Roken verbieden in huurcontracten kan wel

Afspraken maken tussen huurder en verhuurder over een rookbeperking of een rookverbod kan best wel.

Door Sophie Stijns, hoogleraar Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, en Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker

Katelijne D'Hauwers van de Verenigde Eigenaars stelt dat verhuurders huurders niet kunnen verbieden om te roken in een huurwoning omdat dergelijk verbod een schending kan inhouden van het recht op privacy of omdat dit verbod kan ervaren worden als discriminatie (‘Rokers of huisdieren weigeren mag niet’, De Tijd, 30 juni).

De wens van een verhuurder om niet te verhuren aan een roker valt niet onder een wettelijke discriminatiegrond

Deze stelling is ongenuanceerd. In opdracht van Kom op tegen Kanker verrichtte de rechtsfaculteit van de KU Leuven diepgaand onderzoek naar de wettelijke mogelijkheden om het rookverbod uit te breiden. Dit onderzoek wees onder meer uit dat er in het contractenrecht geen wettelijke bepaling bestaat die belet dat contractanten een clausule in het huurcontract opnemen die strikter is dan het wettelijk rookverbod. Op voorwaarde uiteraard dat de contractvrijheid van de partijen wordt gerespecteerd.

Schermvullende weergave Sophie Stijns ©rv

In het contractenrecht geldt als uitgangspunt het beginsel van de wilsautonomie. Mits nuanceringen en wettelijke beperkingen, betekent dit dat elke burger in beginsel vrij beslist om al dan niet een contract af te sluiten en dat de contractpartijen in de regel vrij de inhoud van hun overeenkomst bepalen. In de onderhandeling voor het sluiten van een huurcontract kan men het roken ter sprake brengen en het ‘modaliseren’, door afspraken te maken om het recht op roken te bevestigen, te beperken of te verbieden. Zo kan men bijvoorbeeld bepaalde gemeenschappelijke ruimtes rookvrij willen houden of het roken expliciet toelaten in welbepaalde ruimtes.

Zelfbeschikking en gezondheid

De contractvrijheid is echter niet absoluut en kent correcties en beperkingen door regels van dwingende aard. In deze materie moet men rekening houden met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat het recht op het privéleven waarborgt. Dit artikel garandeert het recht op zelfbeschikking, waaruit rokers een recht om te roken kunnen afleiden. Het artikel garandeert ook een recht op gezondheid, wat voor niet-rokers betekent dat zij niet kunnen gedwongen worden om mee te roken (bijvoorbeeld in aanwezigheid van jonge of zieke kinderen of van overgevoeligheid). Het recht op zelfbeschikking van de roker en het recht op gezondheid van de niet-roker zijn grond- en mensenrechten die evenwaardig zijn aan elkaar.

Zo ontstaat een spanningsveld tussen de rechten van de roker en die van de niet-roker, waarbij aandacht moet uitgaan naar de belangen van elkeen en de concrete omstandigheden. Deze afweging zal bij een geschil over roken of een rookbeperking uiteindelijk door een rechter moeten gebeuren.

Schermvullende weergave Marc Michils ©rv

Hierbij rijst vaak de vraag of een burger door een rookbeperking of -verbod in zijn contract te aanvaarden eigenlijk wel geldig ‘afstand’ kan doen van zijn grondrecht. Kan men zijn recht om te roken ‘opgeven’? Welnu, afstand moet steeds ondubbelzinnig en vrij van dwang zijn. Daarenboven - en dit is hier van belang - mag de afstand niet volledig zijn: zij moet in tijd en ruimte beperkt worden. Indien het prijsgeven van een recht op roken kadert in een specifieke contractuele context en dus geen aanleiding geeft tot een absolute afstand van het grondrecht, is dergelijke afstand in beginsel mogelijk, rechtsgeldig en proportioneel tot het recht waarvan men afstand neemt.

Contractanten kunnen bijgevolg afspreken dat de roker op bepaalde plaatsen in of rond de huurwoning (zoals op het terras, in de tuin, in gemeenschappelijke delen of in de woning) en/of op bepaalde tijdstippen (zoals tijdens het weekend, na 18.00u) niet zal roken.

Niet de roker, wel het roken wordt geweerd

De wens van een verhuurder om niet te verhuren aan een roker valt niet onder een wettelijke discriminatiegrond. Deze keuze kan de legitieme uitdrukking zijn van de wil om onder andere de gezondheid te beschermen, de brandveiligheid te verhogen en financiële schade door rook preventief te vermijden.

Overigens: de roker is niet zelf het doelwit van een clausule over roken. Een rookbeperking of een rookverbod regelt het rookgedrag van de contractanten en, indien overeengekomen, zijn bezoekers. Niet de roker, wel het roken wordt geweerd.

Buren

Clausules in huurcontracten die het roken regelen, kunnen - zeker in flatgebouwen en vakantiewoningen - een effectief middel zijn om relaties tussen buren te verduidelijken, om goed nabuurschap te garanderen en om conflicten en gerechtelijke procedures te vermijden.

Om de gezondheidsschade door meeroken te vermijden raadt Kom op tegen Kanker huurders en verhuurders dan ook aan om clausules in huurcontracten op te nemen die roken minstens regelen en beperken en, zo mogelijk op proportionele wijze verbieden.