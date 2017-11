Rutte heeft ongelijk over de dividendbelasting

België wordt mee het bad ingetrokken nu de Nederlandse premier Mark Rutte ons land neerzet als voorbeeld van ‘hoe het niet moet’ als je aantrekkelijk wil blijven voor multinationals. Argumentatie voor de afschaffing van de dividendbelasting is er evenwel niet. Tenzij het belang van Shell en Unilever, samen goed voor twee derde van de 1,4 miljard euro die de heffing Nederland jaarlijks opbrengt.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden

Het is een discussie die je niet kan winnen of verliezen, want je hoeft niet echt iets te bewijzen. Een beetje zoals Schiphol dat wil uitbreiden maar weet dat het daarmee de geluidsnormen zal overschrijden als het die zou meten. Daarom ‘meet’ het ze dus niet meer, maar ‘berekent’ het de overlast, en dat kan het feestje weer verder. In deze discussie over de dividendbelasting is het een beetje van hetzelfde.

Je hoopt dat die multinationals wat tewerkstelling opleveren. Daar begint de ellende.

Je schaft een bronheffing af om aantrekkelijk te blijven voor buitenlands kapitaal. Akkoord. Je hoopt daardoor dat multinationals blijven of dat er meer komen. Akkoord. Je hoopt dat die multinationals wat tewerkstelling opleveren. Daar begint de ellende.

Al die multinationals samen leveren ongeveer 40% van de tewerkstelling op. Als bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Shell verdwijnt, verdwijnen niet alle upstream-, downstream- en distributie-activiteiten in dat land en blijft een hoop van die 40% tewerkstelling gewoon overeind.

Overigens, multinationals staan dan wel in voor ongeveer 40% van de tewerkstelling, maar de groei van die tewerkstelling komt het laatste decennium toch hoofdzakelijk van de kmo’s. Die zijn goed voor ongeveer 70% van de economie en 60% van de tewerkstelling. Die laatste is uiteindelijk ook de graadmeter voor hoe goed het echt gaat met je lokale economie.

Kapitaal aantrekken

Geen enkel bedrijf ter wereld neemt beslissingen enkel op basis van fiscale argumenten. Om fiscaal te kunnen plannen heb je klanten nodig die iets van je willen en er ook nog voor betalen. Vandaar dat de vennootschapsbelasting als primaire doelstelling had om bij te laten dragen tot de infrastructuur van de landen waar een bedrijf die infrastructuur consumeert. Dat kunnen hoogopgeleide mensen zijn, rechtszekerheid, subsidies (hoe kwalijk ook), en harde infrastructuur zoals wegen, gebouwen en voorzieningen, net zoals fileleed en de eventuele milieu-impact.

De vennootschapsbelasting is al twee decennia onderheving aan erosie

Die vennootschapsbelasting is al twee decennia onderheving aan erosie. En ondanks de EU-Gedragscode vanaf de jaren ‘90 is er niets verbeterd. De aangeboden fiscale faciliteiten werden wat minder algemeen, de rulings wat specifieker, en de tarieven vooral algemeen heel wat lager. Zo betalen Shell en Uniliver, in lijn met de meeste multinationals in West-Europa, dunne tot flinterdunne vennootschapsbelastingen.

En nu is er dus die dividendbelasting, een bronheffing die geheven wordt bij uitkering van winst. Waar de vennootschapsbelasting een heffing is voor de vennootschap, is de bronheffing er voor de aandeelhouder. Sommigen gooien die samen, wat wellicht steunt op de foutieve maar al te vaak gehanteerde veronderstelling dat de vennootschap samenvalt met het belang van de aandeelhouders. Die bronheffing is er enkel omdat de aandeelhouder in een ander land is gevestigd dan de uitkerende vennootschap, en dus om de aandeelhouder te laten mee bij dragen in dat andere land.

Er is geen econoom te vinden die die afschaffing van de dividenbelasting kan of wil rechtpraten

De cirkel sluit dus, en daarom is er geen econoom te vinden die die afschaffing van de dividenbelasting kan of wil rechtpraten. De enige poging werd gedaan door een niet-econoom en hoogleraar belastingrecht die zowel in Elsevier als op Radio 1 zich vermakelijk vastreed in zijn potpourri van argumenten.

Het leek te maken te hebben met het feit dat de VS (misschien) naar een ander vennootschapsbelastingstelsel overstapt en die Nederlandse bronheffing dan niet meer kan verrekenen. Hij vergat er wel bij te zeggen dat dat niet meer kan omdat die dividenden - met name voor grotere investeerders - dan ook niet meer in de VS belast zijn en het algemene vennootschapsbelastingtarief daalt van 35% naar 15%. Een belangrijk detail, zou ik denken. En dan te bedenken dat bijlange na nog niet duidelijk is hoe dat stelsel eruit gaat zien eens het belastingplan door de twee Amerikaanse wetgevende kamers is gepasseerd.

Houvast

Zolang we geen fundamentele en gelijkgestemde antwoorden kunnen formuleren ‘of’ en ‘op welke basis’ we vennootschappen en buitenlandse aandeelhouders wensen te belasten, is de bronbelasting het enige houvast voor landen om zich van een bijdrage van buitenlandse investeerders te verzekeren. Een buitenlandse investeerder die zelf niets afdraagt, is er mogelijks een die je niet wil. Zeker omdat de relatie tussen investeren en andere voordelen (dan de vennootschapsbelasting) zoals tewerkstelling op hoofdkantoorniveau niet keihard is, integendeel. Voor heel wat hoofdkantooractiviteiten is de hoogte van de investering en de tewerkstelling die ze oplevert heel beperkt.

Zonder consensus zal zowel de ‘race naar de bodem’ als de fiscale ‘planningsmachine’ overeind blijven.

Het klopt dat zo’n bronheffing onder bepaalde omstandigheden knap vervelend kan zijn. Dat heeft te maken met het feit dat de vennootschapsbelastingsystemen van landen niet symmetrisch en op elkaar zijn aangesloten. Hetzelfde geldt voor de belastingverdragen die landen hebben afgesloten.

Bedrijven gaan naar waar er klanten zijn die willen betalen. De locatie van het hoofdkantoor is relatief vanuit fiscaal perspectief, met flinterdunne afdrachten van vennootschapsbelasting en wegsmeltende bronheffingen. Je kan aan veel knoppen draaien voor een eventuele oplossing, maar de hamvraag is: wat is de rol van vennootschappen in ons economisch en fiscaal systeem, en hoe gaan we het gat dichtrijden als we vennootschapsbelasting en bronheffingen - als simpelste oplossing - zouden laten vallen? Er zijn mogelijkheden legio, maar nog geen consensus. Zonder consensus zal zowel de ‘race naar de bodem’ als de fiscale ‘planningsmachine’ overeind blijven.