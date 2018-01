Regering moet zelf beslissen over nachtarbeid

De politiek moet de voorwaarden voor nachtarbeid in de distributiesector bepalen. De vakbonden hebben te lang geaarzeld, met het Carrefour-debacle tot gevolg.

Door Jo De Wolf, CEO van de logistiekvastgoedgroep Montea

We kregen vorige week in elk journaal beelden te zien van huilende Carrefour-medewerkers aan de ingang van hun hypermarkt. Hun ontgoocheling en angst voor een onzekere toekomst laten niemand onverschillig. Vakbonden en politici rolden over elkaar heen om eenstemmig hun misprijzen te uiten over de harteloze communicatie van de directie van Carrefour.

Door de ontslagen bij Carrefour zien velen eindelijk in dat het missen van de e-commerceboot tot netto-jobverlies leidt.

Maar net als u en ik zijn de Carrefour-medewerkers consumenten. Ze hebben waarschijnlijk - net als u en ik - de afgelopen maanden na het werk een paar kerst-aankopen besteld bij bol.com in Waalwijk of Coolblue in Tilburg.

Al enkele jaren slaan retailfederaties en werkgevers dezelfde trom: de retail schuift op naar e-tail en België verliest de strijd om e-commerceplatformen aan Nederland. Daarvoor worden steeds dezelfde drie redenen aangehaald: onze Belgische arbeidskosten zijn te hoog, onze mobiliteit is te laag en onze arbeid is onvoldoende flexibel.

Tot vorige week kon die verloren strijd met Nederland als een gemiste opportuniteit weggezet worden. Met de meer dan 1.000 ontslagen van afgelopen week wordt voor velen eindelijk duidelijk dat het missen van de e-commerceboot ook tot netto-jobverlies leidt, ondanks de hoogconjunctuur die een aantal handicaps tijdelijk verbergt.

In plaats van zich blind te staren op de manier waarop de Carrefour-directie de boodschap bracht, zouden beleidsmakers en vakbonden zich beter richten op de redenen waarom die retailjobs verloren gaan en hoe we ze in de e-tailsector kunnen terugwinnen.

België en Nederland zijn met hun strategische havens en luchthavens voor internationale spelers de poort naar Europa. Maar hoe kunnen we in die regio garanderen dat een nieuwe e-tailspeler voor een huisvesting in België kiest? Een logische vraag, want als internationale ontwikkelaar en belegger in logistieke platformen in België, Nederland en Frankrijk zien we de jongste jaren zowat elke nieuwe speler steeds weer voor Nederland kiezen.

Enggeestig

De vakbonden die ontgoocheld zijn in de houding van de Carrefour-directie zijn dezelfde vakbonden die van de politiek de sleutels in handen hebben gekregen om nachtarbeid mogelijk te maken in België. Ze konden zo veel nieuwe jobs creëren. De vakbonden die vrezen dat de bijna ex-Carrefour-medewerkers enkel tijdelijke en deeltijdse jobs aangeboden zullen krijgen, zijn dezelfde vakbonden die nieuwkomers in de e-tail naar Nederland hebben gedreven omdat ze in België blind bleven voor de opportuniteiten die de e-commerce en de daaraan verbonden nachtarbeid onze economie konden bieden.

Zeker met onze troeven als meertaligheid en een hoge arbeidsproductiviteit moeten we even flexibel kunnen zijn als onze buren.

Als de vakbonden ervoor kiezen om halsstarrig die nieuwe economische realiteit niet te zien en enggeestig achterblijven in een verouderd economisch denken waarin enkel een voltijdse job voor onbepaalde duur van 9 tot 17 uur een volwaardige job genoemd wordt, dan zijn ze het niet waard om die sleutels in handen te houden.

De vraag dringt zich op: wie vertegenwoordigen die mensen nog? Bij gebrek aan inzicht over de hoogdringendheid wordt het dan de verantwoordelijkheid van de politiek om in te grijpen.

Het zou een logische, eenvoudige en efficiënte keuze zijn als de regering zelf beslist onder welke voorwaarden nachtarbeid in de distributiesector kan worden georganiseerd.

In een sector die zo snel evolueert, is het absoluut noodzakelijk dat we deze menselijke catastrofe aangrijpen als een opportuniteit om beslissingen door te drukken en op korte termijn resultaten te boeken. Zeker met onze belangrijke troeven als meertaligheid en hoge arbeidsproductiviteit moeten we even flexibel kunnen zijn als onze buren. Alleen zo kunnen we voor internationale e-commerce spelers een logische keuze worden als nieuwe vestigingsplaats.