Rekening Qatargate wordt cash betaald...

Qatargate heeft een schokgolf teweeggebracht in het Europees Parlement en ver daarbuiten. Wie zijn na een helse week de echte winnaars en verliezers?

Het aanzien van de Belgische justitie is de afgelopen dagen in verschillende Europese lidstaten danig gestegen. Na maanden voorbereiding door de veiligheidsdiensten en in samenwerking met het Europees Parlement heeft een Brusselse onderzoeksrechter verdachte transacties met cash geld aan het licht gebracht. De centrale figuur blijkt Antonio Panzeri, een voormalig Europarlementslid uit Italië, die munt sloeg uit zijn contacten met Qatar en Marokko. Het geld verdeelde hij onder een groepje handlangers in en om het Europees Parlement.

Het zou eigenaardig zijn mochten de Qatarezen hun centen alleen op de beïnvloeding van één fractie in het Europees Parlement hebben ingezet.

Vooral de Griekse Eva Kaili loopt als (intussen voormalig) vicevoorzitster in de kijker, net als haar Italiaanse partner Francesco Giorgi, die bekentenissen zou hebben afgelegd. Bij de verdachten is ook een Belgische link: Europarlementslid Marc Tarabella, die ontkent geld te hebben ontvangen, en een van de medewerkers van zijn PS-collega Marie Arena.

Zij behoren ongetwijfeld tot de verliezers, want het kan het einde van hun politieke loopbaan betekenen, zelfs als hen strafrechtelijk niets kan worden aangewreven. Talrijke activisten, journalisten en politici die zich de voorbije dagen hebben vergaloppeerd aan veralgemeningen, hyperbolen en overdreven metaforen dreigen van een kale reis thuis te komen. De feiten ogen spectaculair, maar met amper 3 van de 705 Europarlementsleden die betrokken zijn bij Qatargate blijft dit een onwaarschijnlijk maar voorlopig relatief beperkt witwas- en/of omkoopschandaal.

De essentie De auteur

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven.

De kwestie

In samenwerking met het Europees Parlement heeft een Brusselse onderzoeksrechter verdachte transacties met cash geld aan het licht gebracht.

De conclusie

De verdachten in Qatargate behoren ongetwijfeld tot de verliezers, want het kan het einde van hun politieke loopbaan betekenen. Of het Europees Parlement tot de winnaars behoort, kan het zelf beslissen.

Helaas voor de socialisten hebben alle verdachten banden met de S&D-fractie in het Europees Parlement. De meeste andere politieke families onthouden zich van een rondje 'sossen bashen', aangezien het eigenaardig zou zijn mochten de Qatarezen hun centen alleen op de beïnvloeding van één fractie hebben ingezet. Dat de euro een geloofwaardige munt is en dat het Europees Parlement een cruciale speler is in de EU hebben ze duidelijk goed begrepen, maar hun kennis van de interne besluitvorming is mogelijk voor verbetering vatbaar.

Boemerang

Hun weinig effectieve strategie komt inmiddels als een boemerang terug: voorlopig geen visavrij verkeer voor de onderdanen van Qatar en Koeweit, evenmin een goedkeuring van het openstellen van het Europese luchtruim voor Qatar Airways. En geen bezoeken meer aan de Golf.

Imagoschade is er ook voor de Griekse partijpolitiek, die in de aanloop naar de verkiezingen van 2023 al in een schandaalsfeer zat. Kwatongen beweren dat de huidige zaak aan het licht is gekomen om de aandacht af te leiden van de afluisterpraktijken die de regering en de partij van premier Kyriakos Mitsotakis in nauwe schoentjes heeft gebracht. Met de hulp van de spyware Pegasus hebben de Griekse veiligheidsdiensten de handel en wandel van oppositieleider en Europarlementslid Nikos Androulakis, een partij- en fractiegenoot van de verguisde Kaili, gevolgd.

Nog erger

Viktor Orbán, een andere afnemer van Israëlische spyware, rekende zich al snel tot de winnaars van Qatargate. Het Europees Parlement, dat altijd op de eerste rij staat om zijn regering de mantel uit te vegen, blijkt nu zelf een verderfelijk oord van corruptie. De Hongaarse premier is natuurlijk in hetzelfde bedje ziek. Daarom is hij slecht geplaatst om anderen de les te spellen. Zijn regime blijft alleen overeind door geld van West-Europese belastingbetalers achterover te drukken. Dat is feitelijk nog erger. De Qatarezen proberen tenminste met hun eigen centen politici om te kopen.

Het nummertje dat de Hongaarse premier Viktor Orbán opvoerde, hielp de aandacht af te leiden van zijn eigen politieke nederlaag.

Het nummertje dat Orbán opvoerde, hielp alleszins de aandacht af te leiden van zijn eigen politieke nederlaag. In de nacht van maandag op dinsdag liep hij volgens diplomaten de zwaarste vernedering in zijn Europese carrière op: in ruil voor het opgeven van zijn veto in twee belangrijke dossiers - een Europese minimumbelasting voor multinationals en 18 miljard euro leningen voor Oekraïne - kreeg hij wegens schendingen van de rechtsstaat niet eens alle centen - 5,8 miljard euro uit het coronaherstelfonds en 6,3 miljard euro uit de cohesiefondsen - waarop hij zijn zinnen had gezet.