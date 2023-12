Rechtsonzekerheid fnuikt ambitie van groen en ondernemend Vlaanderen...

Net als het Ineos-dossier wijst de twijfel van de afvalverwerker Indaver over het bouwen van een nieuwe recyclagefabriek in de Antwerpse haven op een groter probleem. Al te vaak is de overheid een struikelblok voor duurzaam ondernemerschap.

Ondernemerschap is een sleutelfactor in de transitie naar een duurzaam Europa en het realiseren van de doelstelling van de Green Deal, een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Innovatieve, duurzame technologieën en oplossingen, zoals hernieuwbare energie en circulaire bedrijfsmodellen, openen nieuwe markten.

In Zweden werken publieke en private actoren samen aan het ambitieuze miljardenproject H2 Green Steel, dat op grote schaal fossielvrij staal wil produceren. In België behoren bedrijven als Umicore en Solvay tot de wereldtop in de omslag naar een duurzame economie. Ook de Vlaamse cleantechsector kent een sterke groei, met 582 start-ups en 275 scale-ups.

De auteur

Miguel Meuleman is professor Entrepreneurship aan de Vlerick Business School. De kwestie

Wegens de vergunningsonzekerheid twijfelt de afvalverwerker Indaver om in de Antwerpse haven een nieuwe recyclagefabriek te bouwen. De conclusie

Al te vaak is de overheid een struikelblok voor duurzaam ondernemerschap.

De Green Deal biedt ondernemend Vlaanderen dus duidelijk kansen, maar al te vaak is de overheid met haar ondoorzichtig en onvoorspelbaar langetermijnbeleid een struikelblok voor duurzaam ondernemerschap. Het stikstofdossier, de afgeslankte btw op sloop met heropbouw en ellenlange beroepsprocedures voor bouwaanvragen zijn maar enkele voorbeelden van een onvoorspelbaar en ondoordacht beleid.

Al te vaak blijkt de overheid met haar ondoorzichtig en onvoorspelbaar langetermijnbeleid een struikelblok voor duurzaam ondernemerschap.

Fiscale en wetgevende onzekerheid maakt risicomanagement en investeringsbeslissingen complexer. Het leidt ook tot terughoudendheid bij zowel ondernemers als lokale en buitenlandse investeerders. Nochtans zijn ambitieuze duurzame projecten essentieel voor langdurige economische groei. Ze vormen vaak de basis om te experimenteren met nieuwe groene technologie en hebben significante spillovereffecten naar universiteiten, toeleveranciers en klanten. Vooral de onvoorspelbaarheid frustreert ondernemers: beter een duidelijke ongunstige regel dan een onduidelijke regel die onderhevig is aan verandering.

In de 2023 World Competitiveness Ranking scoort België met een 13de plaats relatief hoog. Tegelijk toont diezelfde ranking dat de overheid een competitief ondernemersklimaat veel efficiënter kan ondersteunen. Een overheid die flexibel is en proactief inspeelt op trends en noden van ondernemers is cruciaal om het ondernemerspotentieel te benutten. Bij afwezigheid daarvan kan België zich niet nestelen in de kopgroep, naast landen als Zweden, Denemarken en Zwitserland. Ambitieuze projecten verdrinken in allerlei administratieve procedures in een gefragmenteerd overheidslandschap.

Lees meer Antwerpen dreigt Indaver-fabriek van 250 miljoen mis te lopen door stikstofonzekerheid

De grote winnaars van een dergelijke complexiteit zijn de vele consultants en juridische experts die er garen bij spinnen. Aan de verliezende kant zitten niet alleen ondernemers, maar vooral toekomstige generaties, die gebaat zijn bij een economisch welvarend en groen Vlaanderen.

Dat de afvalverwerker Indaver wegens het onzekere vergunningsklimaat twijfelt over het bouwen van een nieuwe recyclagefabriek in de Antwerpse haven is dus, net als het Ineos-dossier, deel van een groter probleem. Het dalende aantal vergunningsaanvragen in de Vlaamse industrie, waarover De Tijd berichtte, toont het structurele karakter aan van een onzekere wetgevende basis.