Scholen weer openen is geen ja-neeverhaal...

Door na de paasvakantie scholen weer te openen mits maatregelen voor social distancing kunnen we de oplopende langetermijnkosten van deze gezondheidscrisis proberen in te dijken en de leerlingen een perspectief bieden.

Het opschorten van de lessen heeft grote gevolgen voor de jeugd. Het vroegtijdig schoolverlaten dreigt te pieken en meer jongeren zullen onder de categorie van NEET (Not in Employment, Education or Training) vallen. De jaarlijkse kosten lopen voor deze groep op tot 1,42 procent van ons bruto binnenlands product. Bovendien dreigen meer leerlingen het basisniveau niet te halen, wat de economische groei op lange termijn jaarlijks met 0,08 procentpunt dreigt aan te tasten. Door het gemiste onderwijs zullen de leerprestaties dalen, wat opnieuw gevolgen heeft voor onze toekomstige welvaart.

In afwachting van het heropenen van de scholen stelde minister van Onderwijs Ben Weyts enkele maatregelen voor. Die goedbedoelde maatregelen zullen echter zowel de kansarme als de meest excellente leerlingen benadelen. De vier uur preteaching per dag (waarbij de nieuwe leerstof achteraf in de klas nog eens wordt herhaald, maar aan een sneller tempo) werkt vooral goed voor de sterke leerlingen, leerlingen met een hoog schools engagement en vakken zonder fysieke handelingen.

Twee uur

Ouders zouden hun kinderen slechts twee uur per week moeten helpen. Maar niet alle ouders kunnen hun kinderen didactisch bijstaan, noch zullen en mogen ouders uit de kansrijke gezinnen hun kinderen onderwijs ontzeggen door zich aan dit voorschrift te houden.

Nu de druk op de gezondheidszorg beheersbaar lijkt, moeten we dringend het debat over de kosten en baten voeren.

Scholen zullen verder focussen op essentiële leerstof. Als dat overeenkomt met de minimale doelstellingen zoals vastgelegd in de eindtermen leidt dat tot het verlagen van de lat, terwijl zowat alle internationale vergelijkingen aantonen dat we net de groep van excellente leerlingen aan het verliezen zijn.

Ook de evaluatietijd wordt ingekort, door meer vakken te evalueren via permanente evaluatie. Maar je kan de spelregels niet veranderen tijdens het spel. Didactisch onderzoek toont aan dat de evaluatievorm bepalend is voor hoe leerlingen de leerstof benaderen en verwerken.

Tot slot moeten zomerscholen leerlingen die grote leerachterstand hebben bijspijkeren. Hoewel onderzoek aantoont dat zomerscholen effectief zijn, werken ze stigmatiserend en bereiken ze door hun vrijwillige basis niet de beoogde doelgroep. Het zou beter zijn de zomerscholen niet in te richten voor een beperkte groep van leerlingen, maar voor iedereen.

Kosten en baten

Het opschorten van de lessen was nodig om de druk op de gezondheidszorg af te vlakken. Maar doordat elke versoepeling van de maatregelen tot een nieuwe piek kan leiden, en door de afwezigheid van een publieke kostenbatenanalyse, bestaat de kans dat scholen nog lang moeten sluiten. Nu de druk op de gezondheidszorg beheersbaar lijkt, moeten we dringend het debat over de kosten en baten voeren. Hoewel veel (inter)nationale experten het erover eens zijn dat scholen sluiten een impact heeft, zou het sluiten van de scholen het aantal Covid-overlijdens met 'slechts' 2 tot 4 procent verminderen. Dit is veel minder dan het effect van andere maatregelen voor social distancing.

Het sluiten van scholen is echter geen ja-neeverhaal. De Nationale Veiligheidsraad kan ervoor opteren het leerplichtonderwijs weer te openen onder de voorwaarde van social distancing. Dat zou een scenario van ‘blended leren’ mogelijk maken, waarbij contactonderwijs afgewisseld wordt met afstandsonderwijs. Afhankelijk van de grootte van de school worden graadklassen gesplitst, leerjaren met meerdere klassen uit elkaar gehaald en/of leerjaren op aparte dagen op de school toegelaten. De klasgroep wordt zo sterk verkleind, waardoor leraren voldoende afstand kunnen houden van de leerlingen. Onder de leerlingen zullen weliswaar iets ruimere ‘kokers’ ontstaan dan onder de strikte lockdown van de voorbije vier weken, maar eenmaal in de verruimde ‘koker’ blijven de leerlingen in contact met wie ze al waren.

Door leerlingen gespreid toe te laten komen op school ontstaan minder contacten op het openbaar vervoer en aan de schoolpoort. Door de speeltijd in het klaslokaal te organiseren, eigen schoolmateriaal te laten meebrengen, en klaslokalen dagelijks te poetsen, vermindert de kans op besmetting nog meer. Kleuterleiders en opvoeders bieden nog steeds opvang voor leerlingen die op de dag van het afstandsonderwijs anders worden opgevangen door hun grootouders. In tegenstelling tot wat Weyts stelde, is dit geen ‘gebricoleerd voorstel’, maar het toepassen van social distancing op de scholen.

Schoolverzuim

Dankzij het contactonderwijs wordt schoolverzuim weer geregistreerd, zodat we leerlingen die afhaakten snel kunnen opsporen. Bovendien kunnen we in kleine groepen de leerinhoud beter onderwijzen, praktische vaardigheden aanleren, feedback geven, en alle leerlingen de nodige professionele ondersteuning bieden. Op de dagen met afstandsonderwijs kan gewerkt worden met preteaching en de verwerking van de leerstof die tijdens de contactmomenten werd aangeleerd.