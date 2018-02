Schaf de play-offs in het voetbal af

Bij een hervorming van de voetbalcompetitie in de Jupiler League schaft men beter de play-offs af. Dat kan meer stadionbezoekers en hogere tv-rechten opleveren, en misschien ook de almaar stijgende ticketprijzen drukken.

De competitievorm van de Belgische Jupiler Pro League staat nog maar eens ter discussie. Vandaag vergadert de Pro League over de toekomstige competitieformule voor reeksen 1A en 1B. Vooral de play-offs moeten het ontgelden. Na vele jaren met een eenvoudige competitievorm, een competitie met 18 clubs zonder play-offs, is in 2009 het aantal clubs teruggebracht tot 16, met een complex systeem van diverse play-offs en barragewedstrijden.

Schermvullende weergave ©Lieven Van Assche

Stellen dat deze hervorming een groot succes is geweest, zou de waarheid geweld aandoen. Zowat iedereen was ertegen, niet het minst de supporters. Die vinden het kampioenschap nodeloos complex en bovendien oneerlijk omdat niet de best presterende ploeg over het hele seizoen kampioen wordt.

Vorig jaar heeft men er niets beter op gevonden dan een gedrocht van een competitievorm te creëren: professionele afdelingen A en B, met respectievelijk 16 en 8 clubs, gebaseerd op de gratuite en opportunistische bewering dat België te klein zou zijn voor meer dan 24 professionele clubs. Die 8 clubs in 1B moeten dan wel, om de wintertijd te vullen, twee kampioenschappen afwerken, en de twee winnaars van die kampioenschappen spelen de finale voor promotie naar 1A. Niet de best presterende ploeg over het gehele seizoen promoveert. Anders was niet Antwerp maar Lierse vorig jaar gepromoveerd naar 1A.

Dezelfde kritiek geldt voor de play-offs. Niet de best presterende ploeg over het hele seizoen in 1A wordt kampioen. Een middelmatige ploeg op de zesde positie in de reguliere competitie, die het geluk heeft de laatste 10 speeldagen blessurevrij te zijn, kan play-off 1 winnen. Aan de zielloze play-off 2 moeten we geen woorden meer vuil maken. Die play-offs horen bij het groot vuil thuis.

Beter is het terug te keren naar een reguliere competitie zonder play-offs en met meer clubs. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het aantal teams dat een sportliga in de hoogste afdeling toelaat kleiner is dan het welvaartsoptimale aantal teams, waarbij niet alleen de belangen van de grote clubs maar ook de voorkeuren van de supporters mee in rekening worden gebracht.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Een eenvoudig cijfervoorbeeld in bijgevoegde tabel verduidelijkt dat. De kolommen 1 en 2 spreken voor zich, in de derde kolom is verondersteld dat de gemiddelde opbrengst per wedstrijd vrij sterk daalt, door een groter aantal mindere teams en minder goede wedstrijden. In het belang van de clubs, vooral van de grote, zal de liga kiezen voor 16 teams, omdat dan de gemiddelde opbrengst per club het hoogst is (kolom 5), terwijl de totale opbrengst voor de liga het hoogst is bij 20 teams (kolom 4).

Een reguliere competitie met 20 clubs zonder play-offs vergt 38 speeldagen. Dat is twee speeldagen minder dan de 40 speeldagen in de huidige competitie met 16 teams en play-offs. Die formule impliceert ook een totaal van 380 eersteklassewedstrijden per seizoen tegenover slechts 330 nu (240 reguliere wedstrijden en 90 play-offwedstrijden).

Dat kan meer stadionbezoekers en hogere tv-rechten opleveren. Een groter aanbod van eersteklassewedstrijden kan wellicht ook de stijgende ticketprijzen drukken.