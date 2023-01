Race naar het bod is nefast voor stadsvernieuwing...

Door efficiëntieoefeningen en maatschappelijke transities komen veel interessante en grote percelen voor stadsvernieuwing op de markt. Maar de snelheid en plompheid waarmee ze worden gedropt, ondermijnt vaak een efficiënte en goede vertaling in inbreidingsprojecten.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) verkoopt een massa verouderd en verlaten vastgoed en dat hoeft niet te verwonderen. Het aantal personen op schoolgaande leeftijd groeide de afgelopen jaren sterk aan, maar de infrastructuur bleef achter. Naast nieuw aanbod is het energetisch renoveren van het patrimonium een belangrijke prioriteit. De traagheid waarmee scholen subsidies krijgen en de krapte van onze overheidsfinanciën leggen een continue druk op scholen. Ze hebben snel veel fondsen nodig.

Door de race tussen vergunningverlener en verkoper ontstaat een hoop onzekerheid.

Van oudsher bezit het onderwijs gegeerde grondposities. Veelal zijn het grote percelen midden in dorps- of stadscentra. Bepaalde scholengroepen hebben daarom de oefening gemaakt die het aantal leerlingen en scholieren dat ze verwachten koppelt aan de ‘fysische norm’. Die norm schrijft voor hoeveel ruimte en plaats een leerling nodig heeft. Veel scholen zien dat de ruimte volgens die norm veel kleiner is of kan worden gerealiseerd op een veel kleiner perceel dan ze in handen hebben. Er is dus een overschot aan grond die meteen kan worden verkocht aan ontwikkelaars, die een andere grote nood - extra woningen zonder nieuwe percelen aan te snijden - trachten weg te werken. Een belangrijke win-win dus.

Lorenzo Van Tornhaut is ontwikkelaar en gastprofessor aan de faculteit architectuur van de KU Leuven.

De snelheid en plompheid waarmee ze worden gedropt ondermijnt echter vaak een efficiënte en goede vertaling ervan in inbreidingsprojecten. Daarom is een goed juridisch en stedenbouwkundig kader cruciaal.

Scholen zijn daar niet alleen in. Veel parastatale organisaties hebben dezelfde problemen en zijn bezig aan dezelfde soort efficiëntie-oefening. Bekende voorbeelden zijn de NMBS of ziekenhuisgroepen. Ook in de privé zijn vele partijen midden in centra gevestigd met grote stukken grond. Ze zien hun kans schoon om die terreinen te verzilveren en nieuwe duurzame infrastructuur te bouwen op plaatsen waar het interessanter is te ondernemen en werken. Die vorm van spontane en organische reorganisatie van ons stedenbouwkundig weefsel is de uiting van de cruciale zoektocht naar een geschikt evenwicht tussen verschillende ruimteclaims.

Bestemming

De overdracht van dergelijke belangrijke en strategische percelen verloopt echter niet zonder problemen. De waarde van een terrein wordt in de eerste plaats bepaald door wat en hoeveel erop kan worden gebouwd, en dat is in de meeste gevallen amper stedenbouwkundig bepaald. Daarbij is de bestemming nog afgestemd op ‘gemeenschapsvoorzieningen’ of is er geen houvast op het vlak van densiteit of bouwlagen.

Niet zelden worden dergelijke dossiers een race tegen de klok tussen de verkopende partij en de stedenbouwkundige diensten. De verkopers willen de grondwaarde maximaliseren en zo min mogelijk beperkingen afwachten. De vergunningverlenende overheden en de buurt schieten in een defensieve kramp uit schrik voor overlast of ongewenste invullingen. Het is dan aan de potentiële kopers om bij de bieding uit te maken hoeveel risico - of bagger later in het proces - ze bereid zijn te aanvaarden.

Die ‘race to the bid’ is bijzonder nefast voor middelgrote tot grote inbreidingsprojecten. Dat het ook gebeurt tussen parastatale organisaties en lokale overheden - of zelfs tussen lokale overheden onderling - is al helemaal laakbaar. Stadsontwikkeling is een bijzonder complex juridisch proces geworden waarbij rechtszekerheid van het allergrootste belang is. Zo kunnen ondernemers de risico’s correct inschatten. Daarom is een goed juridisch en stedenbouwkundig kader cruciaal.

Verkopers zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat de vergunningverleners het ontwikkelingspotentieel van hun sites niet zullen schaden.

Door de race tussen de vergunningverlener en de verkoper ontstaat een hoop onzekerheid. De buurt voelt zich niet gehoord en de lokale overheid voelt zich gepasseerd. Het gebeurt dat lokale overheden tijdens een biedproces geen overleg met biedende partijen willen organiseren, of dat persoonlijke connecties doorslaggevend worden. En in dat kader zou zich een biedproces moeten ontvouwen dat de verkopende partij het meeste oplevert en waar in alle sereniteit een complex project kan worden opgestart? Bonne chance.

Die dynamiek moeten we vermijden. Dat begint bij vertrouwen en proactief beleid. Verkopende partijen zouden vertrouwen moeten (kunnen) hebben dat de vergunningverleners het ontwikkelingspotentieel van hun sites niet zullen schaden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor een professionele start van het proces door een grondig vooroverleg, ook met de buurt. Dat geldt des te meer voor parastatale organisaties, waarvan verwacht mag worden dat ze handelen in het algemeen belang. Al even cruciaal is dat de biedende partijen dat overleg kunnen verderzetten en dat dat op neutrale wijze gebeurt.