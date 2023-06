Quo vadis Europa? Follow the Money!...

Het volstaat naar de centen te kijken om de werkelijke beleidsprioriteiten van de EU op het spoor te komen. Bijvoorbeeld wanneer Oekraïne kan toetreden.

Of zo’n ranking wel een goed instrument is, vroeg een topambtenaar mij via direct message. Johan Van Overtveldt had nochtans zelf de top 100 van invloedrijkste Europarlementsleden gerelativeerd. ‘Een beetje subjectiever dan pakweg het eindklassement in de Tour de France’, schreef hij begin vorige maand op Twitter. Maar vanzelfsprekend was de voormalige minister van Financiën vereerd met zijn zevende plaats.

Als in de nieuwe begrotingsperiode geen extra geld wordt gereserveerd, mag Kiev zijn dromen op EU-lidmaatschap uitstellen tot na 2034.

Bovendien was het N-VA-Europarlementslid niet alleen de hoogst geplaatste Belg (slechts twee andere landgenoten haalden de ranking), hij was ook de eerste van zijn ECR-fractie. Niemand betwist zijn deskundigheid of de kwaliteit van zijn parlementaire werk, maar de mooie rangschikking heeft Van Overtveldt toch in de eerste plaats te danken aan zijn positie in het parlement: voorzitter van de Begrotingscommissie.

De essentie De auteur

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek (KU Leuven).

De kwestie

Om de werkelijke beleidsprioriteiten van de EU op het spoor te komen, volstaat het naar de centen te kijken.

De conclusie

Als het de EU menens is met de toetreding van Oekraïne, wordt daarover ten laatste in 2027 beslist. Zonder voldoende financiering kan van een dergelijke uitbreiding immers geen sprake zijn.

Weinigen in de Wetstraat kennen wellicht de namen van zijn regionale en federale collega’s. Geen nood, want ik heb het voor u opgezocht: de federale commissie Financiën en Begroting wordt momenteel geleid door Marie-Christine Marghem (MR) en in het Vlaams Parlement leidt Steven Vandeput (N-VA) de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Juist, zo’n commissievoorzitterschap lijkt toch vooral op een troostprijs voor voormalige ministers. Bovendien behoren Marghem en Vandeput allebei tot de meerderheid.

Erg laat

En bij die laatste behoort de minister - Matthias Diependaele - zelfs tot de eigen politieke partij. Een echte controle op de inkomsten en uitgaven van de overheid - toch een van de cruciale taken van een parlement - zou van lef getuigen. Als daar al tijd voor is, want onze regeringen hebben de kwalijke gewoonte hun begroting pas erg laat wereldkundig te maken.

Wat een contrast met het Europees Parlement. Sowieso bestaan daar geen vaste meerderheid en oppositie, dus ook niet voor de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de EU-meerjarenbegroting. Bovendien heeft de Begrotingscommissie in de loop van de jaren een sterke reputatie opgebouwd, samen met die van de Budgetcontrole: een aparte commissie die toezicht uitoefent op de EU-uitgaven en al dan niet kwijting verleent voor de uitvoering van de voorbije begrotingen.

Over het EU-budget van 2024 heeft de Begrotingscommissie onder leiding van Van Overtveldt al in maart haar richtsnoeren opgesteld. Kwestie van de Europese Commissie tijdig te waarschuwen wat het verlanglijstje van het Parlement is. En vooral welke bekommernissen extra aandacht verdienen. De Europarlementsleden maken zich grote zorgen over de oplopende financieringskosten van NextGenerationEU. Door de stijgende rente op leningen wordt het ambitieuze postcovid herstelinstrument veel duurder dan verwacht.

Tien dagen geleden heeft de Europese Commissie haar ontwerpbegroting voor volgend jaar voorgesteld. In de commissie-Begroting is de Roemeen Siegfried Mureşan aangesteld als rapporteur om namens het Parlement met de lidstaten over het budget voor 2024 te onderhandelen. Wie dus wil weten waaraan het EU-geld volgend jaar besteed zal worden (en wie hoopt hier en daar nog wat wijzigingen aan te brengen), moet in de eerste plaats bij deze invloedrijke vicevoorzitter van de EVP-fractie zijn. Want via de begroting worden de echte beleidsprioriteiten vastgelegd.

Tikkende tijdbom

Een compromis moet in november afgeklopt worden. Parallel vinden gesprekken plaats over de financiering van NextGenerationEU. Ook dat belooft pittig te worden. Volgens Mureşan zijn de extra kosten voor de terugbetaling een ‘tikkende tijdbom’ in de begroting van de EU. Het ziet ernaar uit dat zonder doorbraak in dit dossier het Parlement zijn fiat voor 2024 niet zal geven.

Waarom zouden de Belgen niet in de nieuwe Europese Commissie inzetten op de cruciale begrotingsportefeuille?

De echte lakmoesproef voor de toekomst van de EU wordt het nieuwe MFK 2028-2034. Dat lijkt nog veraf, maar politiek gesproken is dat overmorgen. Een half jaar na de verkiezingen voor het Europees Parlement en de installatie van een nieuwe Europese Commissie zullen de officiële voorbereidingen starten. In 2026 en 2027 vinden dan de onderhandelingen tussen het Parlement en de lidstaten plaats.

Hoewel er nog heel wat onzekere factoren zijn, mogen we hopen dat gespecialiseerde ambtenaren al volop simulaties aan het opstellen zijn. Zeker als het gaat om nieuwe EU-lidstaten. Die moeten we voor 2028 niet verwachten, want daar is de huidige meerjarenbegroting niet op voorzien.

Maar voor de Oekraïners wordt het dus tegen dan duidelijk wat ze wanneer van de EU mogen verwachten. Als in de nieuwe begrotingsperiode geen extra geld wordt gereserveerd, mag Kiev zijn dromen op EU-lidmaatschap uitstellen tot na 2034. Anders geformuleerd: als het de EU menens is met de toetreding van Oekraïne, wordt daarover ten laatste in 2027 beslist. Want zonder voldoende financiering kan van een dergelijke uitbreiding geen sprake zijn.