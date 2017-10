Rutte moet laveren in Brussel én Den Haag

Het grote vraagteken van de nieuwe Nederlandse regering is haar visie over de toekomst van Europa. Premier Mark Rutte (VVD) zal zich toch moeten mengen in het debat, wil hij niet achter Emmanuel Macron en Angela Merkel aan hobbelen.

Door Martin Visser, verslaggever en columnist bij de Financiële Telegraaf

De nieuwe coalitie heeft een Nederlands record verbroken. Het is 210 dagen geleden dat er verkiezingen waren. En daar komen nog een paar dagen bij, want nu het regeerakkoord klaar is, moet premier Mark Rutte zijn ministerploeg nog samenstellen.

Draagt Nederland met zijn lagere winstbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting bij tot een race naar de bodem?

Het duurde lang, erg lang. Het formatierecord uit 1977 (208 dagen) is inmiddels gesneuveld. Maar in Nederland verwezen commentatoren graag naar België, waar het in 2010-2011 liefst 541 dagen duurde voor de regering-Di Rupo kon aantreden. En daar was in de lange tussentijd toch ook alles goed gegaan?

Toch gaat die vergelijking niet op. In België zette de lange formatie destijds onder meer een automatische rem op de overheidsuitgaven. Nieuw beleid kon immers niet worden gemaakt. Zo’n rem had Nederland in deze periode eigenlijk niet nodig. De Nederlandse begroting staat in de plus en de staatsschuld zakt tot onder 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De langdurige regeringsvorming was juist schadelijk, omdat Nederland nog midden in een reeks hervormingsprocessen zit. En die stonden helaas ook stil. Het Nederlandse pensioenstelsel is hoognodig aan revisie toe, ons belastingsysteem is een onontwarbaar kluwen van aftrekposten en toeslagen, en de al te flexibele arbeidsmarkt schreeuwt om veranderingen.

De Nederlandse verkiezingsuitslag dwong de politiek ertoe met vier partijen samen te werken. De coalitie van de liberale partijen VVD en D66 en de christelijke partijen CDA en ChristenUnie stond voor de lastige opgave met slechts één zetel meerderheid in het parlement en één zetel meerderheid in de senaat tot overeenstemming te komen. En dan te bedenken dat al die hervormingsvraagstukken zo gevoelig liggen.

Nuttige investering

Het is daarom begrijpelijk dat de formatie zo lang duurde en dat het eindresultaat een gedetailleerd regeerakkoord is. Hopelijk zijn die vele dagen een nuttige investering geweest in een stabiele regering-Rutte III. Of dat zo is, zal nog moeten blijken. Vooral tussen D66 en de ChristenUnie schuurt het vanaf het begin. En dan zijn er in maart 2018 alweer gemeenteraadsverkiezingen, een wel heel snelle tussentijdse populariteitspoll voor de nieuwe ploeg.

Vooraf was de vrees dat dit bedachtzaam in elkaar geknutselde kabinet niet heel ambitieus zou worden. Maar die angst lijkt niet bewaarheid. Het motto van het gisteren gepresenteerde regeerakkoord, ‘Vertrouwen in de toekomst’, is wellicht nogal vlak en mat, de afspraken op economisch gebied zijn dat niet.

Altijd kun je zeggen dat het glas halfleeg is en dat nóg meer ambitie had moeten worden getoond. Maar het is een feit dat de nieuwe regering voortvarend doorgaat met de afbouw van de fiscale subsidiëring van hypotheken, dat de belasting op werken flink wordt verlaagd, dat de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt aangepakt en dat de werkgeversrisico’s voor het in dienst nemen van personeel worden teruggedrongen.

De slag met het buitenland wordt ook stevig ingezet. De winstbelasting voor bedrijven daalt van 25 naar 21 procent en de dividendbelasting wordt afgeschaft, wat voordelig is voor buitenlandse bedrijven. De vraag is wel of Nederland zo niet bijdraagt aan de race naar de bodem die de Europese landen en ook de Verenigde Staten in haar greep houdt. Wat internationale afstemming is gewenst.

Oogarts

Een groot vraagteken is het Europa-standpunt. Bekend is dat premier Rutte niet van visie houdt. Grappend verwijst hij visionairs door naar de oogarts, waarbij hij de discussie over de toekomst van de Europese Unie en de eurozone omzeilt. Rutte moet nu niet alleen laveren in Brussel, maar ook in Den Haag, want coalitiegenoot D66 is uitgesproken proEuropa, terwijl het CDA en de ChristenUnie zeer sceptisch zijn.

De lijn van vergaande politieke integratie die Merkel en Macron lijken voor te staan, kan in Nederland op een zeer kritische ontvangst rekenen.

Toch zal Rutte zich moeten mengen in het debat. Anders loopt hij het risico dat Nederland achter het duo Emmanuel Macron en Angela Merkel aan moet hobbelen. En de lijn van vergaande politieke integratie die beiden lijken voor te staan, kan in Nederland op een zeer kritische ontvangst rekenen.

Voorlopig zal de premier zijn handen vol hebben aan de politiek in eigen land. Ga er maar aan staan om met zo’n minimale meerderheid, met vier partijen die niet zo’n trek hadden in elkaar, een stabiele regering te vormen.