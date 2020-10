Regering begint met communicatieve rugwind, maar weg is nog lang...

We lijken wat coronacrisiscommunicatie betreft van de hel (regering-Wilmès) in de hemel (regering-De Croo) te zijn beland, zeker als ik de klassieke media en sociale media lees, bekijk en hoor. Dat moet nog blijken.

Slechter kon alvast niet. Dat de bevolking en de journalisten de machtswissel en de communicatieverandering positief schijnen te ervaren is erg betekenisvol. Het signaleert hoe essentieel communicatie geworden is in het goed functioneren van onze samenleving. Geen bedrijf en zeker geen overheid kan het zich permitteren communicatie te beschouwen als een noodzakelijk kwaad.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

We leven in de 21ste eeuw van de ‘empathische dialoog’, niet meer in de 20ste eeuw die bol stond van de ‘autoritaire type-De Gaulle’-instructie. Wilmès had een voorkeur voor communicatie à la française, van bovenaf, over de hoofden heen. De Croo slaagde erin om tijdens zijn eerste optreden nederig te zijn en te laten uitschijnen dat hij de mens in de straat begrijpt.

De perceptie van cynisme, chaos en inefficiëntie die rond politici bestaat, kan niet door communicatie alleen gekeerd worden. Goed bestuur zal moeten volgen.

De perceptie van cynisme, chaos en inefficiëntie die over het politieke bestel heerst, kan niet door communicatie alleen gekeerd worden. Goed bestuur zal moeten volgen. Of goed bestuur op komst is, met een focus op de samenlevingsproblemen én met contractzekerheid voor burger en bedrijf, moet nog blijken. De gezondheidszorg moet garanderen dat we het coronavirus kunnen overleven, onze scholen openblijven en het sociaal leven mogelijk blijft. Het economische relancebeleid moet garanderen dat we als burgers van dit land voor onze levensstandaard kunnen blijven werken.

Empathie

Een goede communicatie vergt continuïteit, transparantie, mensentaal én nabijheid. Dat waren de zwakheden van de regering-Wilmés. Op geen enkel moment heeft ze aan de bevolking de indruk gegeven een transparant leiderschap aan de dag te leggen. Er is nood aan begrijpelijke mensentaal die vertrekt vanuit een doorleefde empathie met de bevolking. Wilmès blonk daar niet in uit. De nieuwe regering zal nog hard moeten werken aan een empathische omgang met elkaar om het consequent beter te doen. De incidenten rond Georges-Louis Bouchez (MR) en Kristof Calvo (Groen) zijn de eerste vlekjes op het nieuwe canvas.

De nieuwe regering moet een authentiek ‘human activation’-traject uittekenen waarbij iedereen betrokken wordt: ministers, bevolking, medewerkers én uitvoerders.

De wijze waarop men de wetenschappers heeft gebruikt ervaar ik als een ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Sommige wetenschappers kaapten dan ook het hun toegevallen podium voor andere topics dan corona. We kunnen het ze niet kwalijk nemen dat ze het infovacuüm met inspiratie invulden. Helaas had dat voor sommige economische sectoren bedenkelijke gevolgen. De aanstelling van Pedro Facon tot coronacommissaris van de regering rangschik ik in de kolom hoopvol nieuws.

Het was ook duidelijk dat er weinig of geen vertrouwen bestond tussen de meeste ministers, hun kabinetten en de journalisten. Goed geïnformeerde journalisten zijn nochtans de beste garantie op een correcte berichtgeving en op minimaal fake news.

Stockholmsyndroom

Je kan zelfs spreken over een stockholmsyndroom bij veel politici, waardoor journalisten gezien worden als ‘de’ vijand die je uit de weg moet gaan of zelfs misleiden. Nochtans zijn zij de brug naar de bevolking, de vragenstellers die de angsten en de twijfels van de burgers voorleggen aan de verantwoordelijken. Wederzijds vertrouwen is een essentiële component.

Vraag is of alle structurele problemen echt opgelost zijn met deze regeringswissel. Ik vrees dat in de positieve evaluatie van de eerste week De Croo veel wensdenken doorklinkt.

Vraag is of al deze structurele problemen met de regeringswissel opgelost zijn. Ik vrees dat in de positieve evaluatie van de eerste week van De Croo veel wensdenken doorklinkt. Er staan ons nog zware weken en maanden te wachten tot heil van een Covid-19-vaccin verwacht mag worden, en zeker tot er tekenen zijn van een werkzaam relanceplan. De bevolking heeft genoeg van vage voorspellingen en halve waarheden. Het geloof in maatregelen hangt samen met de ervaren zinvolheid ervan op het terrein, maar ook met de mate waarin maatregelen controleerbaar zijn. Actieve sociale burgerzin komt er ook alleen door een geloofwaardige communicatie.

Modelsector

De gezondheidszorg staat terecht centraal in deze crisis. De zorgverstrekkers gaan al een heel jaar ‘over and beyond their duty’. De beleidsmakers staan organisatorisch bij hen in het krijt. Hopelijk wordt de zorgsector een modelsector met focus op zorgefficiëntie en transparant financieel management, rekening houdend met de schaarsheid van de middelen maar met uitzicht op een respectvol pensioen?

De beleidsmakers staan organisatorisch in het krijt bij de zorgverstrekkers.

Dus applaus voor de zorgverstrekkers en werk aan de winkel voor alle managementlevels, zowel in de verzorgingsinstellingen als bij de tussenschakels zoals mutualiteiten, eigenaarssyndicaten en overlegorganen.

De nieuwe regering begint met de communicatieve wind in de zeilen, maar de weg is nog lang. Wat ze beter niet doet, is haar communicatieprogramma uitwerken als een ouderwets marketingprogramma. Het moet een authentiek ‘human activation’-traject worden, waarbij iedereen betrokken wordt: ministers, bevolking, medewerkers én uitvoerders. Activeer dus de mensen, en niet alleen de kiezersmarkt.

Jan Callebaut

Marktonderzoeker en partner bij Callebaut Collective