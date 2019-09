Relatie bank met tussenpersonen heeft update nodig

De banken moeten hun verouderde samenwerkingsmodel met commerciële agenten moderniseren.

Financiële dienstverleners focussen de jongste jaren op structurele maatregelen zoals het sluiten van kantoren. De daling van het aantal financiële tussenpersonen is evenwel geen race to the bottom. Veranderende regelgeving en gericht financieel advies vragen om menselijke duiding en contacten.

De meeste financiële dienstverleners hebben ervoor gekozen het fysieke kanaal af te bouwen. Ook de maatregelen die KBC deze week aankondigde kunnen we in die context zien. Vaak wordt digitalisering als hoofdreden aangehaald, maar dat is een containerbegrip. Naast het vrijmaken van budget voor nieuwe digitale processen gaat het fundamenteel over de veranderende ‘customer journey’. Klanten komen steeds minder in een bank- of verzekeringskantoor.

Financiële dienstverleners worstelen met de vraag welke strategie ze het best hanteren. Sommige partijen zien het sluiten van concurrerende kantoren als een kans om zich te onderscheiden. Zo benadrukt DVV Verzekeringen zijn persoonlijke aanpak met de reclamecampagne ‘Oef, een mens’.

Ook in de Verenigde Staten zien we verschillen in aanpak. State Farm, een traditionele verzekeraar die zijn producten verdeelt via makelaars, maakte onlangs een reclamespot die lacht met onlineverzekeraars zoals de fintechstart-up Lemonade. Lemonade besloot de spot zelf te gaan promoten. Het hoopte op een pr-stunt die mogelijk positief zou kunnen uitdraaien voor het bedrijf.

Online

Hoe het ook zij, het belang van financiële tussenpersonen en kantoren is nog steeds niet te onderschatten, zeker in een B2B-context. Zo is de steeds strengere regelgeving een belangrijk struikelblok om sommige deals volledig online af te sluiten. In de VS stijgt zelfs het aantal makelaars voor het afsluiten van woningkredieten. Makelaars worden er de laatste jaren ook strenger gereglementeerd. Dat is een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. Zowat iedereen kon zich toen aanbieden als kredietmakelaar. Met de gekende gevolgen.

Ook in België zetten financiële dienstverleners in op kwalitatiever advies in de kantoren. Er zijn drie grote wijzigingen in de samenwerking tussen het hoofdkantoor en de tussenpersonen.

Ten eerste is er de regelgeving. Tussenpersonen kunnen de juridische en technische hulp van de hoofdkantoren goed gebruiken. Agenten zijn vaak commerciële satellieten die noch de tijd, noch de kennis hebben om permanent mee te zijn met nieuwe regelgeving.

Onheilspellende berichten over het sluiten van kantoren hebben een keerzijde. Tussenpersonen blijven belangrijk en kunnen een competitief voordeel zijn.

Een tweede domein is de noodzaak tot digitale samenwerking. Vaak zijn de tools waarmee tussenpersonen en hoofdkantoren samenwerken ver achterhaald. Denk aan een offerte die online werd aangevraagd of de afstand en beperkte communicatie tussen centrale klantendiensten en lokale relatiebeheerders. Vaak ‘praten’ de systemen in het hoofdkantoor onvoldoende met de lokale kantoren.

Tot slot hebben tussenpersonen nood aan een betere strategische samenwerking. De doelstellingen liggen vaak sterk uiteen. Denk aan de strategische beslissing van sommige traditionele verzekeraars om een online product aan te bieden. Wat doe je met de huidige commerciële afspraken met je bestaande makelaars, hoe behoud je dat vertrouwen?