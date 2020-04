Reclamesector hoeft niet bij de pakken te blijven zitten

Voor de media zijn het paradoxale tijden: radio en tv klokken af met ongeziene luister- en kijkpieken, maar de reclamesector krijgt forse klappen. Maar is het allemaal kommer en kwel? Deze crisis dwingt ons creatief te zijn en nieuwe connecties te maken met de consument.

De impact op onze business is niet mis: we lezen in de media dat de advertentiemarkt tot de meest getroffen sectoren behoort. Zo goed als alle geplande campagnes zijn getroffen. In de eerste weken van de lockdown zag ik ook heel wat adverteerders hun marketinguitgaven terugtrekken. Ze waren door de coronamaatregelen genoodzaakt hun campagnes te herbekijken en na te denken over nieuwe, meer gepaste manieren om met hun klanten te communiceren. Het is in deze tijden zoeken naar een evenwicht tussen respectvol campagnevoeren, betekenis geven en de business veiligstellen.

Ik zie prachtige, betekenisvolle marketingacties van supermarkten, nutsbedrijven, banken en verzekeringen die zich als het ware heruitvinden en er op nieuwe, zinvolle manieren willen zijn voor hun klanten.

Crisistijden hebben ook een positieve kant: ze brengen het beste in mensen en merken naar boven. Ze fungeren als een inspiratiebron voor verfrissende creativiteit. Zoals Fons Van Dyck (managing director Think BBDO) in zijn recente betoog 'Marketing in coronarecessie' met een reeks wetenschappelijke onderzoeken aantoonde, zullen merken die blijven communiceren, crisissen beter doorstaan en na de crisisperiode sterker opveren. Elk bedrijf, elk merk kan zich de vraag stellen: hoe kan ik betekenisvol zijn in deze situatie? Hoe kan ik mijn klanten helpen door deze crisis? Door uit te pakken met een boodschap die past in de huidige context, en die focust op de waarden van je bedrijf of merk, creëer je een echte meerwaarde voor de consument. En dat rendeert, altijd.

Intussen zijn we enkele weken verder en zijn er meerdere nieuwe campagnes en radiospots in de ether. De nieuwe radiocommercials die we vandaag horen, spelen in op de unieke kracht van het medium: radio is snel, flexibel, dicht bij de mensen en staat elke dag in het echte leven. Traditioneel wordt radio beschouwd als een betrouwbare metgezel voor zowel luisteraars als adverteerders. Het medium bestendigt die rol nu meer dan ooit.

Radiomerken hebben zich versterkt tijdens de crisis, maar adverteerdersmerken kunnen dat ook, met behulp van de sterke mediamerken, die als luidspreker kunnen fungeren voor nieuwe boodschappen. Ik zie prachtige, betekenisvolle marketingacties van supermarkten, nutsbedrijven, banken en verzekeringen die zich als het ware heruitvinden en er op nieuwe, zinvolle manieren willen zijn voor hun klanten. Niet alleen hun producten of diensten worden aan de man gebracht, ze informeren ook, ze stellen de Vlamingen gerust en ze bieden steun.

Reset en revival

De coronacrisis duwde de resetknop in, met grote gevolgen. Daar kunnen we niet om heen en er is ook geen weg terug. We zullen de impact van corona op onze sector blijven voelen. Tegelijk biedt deze reset onze lokale economie een unieke kans om opnieuw te evalueren waar we voor willen staan en hoe we relevant kunnen zijn voor onze samenleving. Het is een uitgelezen moment om adverteren te beschouwen als een businessbouwer in plaats van als een kost, en om zich strategisch aan te passen aan een nieuwe wereld.

Zowel de reclamesector als adverteerders moeten vooral blijven informeren, inspireren en verbinden.

Ik vermoed dat eens de coronamaatregelen worden afgebouwd en de winkels weer openen, de reclamemarkt zal heropleven. Tot die tijd is mijn boodschap voor de Belgische economie: investeer in je merken via de lokale media. Deze crisis is een unieke kans om nieuwe connecties te maken met consumenten, om echt iets te betekenen en samen door deze crisis te raken. De impact van de coronacrisis op mensen is enorm, en warme connecties via de media zijn daarin een zegen.