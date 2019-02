Rekening houden met de verbruikskosten bij toekennen van woonkrediet

Febelfin, de overkoepelende organisatie van de Belgische bankensector, is vragende partij voor veel strengere maatregelen bij het verlenen van woonkredieten. De banken zouden net meer dan ooit moeten inzien dat kopers van een nieuwbouw veel lagere woonkosten hebben. Iets waarmee ze rekening moeten houden bij hun kredietverstrekking.

'Een woning kopen is niet voor iedereen'. Ik moet toegeven dat ik schrok toen ik het nieuws vrijdagochtend op de radio hoorde. Zeker als ik vernam dat die boodschap van de CEO van Febelfin, Karel van Eetvelt kwam. Die wil dringend een signaal geven dat een lening afsluiten bij een bankinstelling niet voor elke Belg is weggelegd.

Laat mij meteen duidelijk zijn. Febelfin en de Nationale Bank gaan hier veel te kort door de bocht. Want niet elke aanvraag voor een lening is dezelfde, er spelen meer factoren mee dan alleen maar het maandelijkse inkomen van de Belg. Banken, stap aub af van het oerklassieke systeem dat in grote lijnen zegt dat je een lening krijgt tot zolang de afbetalingen niet méér dan éénderde van je inkomen bedragen.

Wat zij anno 2019 helemaal over het hoofd zien, is dat energiezuinig wonen - iets dat almaar meer mensen doen - zich ook in de portefeuille laat voelen. De bouwkost mag dan wel hoger liggen dan vroeger, daartegenover staat dat de verwarmingskosten in een nieuwbouw een pak lager liggen. Alleen houden de banken daarmee geen rekening als iemand voor de aankoop van een nieuwbouw komt aankloppen.

Als CEO van een Antwerpse vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in compacte appartementen, wil ik uiteraard graag verkopen. Het tegendeel zou vreemd zijn. Maar het doel dat ik nastreef, is toch ook nobeler. Zo moeten we ervoor zorgen dat de Belg kan blijven klimmen op de woonladder. Ik word er alleen maar blij van als ik mensen over de vloer krijg die tot dan toe altijd huurden en plots toch eigenaar kunnen worden. Die boodschap wil je geven en niet dat een woning kopen nu eenmaal niet voor iedereen haalbaar is.

Uit ons onderzoek samen met de KU Leuven blijkt overduidelijk dat er gigantische verschillen in woonkost zijn tussen appartementsbewoners en eigenaars van een huis, maar ook tussen ouder vastgoed en nieuwbouw. Wie een nieuwe woning koopt, heeft al vlug een 10 procent lagere woonkost dan zij die in een woning van voor 2000 wonen. Nog opmerkelijker: een gezin in een appartement geeft gemiddeld 20,6 procent minder uit aan energiekosten dan eenzelfde gezin in een huis. Hoe dat komt? Simpel, een gemiddelde flat is kleiner dan een gemiddeld huis. Maar zelfs als we van gelijkaardige oppervlaktes uitgaan, valt de woonkost nog altijd 8 procent lager uit bij appartementen. Er zijn de laatste jaren nu eenmaal véél strengere isolatienormen van toepassing.

Onze oproep aan de banken is dan ook eenvoudig: verbreed jullie horizon, kijk naar de realiteit van de woningmarkt anno 2019 en durf bij het toekennen van een lening rekening houden met de maandelijkse verbruikskosten van een huis of appartement. Dat lijkt logisch, én toch wordt het vandaag gewoon genegeerd bij het toekennen van een lening.

Als ik zie dat er week na week duizenden jongeren de straat op gaan om te betogen voor een krachtiger klimaatbeleid én ook honderden bedrijven zich achter die visie scharen, dan is dit idee een stap in de goede richting. Want als politici en de banken deze redenering volgen, komen we automatisch uit bij het discours van de Vlaamse Bouwmeester en de stadsontwikkeling van de toekomst: compact, energiezuinig én betaalbaar.