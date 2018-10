Regering begraaft strijd tegen fiscale fraude

De strijd tegen fiscale fraude komt ook met deze regering niet verder dan de gewillige begrotingstabellen. De rekening is voor wie wel eerlijk belastingen betaalt.

Door Ive Rosseel, adviseur ACV-studiedienst

Sinds jaar en dag is ‘de fiscale fraude aanpakken’ de reddingsboei van elke regering die met een moeilijke financiële situatie wordt geconfronteerd en de cijfers moet doen kloppen. Op papier dan toch. Het is met deze regering niet anders.

Het voornemen om tot meer fiscale rechtvaardigheid te komen was blijkbaar nooit echt gemeend.

In het actieplan tegen fiscale fraude focust minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de oorzaken van fiscale fraude, om er daarna concrete actiepunten aan te koppelen. Het antifraudeplan vormde samen met de Kaaimantaks en de fiscale regularisatie hét plan om meer fiscale rechtvaardigheid te krijgen. Helaas was dat blijkbaar nooit echt gemeend.

De Kaaimantaks bleek in de praktijk nauwelijks tanden te hebben. De regering schreef de taks voor 460 miljoen per jaar in de begroting in. Onlangs werd dat bedrag verhoogd tot 510 miljoen euro. In 2017 bracht de Kaaimantaks amper 5 miljoen euro op. Minister Van Overtveldt deed zelfs de moeite niet de cijfers te ontkennen. Integendeel, hij bestempelde dat povere resultaat zelfs als een goed teken.

De fiscale regularisatie zou goed moeten zijn voor telkens 250 miljoen euro inkomsten per jaar. In 2016 en 2017 samen werd amper 170 miljoen euro effectief geïnd. Dat is een derde van de begrote 500 miljoen.

Blijft nog het antifraudeplan over. Een van de speerpunten was de introductie van de Antigoonleer in de fiscale wetgeving. Dat betekent dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal niet zomaar nietig wordt verklaard als het nuttig is bij grote fraudedossiers.

Daarnaast zou er wetgeving komen om de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten voor vennootschappen bij te sturen. De bedoeling was constructies tegen te gaan waarin belastingplichtigen bijvoorbeeld een appartement aan zee onderbrengen in hun vennootschap en aftrekken als beroepskosten. Ondanks wetsvoorstellen over de toepassing van de Antigoonleer en de aftrek van beroepskosten weigerde Van Overtveldt evenwel consequent zijn eigen plan uit te voeren. Het fraudeplan bleef grotendeels dode letter.

