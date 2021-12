Schakel tandje bij voor onze groeibedrijven...

Investeerders pompten dit jaar een recordbedrag in onze digitale groeibedrijven. Maar dat is geen reden om hoog van de toren te blazen. België verliest terrein op onze buren.

Bij de eindafrekening in december gaan we voor 2021 in de richting van 1,4 miljard euro durfkapitaal (tegenover 1,2 miljard euro in 2020) dat in onze scale-ups werd geïnvesteerd. En dan laten we biotech nog buiten beschouwing.

Durfkapitalisten die echt grote kapitaalrondes kunnen volgen zijn er nauwelijks in ons land, en die die er wel zijn kijken nadrukkelijker naar Nederland.

Durfkapitaal ophalen om snel te kunnen groeien is van levensbelang voor onze scale-ups, die van meet af aan opboksen tegen concurrenten uit alle windstreken. De bedrijven die internationaal het snelst een vuist maken, pikken dikwijls het grootste deel van de markt in. Denk aan de Brusselse eenhoorn Collibra, die zowel in Europa als in de VS tot de marktleiders in databeheer gerekend wordt.

Door het soepele monetair beleid en het gebrek aan rendement is er goedkoop geld in overvloed. Dat maakt het gemakkelijker om voor grotere kapitaalrondes te gaan. Europese technologie beleeft bovendien een ongezien momentum nu het ecosysteem matuur wordt: in 2021 werd 100 miljard dollar geïnjecteerd in Europese techbedrijven. Amerikaanse fondsen lopen elkaar voor de voeten om de interessantste zaakjes te doen.

Frederik Tibau is Expert Digital Innovation & Growth van de technologiefederatie Agoria.

Toch is er weinig reden om hoog van de toren te blazen in ons land. Ondanks een nieuw recordjaar verliezen we terrein op onze buren. Tal van Europese landen zagen de investeringen in hun techbedrijven dit jaar verdubbelen tot verdriedubbelen. Die groei is vooral het resultaat van extra grote kapitaalrondes die stilaan gemeengoed worden: in 2021 lieten 152 Europese techbedrijven (waarvan drie Belgische) een ronde van meer dan 100 miljoen dollar optekenen.

In Nederland brachten twee groeiers - Mollie en Messagebird - samen 1,6 miljard euro bij elkaar, meer dan al onze scale-ups samen. Zweden, dat minder inwoners telt dan België, pakte uit met megakapitalisaties van de batterijproducent Northvolt (2,5 miljard euro) en de fintechspecialist Klarna (1,4 miljard euro). In Frankrijk is de gemiddelde omvang van een Serie A-ronde dit jaar toegenomen tot ruim 15 miljoen euro, tien keer meer dan in België.

Unicorns

Nu zeggen de grootteordes van kapitaalrondes niet alles, en hoeven we ons niet blind te staren op het feit dat we in België op drie unicorns blijven steken (321 in Europa). Maar in een first-to-scale omgeving kan je er niet omheen dat de bedrijven waar het meeste kapitaal naartoe vloeit het beste gewapend zijn op het wereldwijde strijdtoneel. De Brusselse maaltijdbezorger Take Eat Easy werd enkele jaren geleden weggeblazen door de honderden miljoenen euro’s van Deliveroo en Uber Eats.

Hoe komt het dat er in een boerenjaar voor de Europese technologie relatief weinig ‘later stage’-groeibedrijven, die tientallen tot honderden miljoenen tanken voor hun globale expansieplannen, bijkomen in België?

Durfkapitalisten die echt grote kapitaalrondes kunnen volgen zijn er nauwelijks in ons land. En die die er wel zijn kijken steeds nadrukkelijker naar Nederland omdat ze ervan uit gaan dat het rendement boven de Moerdijk groter is.

Belgische ondernemers zijn voorzichtig in vergelijking met hun collega’s in Zweden, Frankrijk en Nederland, en werken sneller naar een exit toe.

Belgische ondernemers zijn voorzichtig in vergelijking met hun collega’s in Zweden, Frankrijk en Nederland, en werken sneller naar een exit toe. ‘De sterkste Belgische techspelers hebben hun kapitaalrondes achter de rug. De bedrijven die daar net onder zitten, sturen vaak aan op een verkoop’, klonk het enkele dagen geleden op het investeerdersevent The Big Score in Gent. Dat meerwaarde op aandelen niet belast wordt in België is daar niet vreemd aan.

Dat ons land onvoldoende op de kaart staat als techhub speelt ons parten. Buurlanden die zwaar hebben ingezet op het vermarkten en promoten van hun hubs en bedrijven plukken daar de vruchten van. Wie het luidst roept, wordt het best gehoord.

Techhubs die veel investeringen aantrekken zijn een magneet voor internationaal talent. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de best gekapitaliseerde bedrijven kunnen het vlotst de mensen aantrekken die nodig zijn om ze te doen uitgroeien tot wereldspelers. Talent en kapitaal vormen een vliegwiel.

Techparels

Wie groter wil leren denken, kan niet heen om het belang van inspirerende voorbeelden zoals Collibra, Odoo, Showpad en Deliverect. Lokale techparels zijn enorm belangrijk voor een ecosysteem, en worden het best nadrukkelijk in de kijker geplaatst.

Belgen hebben hopen geld op hun spaarboekje staan dat niets opbrengt. Meer doeltreffende manieren vinden om dat kapitaal in de economie te injecteren lijkt een must.

Voorts kunnen doorgedreven marketinginspanningen gekoppeld worden aan doordachte fiscale hervormingen om een land op de kaart zetten. Enkele maanden geleden volstond een fiscaal gunstige regeling voor aandelenopties om alle schijnwerpers op het kleine Letland te richten.

Belgen hebben ook hopen geld op hun spaarboekje staan dat niets opbrengt. Meer doeltreffende manieren vinden om dat kapitaal in de economie te injecteren lijkt een must. En waarom zouden opbrengsten uit succesvolle investeringen niet wat minder - of niet - belast worden als ze terug naar het ecosysteem vloeien?