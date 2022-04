Rijkentaks? Nee, dan liever toekomstobligaties...

Een rijkentaks is geen goed idee. Met toekomstobligaties schept de overheid verbondenheid in plaats van verdeeldheid in de maatschappij.

Er wordt weer geschermd met een rijkentaks. Ik vind het geen goed idee. Een rijkentaks is om te beginnen een weinig genuanceerde aanval op ondernemers en vermogen. Toegegeven, ik stel me soms ook vragen over wat de bijdrage is van een aantal 'ondernemers' en 'activiteiten' aan het versterken van onze economie. En inderdaad, grote vermogens ondersteunen niet altijd die projecten die onze economie productiever en innovatiever maken.

De overheid moet doeltreffender worden, haar eigen versplintering aanpakken, en beter investeren in de economische weerbaarheid van de volgende generatie.

Maar dat is een andere kwestie, die veeleer vereist positief en duurzaam ondernemerschap meer te belonen dan ondernemerschap en succes over de hele lijn te viseren. Dat belonen van ethisch ondernemen is iets waar we allemaal - overheid, rijken en minder rijken - een rol in dienen te spelen. Het gaat niet alleen over hoe rijk mensen zijn, maar vooral of ze die rijkdom op een zinvolle, integere wijze verwerven.

Voorts is het opnieuw een signaal dat in het verhaal van de krekel en de mier de spaarzame mier het onderspit delft. Dat was al het geval door de lage of negatieve rente. Dat wordt nu opnieuw het geval. Je kan dan argumenteren dat het alleen over de superrijken gaat. Maar dat is naast de kwestie. Een vermogende familie die haar patrimonium goed beheert en haar welvaart investeert in de lokale economie heeft meer verdienste dan een familie waarvan een nieuwe generatie het vermogen verbrast. En toch zal die eerste familie meer belast worden. Je moet vermogen niet bestraffen, je moet garanderen dat het zinvol wordt verworven - én aangewend.

De essentie De auteur

Jonathan Holslag is politicoloog aan de VUB.

Jonathan Holslag is politicoloog aan de VUB. De kwestie

Enkele partijen van de Vivaldi-coalitie broeden op een rijkentaks.

Enkele partijen van de Vivaldi-coalitie broeden op een rijkentaks. Het voorstel

Een rijkentaks is een slecht idee. Toekomstobligaties zijn een beter idee. De overheid creëert dan kansen voor de eigen spaarders, het werkt herverdelend en schept verbondenheid in plaats van verdeeldheid in de maatschappij.

Er zijn ook praktische bezwaren. Zelfs als je de eerste twee ethische overwegingen terzijde laat en aanneemt dat kapitaalkrachtige spelers vooral bezig zijn met eigenbelang en minder met ethiek, dan nog is het erg moeilijk kapitaal zwaarder te belasten dan in andere landen. Kapitaal is vluchtig, zeker bij de meest vermogende families.

Lapmiddel

Een vierde voorbehoud is dat hoewel we de rijken snel verdenken van opportunisme en kortzichtig winstbejag, de kortzichtigheid en het opportunisme elders een even groot risico vormen. Als ik hier en daar naar politici luister, dan wordt het heffen van bijkomende belastingen vooral gezien als een lapmiddel om via grotere overheidsuitgaven de impact van de inflatie te verzachten.

Dat is allemaal goed en wel, maar zulke uitgaven helpen onze economie evenmin te versterken. De overheid wordt er niet doeltreffender door of investeert niet meer in de economische weerbaarheid van de volgende generatie. Herverdeling is belangrijk, maar is alleen effectief als de solidariteit tussen de generaties even belangrijk is als de solidariteit binnen een generatie.

Er is misschien een positiever alternatief voor een rijkentaks: toekomstobligaties. Die obligaties zouden steevast verbonden zijn aan infrastructuurprojecten met een groot publiek belang en een duurzaam, ethisch karakter. Denk aan nieuwe energie, openbaar vervoer, de modernisering van het patrimonium in onze steden, waterhuishouding, scholen... De obligaties kunnen worden uitgegeven door publieke en private spelers, eventueel met een overheidsgarantie en onder toezicht van een strenge regulator.

Geef een gezin dat 1.000 euro investeert in toekomstobligaties een hogere rente dan een gezin dat 1 miljoen euro investeert.

Die toekomstobligaties hebben grote voordelen. Ze dwingen de overheid beter na te denken over de koppeling tussen de kapitaalmarkt en de reële economie. Ze dwingen ze ook kansen te scheppen voor de eigen spaarders in plaats van vaak naar grote buitenlandse investeerders te kijken. En ze dwingen om meer te investeren in zaken die vitaal zijn in een economie. In het beste geval kunnen we zelfs evolueren naar een situatie waarin de belastingdruk wat vermindert en gezinnen met de extra ruimte veilig kunnen investeren.

En dat brengt ons bij een tweede voordeel. Toekomstobligaties kunnen herverdelend werken. Als ze worden voorbehouden aan ingezetenen en op naam blijven, lijkt het me perfect aanvaardbaar te werken met een getrapt rendement. Kleine vermogens met een inleg van 1.000 euro kan men een significant hogere rente geven dan gezinnen met een inleg van 1 miljoen euro. Op die manier schept men verbondenheid in plaats van verdeeldheid. Verbondenheid tussen inkomensgroepen, maar ook verbondenheid tussen burgers en belangrijke infrastructuurprojecten die voor hun toekomst zo belangrijk zijn.