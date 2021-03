Protectionisme helpt Europese chipindustrie niet

De coronapandemie heeft schokgolven in de levering van microchips veroorzaakt. De VS en China plooien zich terug, maar Europa heeft geen baat bij protectionisme.

Wie vandaag een nieuwe wagen of een Playstation 5 bestelt, moet rekenen op extra lange wachttijden. Een wereldwijde rush op halfgeleiders veroorzaakt al een poos een flessenhals in verschillende toeleveringsketens. In de auto-industrie werd dat chiptekort plots zeer zichtbaar. Audi in Vorst en Volvo in Oostakker zagen zich zelfs gedwongen de assemblagelijnen meerdere dagen stil te leggen.

Dat microchips een cruciaal onderdeel in de autoproductie zijn hoeft niet te verbazen. De moderne wagen is een computer op wielen, uitgerust met gesofisticeerde parkeerhulp-, infotainment- en veiligheidssystemen. Hoe slimmer de auto wordt, hoe meer en hoe geavanceerdere chips nodig zijn. Met de opmars van elektrische en zelfsturende wagens zal die trend alleen maar toenemen.

De coronapandemie heeft een reeks schokgolven in de vraag en het aanbod van microchips veroorzaakt. Het chiptekort legt bloot dat vooral de autobouwers afhankelijk zijn geworden van de halfgeleiderindustrie. Maar dat is slechts een aspect van het verhaal. Amper een fractie van de wereldwijde chipproductie gaat naar de auto-industrie. Het gaat om robuuste, betrouwbare chips, maar (nog) niet om de meest hoogtechnologische. Het topsegment van de microchips wordt vooral ontworpen voor toestellen die ontzettend veel rekenkracht en geheugen vragen, zoals smartphones en spelconsoles. Die hypermoderne microchips, geproduceerd via uiterst geavanceerde 5 nanometerprocessen (5nm), leveren de hoogste winstmarges op en drijven de innovatie.

Slimme toestellen

Chips worden almaar kleiner, sneller en energiezuiniger en maken almaar meer apparaten en wearables intelligenter. Op zich is dat een positieve evolutie, want deze slimme toestellen zullen ons leven verbeteren. Een slimme auto met allerlei veiligheidssensoren kan het aantal verkeersdoden doen dalen, terwijl slimme gezondheidssensoren via lab-op-chiptechnologie sneller ziektes kunnen opsporen.

Die evolutie kan wereldwijde economische en politieke gevolgen hebben. Naarmate de technologische transformatie versnelt, worden almaar meer sectoren afhankelijker van chiptechnologie. We kunnen er ons maar beter op voorbereiden.

De moderne wagen is een computer op wielen, uitgerust met gesofisticeerde parkeerhulp-, infotainment- en veiligheidssystemen.

Dat besef dringt overal door. Hoe fijnmaziger de chips worden, hoe minder bedrijven overblijven met de knowhow om ze te fabriceren. De vaststelling dat de meest geavanceerde chips (5nm) vooral in Zuid-Korea en Taiwan geproduceerd worden, doet de geopolitieke nervositeit toenemen.

De Verenigde Staten willen hun technologische positie van weleer herstellen door fors te investeren in hun binnenlandse halfgeleiderindustrie. Om de kloof tussen de Amerikaanse universiteiten en de industrie te overbruggen, bereidt men er de oprichting van een National Semiconductor Technology Center voor, geïnspireerd op Imec. Eind februari kondigde president Joe Biden bovendien een grootschalig onderzoek aan naar strategische toeleveringsketens.

Chipwereldmacht

Door de handelsoorlog zet ook China alles op alles om tot een chipwereldmacht uit te groeien. Dat zowel China als de VS hun internationaal economisch beleid almaar meer aan hun geopolitieke doelen koppelen, kan ertoe leiden dat de toeleveringsketens zich op termijn ontkoppelen.

Europa moet een positie innemen. Om één sterk blok te vormen, naast China en de VS, moeten de Europese landen hun nationale belangen opzijschuiven. Dat 17 lidstaten, waaronder België, in december een verklaring ondertekenden waarin ze zich engageren voor een sterkere Europese chipindustrie, is een goed signaal.

De investeringskosten van een geavanceerde chipfabriek zijn gigantisch.

We mogen niet in de protectionistische val trappen om volledig terug te plooien op Europa alleen. Geloven dat de EU door miljarden te investeren snel concurrerend zal worden op het vlak van de chipproductie, zou van weinig realiteitszin getuigen. De investeringskosten van een geavanceerde chipfabriek zijn gigantisch. De chipindustrie is bovendien een wereldwijd geïntegreerd ecosysteem dat je niet in een handomdraai kan omgooien.

ASML

Voor de volledige waardeketen zijn alle regio’s afhankelijk van elkaar. Azië heeft de kritische massa om grootschalige chipproductie mogelijk te maken, maar kan geen geavanceerde chips produceren zonder de lithografiemachines van ASML uit Nederland. Europa loopt vooruit in onderzoek en ontwikkeling. In dat globale ecosysteem heeft Imec een unieke positie opgebouwd. We werken samen met partners van over de hele wereld, die de hele waardeketen bestrijken.

De mondialisering de rug toekeren is niet de oplossing. Wil Europa zijn onderhandelingsbasis in de globale innovatiewedloop versterken, dan moet het in de eerste plaats zijn unieke troeven uitspelen. Alleen door op het hightechwereldpodium het verschil te maken, kunnen we meer afhankelijkheid creëren en onze economische soevereiniteit veiligstellen.