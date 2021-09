'Raak niet aan de tweede pensioenpijler'

De bezorgdheid over de ongelijkheid in de pensioenen is terecht. Maar wie aan de tweede pijler raakt, raakt aan het arbeidscontract en het eigendomsrecht.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is terecht bezorgd over de pensioenen en de ongelijkheid in sommige pensioensituaties. Als verantwoordelijken voor de tweede pijler zijn we dat ook.

De essentie De auteur: Philip Neyt is voorzitter van Pensioplus, maar schrijft dit artikel in eigen naam.

De tweede pijler, de groepsverzekering bij de bedrijven, is nog in volle ontwikkeling. De opgebouwde reserves waarnaar het Rekenhof in zijn studies verwijst, zijn daarom niet de geschikte graadmeter om de ongelijkheid te meten. Velen dragen nog maar recent bij. Veel pensioenplannen zijn pas in voege getreden sinds 2004, waarbij toenmalig minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke resoluut voor democratisering koos.

Het aantal sectorale pensioenplannen is sindsdien meer dan verviervoudigd. Het aantal werknemers die van een tweedepijlerpensioen genieten, bedraagt op dit moment net geen 4 miljoen Belgen. De stortingen blijven beperkt door de loonmatigingsmaatregelen, waardoor er weinig ruimte was voor een verdere verdieping van de tweede pijler. De gestarte harmonisering arbeiders-bedienden zal zeker een boost geven aan de diepgang en zal de ongelijkheid sterk verminderen.

De ongelijkheid is ook niet los te zien van de situatie op de arbeidsmarkt. Verschillen op de arbeidsmarkt - in arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, in loon, enzovoort - werken wellicht (deels) door op verschillen in de tweede pijler. Belangrijk in een onderzoek naar ongelijkheid is dat de berekening van het wettelijk pensioen laag geplafonneerd is. Werknemers dragen daarentegen wel bij op hun totale loon.

Lalieux heeft blijkbaar begrepen dat loon afnemen diefstal is. Hoe kan een regering geloofwaardig zijn als elke werknemer de tweede pijler ziet verdwijnen? Hardwerkende mensen hebben er al hun hele carrière loon voor opgegeven . De tweede pijler pensioentoezegging is een 'contract' , dat deel uitmaakt van het arbeidscontract en van het loonbeleid van een bedrijf of sector. Veel engagementen staan zelfs ingeschreven in cao’s. In de loononderhandelingen hebben sommige bedrijven en sectoren gekozen voor meer of minder aanvullend pensioen, omdat het vaak in balans is met andere loonelementen of directe cash.

Aanvullende pensioenrechten en prestaties vallen onder het eigendomsrecht. Er geldt bovendien een legitieme verwachting in hoofde van de werknemers op hun toekomstige pensioenrechten en inkomen. Elke onredelijke inmenging in die legitieme verwachtingen kan als contractbreuk worden beschouwd.

Loon dat je contractueel niet vandaag maar pas op pensioenleeftijd krijgt, is gesteund op de premisse dat dit contract voor de werknemer tijdens de loopbaan ongewijzigd blijft. Vorige regeringen hebben alle mogelijkheden teruggeschroefd om vroeger het kapitaal op te nemen. Zo worden werknemers gestimuleerd langer in het arbeidsproces te blijven. Iedereen zal straks pas zijn pensioenkapitaal in de tweede pijler kunnen opvragen op zijn 67ste. Het is het meest illiquide spaargeld, omdat het juist dient voor je pensioen en pas dan opvraagbaar is. Als mogelijke relancespaarpot geeft dit aan ons land zeker mogelijkheden.

De minister vreest misbruiken en excessen. Wij ook. De sector heeft veel geïnvesteerd in het pensioenkadaster van de tweede pijler. Het is uniek in Europa dat burgers via Mypension toegang hebben tot hun volledige pensioendossier in de eerste en de tweede pijler. Het maakt hen bewust van hun pensioenplanning. Ook de overheid kan alle noodzakelijke controles op de toepassing van het fiscaal en parafiscaal kader uitvoeren. Transparantie naar de burger en de overheid staan voorop. Makkelijk controleerbare en niet voor interpretatie vatbare regels zijn noodzakelijk om het vertrouwen te versterken. Zijn er excessen, dan moeten die minutieus worden bekeken en opgelost.

De duurzaamheid van de eerste en de tweede pijler hangt samen met de werkzaamheidsgraad en een doortastend arbeidsmarktbeleid. Werkzaamheid is de enige garantie voor de financiering van betere wettelijke pensioenen én ook van de aanvullende pensioenen voor elke werknemer. Alleen bij een werkzaamheidsgraad van 80 procent blijft alles betaalbaar.