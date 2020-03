Propere stadslucht weegt niet voor elke portemonnee even zwaar...

‘Er is geen tegenstelling tussen propere stadslucht en koopkracht’, betoogt Koen Schoors. Ik zou eerder zeggen dat die tegenstelling er niet zou mogen zijn, maar ze is er wel degelijk.

De aanleiding voor de column van Schoors is onder meer de invoering van lage-emissiezones (LEZ) in Gent, Antwerpen en Brussel. Laat dat nu een schoolvoorbeeld zijn van een milieubeleid waarvan midden- en hoge inkomens weinig budgettaire hinder ondervinden, terwijl lagere inkomens zich soms letterlijk de toegang tot stedelijke centra ontzegd zien. En toch is dat geen wetmatigheid.

Mensen in armoede zijn wel degelijk bekommerd om hun leefomgeving. Het klopt dat zij in verhouding veel vaker het slachtoffer zijn van luchtvervuiling. Net in die wijken waar zij wonen, zijn er hogere concentraties fijn stof. Maar zij hebben veel andere, meer acute zorgen. Hoe betaal ik de dokterskosten voor mijn ziek kind? Hoe krijg ik deze maand mijn afbetaling rond? Hoe geraak ik op mijn werk of naar het ziekenhuis?

Net die laatste vraag zorgt voor kopbrekens als je een kleine portemonnee hebt en wordt geconfronteerd met de gevolgen van een lage emissiezone. Ik geef twee voorbeelden uit de praktijk. Rita is een kranige dame op leeftijd, maar niet goed meer te been. Ze heeft een rollator nodig. Ze woont in Gentbrugge, buiten de Gentse LEZ. De tram is moeilijk want ze moet naar de halte stappen en ook nog op de tram raken. Ze moet geregeld op consultatie naar het ziekenhuis. Tot 1 januari kon haar dochter haar brengen en ophalen. Nu mag haar dochter de LEZ niet meer binnen.

Van een gecoördineerd beleid rond mobiliteit en luchtvervuiling is in de verste verte geen sprake.

Rita heeft wel recht op taxicheques. Daarvoor betaalt ze 0,80 euro, terwijl die 2,50 euro waard zijn. Goede deal, zou je denken, behalve dat ze maar recht heeft op 150 taxicheques per jaar. Een enkele rit van Gentbrugge naar Gent-centrum kost haar 6 cheques. 12 cheques heen en terug dus. Dat betekent dat ze amper 12 keer per jaar heen en terug naar het stadscentrum kan met de taxi.

Maaike woont in Kruishoutem en werkt in Gent. Ze komt uit de armoede en werkt nu aan een bescheiden loon. Ze komt rond, maar houdt nog altijd weinig over aan het einde van de maand. Sinds 1 januari mag ze de LEZ niet meer binnen met haar oude dieselwagen en kan ze dus ook niet meer met de wagen tot aan haar werk. Dan maar met het openbaar vervoer of tot aan de rand en daar overstappen. In plaats van een dik half uur is ze nu twee uur onderweg, enkele rit.

Pijnpunt

Dat brengt ons bij het grote pijnpunt. Op een moment dat steden een lage emissiezone invoeren, blijven zowel de Vlaamse als de federale overheid het openbaar vervoer besparing na besparing opleggen. Overheden langs en over elkaar, maar van een gecoördineerd beleid rond mobiliteit en luchtvervuiling is in de verste verte geen sprake.

Jammer genoeg volgt het beleid de verkeerde volgorde en wordt een lage-emissiezone ingevoerd nog voor de alternatieven uitgewerkt en toegankelijk zijn.

Schoors doet interessante suggesties om zo’n lage-emissiezone mogelijk te maken. Ambitieus investeren in openbaar vervoer is een no-brainer, maar het gebeurt niet. Maar Schoors kijkt ook verder. Een slooppremie, zelfs als die gepaard gaat met maximale inspanningen om die ook toe te kennen? Niet realistisch. Het zal nooit genoeg zijn om mensen met een laag inkomen toe te laten om een milieuvriendelijke, en dus veel duurdere, wagen aan te kopen.

Deelmobiliteit? Graag, maar ook dat is niet gratis en bovendien lopen mensen daar nog altijd tegen nogal wat digitale drempels aan. Wat als je geen smartphone hebt of er niet mee kunt werken? Wat als je geen kredietkaart hebt? Deelmobiliteit toegankelijk maken voor lage inkomens is een piste die wij zelf ook heel graag willen onderzoeken, maar jammer genoeg volgt het beleid de verkeerde volgorde en wordt een LEZ ingevoerd nog voor de alternatieven uitgewerkt en toegankelijk zijn.

Brussel

Investeer eerst in alternatieven, en een LEZ zal op veel meer begrip kunnen rekenen. Dat brengt ons dan weer in Brussel. We legden ons oor ook te luisteren bij onze verenigingen daar. Mensen in armoede hebben in de hoofdstad veel minder reserves bij de LEZ, zo blijkt, al zijn er wel problemen met busjes voor sociaal vervoer die de LEZ niet meer binnen mogen. Los daarvan hebben mensen in armoede er geen wagen en hebben ze ook niemand nodig om hen te vervoeren.

Waar mensen haalbare alternatieven kunnen gebruiken, ontstaat ook bij mensen met een lager inkomen een draagvlak voor lage-emissiezones

Brussel heeft namelijk wel ambities voor zijn openbaar vervoer. Onze vereniging De Buurtwinkel is zelfs partner in Bruxsel’air, een samenwerkingsverband dat pleit voor meer ruimte voor fiets, voetganger en openbaar vervoer en voor toegankelijke en betaalbare deelmobiliteit.