Reactie Vooruit | Een buitenverblijf is geen huurwoning...

Vooruit wil de aankooptaks op buitenverblijven van 12 naar 21 procent verhogen, stond vorige week in De Tijd. Het woord ‘buitenverblijf’ staat letterlijk in de titel, aan duidelijkheid dus geen gebrek. Toch verklaart de vastgoedfiscalist Frédéric Depauw in zijn opiniestuk dat de verhoging van de registratierechten zal worden doorgerekend aan de huurder. Een totaal foutieve interpretatie van het woord ‘buitenverblijf’.