt, is belangrijker dan het aantal volgers dat je hebt. De bekommernissen en motivaties van je echte kiezerspubliek begrijpen, dat is wat telt in onzekere tijden zoals nu. Zo bouw je stap voor stap aan een diepere connectie. Die kan op haar beurt leiden tot beweging en verandering in stemgedrag.

Als je echt op zoek bent naar een goede indicator voor het effect dat je op sociale media sorteert, kan je beter het bereik van je posts opvolgen. Vertoont dat bereik een aanhoudende stijging in de jongste twee jaar, dan ben je op weg een breed publiek aan te spreken. De algoritmes van sociale media tonen je boodschap namelijk aan meer mensen als ze gelezen of bekeken wordt door verschillende personen. Op langere termijn gaat authenticiteit boven spektakelwaarde - ook op sociale media.

In tijden van onzekerheid voelen mensen de nood aan betrouwbare leiders die hun autoriteit op legitieme wijze verkrijgen en die macht inzetten om het algemene belang te dienen. Die meerwaarde creëer je als leider pas als je de werkelijkheid ook begrijpt vanuit het perspectief van de ander, waarbij je je mening en eventuele oplossingen zo duidelijk mogelijk communiceert.

In plaats van de tunnelvisies te bestrijden, kiezen onze politici er liever voor een hoofdrol op te nemen in het circus.

Er zijn Vlamingen die de geldtransfers naar Wallonië van de jongste decennia niet eerlijk vinden. Dat is in hun beleving van de werkelijkheid. Als politicus heb je twee mogelijkheden om daarop te reageren: delen in de woede of het feit in historisch perspectief plaatsen en wijzen op pakweg de transfers van Wallonië naar Vlaanderen halfweg de 20ste eeuw.