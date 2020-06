Relancebeleid volstaat niet...

Een relancebeleid is niet voldoende. Alleen als we van het momentum een vliegwiel maken rond bestuurskwaliteit, maken we een kans in de coronacrisis. Dat moet zich ook vertalen in de cruciale fase die voor ons ligt.

Voor velen gaat de economische relance enkel om 'timely, targeted, and temporary'. Temporary: relance is de economie een tijdelijke boost geven. Targeted: stimuleringsuitgaven mogen niet te willekeurig zijn, maar moeten gericht zijn op specifieke sectoren die er het beste gebruik van kunnen maken. Timely: het is essentieel dat de middelen tijdig worden ingezet in een sector die op dat moment nog zwaar onder zijn potentieel presteert, zodat een hefboomeffect maximaal benut kan worden.

Het gaat erom te identificeren waar de overheid een tijdelijke rol kan spelen. Het is essentieel dat ons land strategische keuzes maakt in plaats van enkel de economie een duwtje in de rug te geven. Levenslang leren, een opleidingscultuur, mismatches op de arbeidsmarkt aanpakken. Zulke ingrepen, die op de lange termijn renderen en het economische draagvlak versterken, hebben we nodig om de rekeningen te betalen. In België, met zijn gebrekkige cultuur van verantwoording, is het echter gemakkelijker een consensus te vinden over het uitdelen van geld dan over slimme keuzes. Daar mogen we geen geduld voor hebben. De coronacrisis is meer dan een tijdelijke economische stilstand. De wereld na corona zal er anders uitzien.

Handicaps

België heeft enkele handicaps voor een effectief relancebeleid. Een ervan is de problematische begrotingscultuur: in goede tijden worden steeds excuses gevonden om advies om buffers aan te leggen in de wind te slaan. Nu worden we bij een gebeurlijke ramp onmiddellijk met torenhoge schuldniveaus geconfronteerd. Een prudentieel beleid anticipeert op schokken door marges op te bouwen. Ten tweede gaat men er nogal snel van uit dat we voor lange tijd in een situatie vertoeven waarin de rente lager ligt dan de economische groei. Dat is een cruciale veronderstelling die maakt dat een tijdelijke schuldexplosie tijdelijk blijft. Het belang van economische groei kan niet onderschat worden.

Verstandig geld uitgeven kan in bepaalde omstandigheden een positief hefboomeffect opleveren, maar in ons land zijn die omstandigheden erg precair. Ons land geeft voor bepaalde prioriteiten zoals onderwijs, gezondheid en innovatie al veel geld uit en de uitdaging is in de eerste plaats inzake doeltreffendheid en slimme keuzes een kwaliteitssprong te maken. Een doorlichting van de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven van onderwijs, pensioenen, gezondheidszorg, en klimaatbeleid was voor de coronacrisis essentieel, en is dat ook na de crisis. Goed bestuur impliceert dat in plaats van improvisatie vandaag degelijk denkwerk wordt geactiveerd dat hier vaak in de ijskast belandt.

Doordachte relance zou nu de slimme delen uit het Investeringspact activeren. Voorbeelden zijn de verbetering van de energie-efficiëntie in overheidsgebouwen, en de ontwikkeling van smart grids en opslagcapaciteit. Een slimme digitalisering van onze overheid is ook aangewezen. De afweging tussen kwaliteit en kwantiteit van beleid moet de rode draad zijn. Heeft ons openbaar vervoer gewoon extra geld nodig voor de NMBS, of heeft dat enkel zin als dat als een breekijzer gebruikt wordt voor deugdelijk bestuur bij onze vervoersmaatschappijen?

Taboes

Het belang van een effectieve relance na corona dwingt tot het doorbreken van taboes. Denk aan de obstakels voor avond -en nachtwerk waardoor veel e-commerce aan ons land is voorbijgegaan. Administratieve vereenvoudiging en een doorbraak in de stilstand van grote werven in ons land door een hervorming van het bestuursrecht zijn voorbeelden van de effectiefste relance, die zelfs geen cent hoeven te kosten.