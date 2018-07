Rode Duivels, niet forceren op sociale media!

Door Sam Kerkhofs, CEO van digitaal media- en sportmarketing-bedrijf Sporthouse Group dat onder meer alle online platformen beheert van de Rode Duivels Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Youri Tielemans en Nacer Chadli

In de laatste rechte lijn naar de WK-finale is het duidelijker dan ooit dat topsport, en zeker voetbal, ook non-stop online wordt beleefd. Je kan geen socialmediakanaal openen zonder dat bekenden en nobele onbekenden, al dan niet onderbouwd, er hun mening ventileren over alles wat met de FIFA World Cup te maken heeft.

Tegelijk merk je ook dat op social media een soort van ‘fear of missing out’ heerst, in populaire taal FOMO genoemd, bij zowel merken en media als bij voetballers. Het klopt dat ze dit hoogtepunt niet mogen laten passeren omdat de commerciële mogelijkheden zo talrijk zijn. De relevantie van de geproduceerde content is echter vaak ver te zoeken.

De drang om zo veel mogelijk mensen te bereiken en viraal te gaan is vaak groter dan het brengen van een authentieke boodschap bij een juiste doelgroep. Terwijl dat laatste net de bedoeling moet zijn. Wat is een volger waard als het niet de juiste volger is?

Ook spelers, al dan niet geadviseerd door gespecialiseerde bedrijven, trappen in deze val. In een nooit eerder gezien tempo worden grappige tweets en filmpjes de wereld in gestuurd met als doel ‘winning the internet’.

De uitdaging is niet zo veel mogelijk likes en tweets te verzamelen. Wel de opbouw van een duurzame relatie met de fans.

Een succesvolle socialmediastrategie gaat nochtans stukken verder dan het simpele streven naar bereik en volgers. Er zijn genoeg socialmediaplatformen, elk met hun specifieke publiek, tone of voice en mogelijkheden, om niet te hoeven vervallen in de eenheidsworst die we opgediend krijgen. Een uniek verhaal vertellen kan nog steeds, maar de centrale vraag is wat men ermee wil bereiken.

In het geval van een voetballer kan dat het binnenhalen van commerciële deals zijn. Maar een professionele voetballer uit een topcompetitie is in de meeste gevallen slechts deels of helemaal geen eigenaar van zijn portretrechten. Daardoor moet hij rekening houden met zijn werkgever en de teamsponsors, die altijd sectorexclusiviteit eisen. Hij kan dus niet zomaar een overeenkomst sluiten met gelijk welk merk.

Zakcent

Bovendien is het gevaarlijk om te scoren met tijdelijke succesjes die een aardige zakcent opleveren, maar die de positionering van de voetballer als merk aantasten. Het vertellen van een samenhangend verhaal, met de nadruk op wie de voetballer echt is, zal op lange termijn vaker lonen dan het veilen van enkele occasionele tweets of posts op Instagram. Het is dan ook normaal dat men zich bij een dergelijke merkstrategie en personal branding laat adviseren door gespecialiseerde bedrijven.

Om via atleten aan goede storytelling te doen moet je de atleet ook echt kennen. Het team achter Rode Duivel Michy Batshuayi heeft dat goed begrepen. Ook al spreekt Michy het niet, toch zijn zijn posts in vlekkeloos Engels een afspiegeling van wie hij echt is: een jonge kerel met meer zelfspot dan de gemiddelde voetballer. Iemand die het leven met veel humor opneemt. Dat is van goudwaarde in het socialmedialandschap. Als een atleet dit soort zaken niet in zich heeft, heeft het geen zin hem toch zo te willen positioneren. Een bankzitter portretteer je niet als zeer actief en vrolijk. Dan val je vroeg of toch door mand.

Forceren

Social media gaat niet over het forceren van interactie, of het nu tussen voetballers onderling is of door merken die een graantje willen meepikken van het huidige succes. Het gaat over het bouwen aan een online relatie met je fans. Eens die er is, kan men de vruchten ervan veel makkelijker plukken.

Door de juiste content op het juiste moment bij de juiste fan te krijgen overstijg je de vergankelijkheid ervan. Dat is de heilige graal van de sociale media.

Digitale communicatie via social media is nog niet helemaal volwassen. Maar waar het tot enige tijd geleden enkel over ‘awareness’ en ‘engagement’ ging, draait het nu ook om ‘return on investment’. Toch kan het af en toe beter zijn om even stil te staan en na te denken in plaats van te kannibaliseren. Als men dat doet, zullen de resultaten volgen.