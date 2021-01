Reizigers zijn geen misdadigers...

Alle reizigers blijken plots misdadigers te zijn, zeker op sociale media. De nieuwe zondebokken voor de aanhoudende crisis zijn gevonden.

Zo’n 160.000 reizigers keerden afgelopen kerstvakantie uit een buitenlandse rode zone naar België terug. Niettegenstaande ze 100 procent legaal reisden, schreeuwt de publieke opinie moord en brand. Dat het in minstens drie op de vier gevallen om familiebezoekers gaat, vergeten kranten en televisiezenders er uiteraard graag bij te vermelden.

Dat het andere kwart (ten hoogste, en nog geen 10 procent van het aantal in een normaal jaar) de feestdagen in hun eigen bubbel, weg van alle negativiteit (in letterlijk en figuurlijk zonniger oorden) wensten door te brengen, wordt bestempeld als asociaal, onveilig of zelfs moorddadig gedrag. Dat die vakantiegangers dat deden in hotels waar al maanden alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen worden of in vakantiehuizen zonder verder contact, blijkt een bijzaak. Dat 99 procent daarvan bovendien bij zijn thuiskomst in quarantaine gaat en zich volgens de regels zal laten testen, wordt onthaald op ongeloof.

Handvol

Meningen op sociale media zijn immers bij voorkeur gebaseerd op het handvol dwarsliggers dat kranten of televisiezenders na lang zoeken bereid vonden om stoer te verklaren de regels te zullen negeren. Die uitspraak werd dan uiteraard meteen tot de titel van alle artikels gebombardeerd. Dwarsliggers scoren altijd hoge cijfers in media. Standaardgedrag levert te weinig kijk/leescijfers op.

Laten we ons allemaal even op onszelf richten in plaats van anderen zonder enige logica en kennis in het wilde weg te veroordelen. Met even in de spiegel te kijken hebben de meeste reizigershaters nog meer dan werk genoeg.

Dat België ook nog steeds tot de rode zones behoort, lijkt vreemd genoeg overal vergeten. Dat 350.000 landgenoten deze kerstvakantie ‘op reis’ gingen naar de Belgische kust of minstens evenveel Belgen - hoewel ook afgeraden - opeengepakt in de Ardennen de sneeuw gingen trotseren, wordt met de mantel der plotse vaderlandsliefde bedekt. Vijftig tinten rood, en het ene rood blijkt daarbij dus het andere niet.

Spectaculair

Liever wordt een spectaculaire momentopname getoond van een aankomsthal waarin vliegtuigpassagiers (door een slecht georganiseerde controle van de overheid nota bene) onvrijwillig op elkaar worden gedrukt. Dat sommigen van hen een dag later even fel op elkaar in een Antwerpse tram geperst zitten, laat de reizigersbashers blijkbaar koud. En dat het standaardbeeld van Brussels Airport al maandenlang een compleet verlaten vertrek- en aankomsthal is, negeert men blijkbaar ook het allerliefst.

Dat ‘reizigers nieuwe virussoorten kunnen importeren’, hoor ik de reizigershaters al schreeuwen? Niet als ze voortdurend - bij vertrek en aankomst - worden getest. De reisindustrie smeekt daar al sinds het begin van de coronacrisis om (en verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben daar al proefprojecten mee), maar de overheden blokken die procedure tot op de dag van vandaag af.

Vergaderen

Het zijn dezelfde overheden trouwens die voor buitenlandse reizen van minder dan 48 uur helemaal geen PLF-formulieren (voor terugkerende Belgische reizigers) of negatieve covidtests (voor buitenlanders die België binnenkomen) eisen. Handig voor al die politici uit heel Europa die geregeld met heel hun uitgebreide entourage - ongetest dus - in Brussel komen vergaderen (blijkbaar kan dat plots niet meer virtueel ) of even de grens over wippen om te overleggen. En uiteraard voor al die dagtrippers en funshoppers die voor de feestdagen, en nu voor de solden, met de wagen zonder enige controle uit en naar het buitenland kwamen en komen shoppen.

Laten we ons allemaal even op onszelf richten in plaats van anderen zonder enige logica en kennis in het wilde weg te veroordelen. Want die ene extra bezoeker met de feestdagen of dat winkelen met de echtgenote is, in tegenstelling tot reizen, wel echt illegaal. Met even in de spiegel te kijken hebben de meeste reizigershaters nog meer dan werk genoeg.

Britta Baeke